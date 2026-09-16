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Galerie Foto Tensiuni în Kosovo după condamnarea la Haga a fostului președinte Hashim Thaci pentru crime de război. Sediul UE din Priștina, atacat

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Ofițeri ai forțelor de ordine stau de pază în timp ce oamenii protestează în fața sediului EULEX din Pristina, pe 16 septembrie 2026, după ce Camerele de specialitate pentru Kosovo de la Haga i-au condamnat pe fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaçi, și pe trei foști comandanți de gherilă pentru crime de război. Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia
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Sediul din Priştina al misiunii civile a Uniunii Europene în Kosovo (EULEX ) a fost atacat miercuri cu pietre şi alte obiecte de sute de kosovari după ce au au aflat despre pedepsele cu închisoarea pronunţate de un tribunal de la Haga împotriva liderilor Armatei de Eliberare a Kosovo (UCK). Televiziunea publică kosovară TV Klan a transmis în direct adunarea oamenilor din faţa clădirii EULEX, care era protejată de un dispozitiv mare de poliţişti.

Oamenii care au umplut piețele din Pristina, capitala Kosovo, urmăresc ședința de pronunțare a sentinței în procesul comandanților Armatei de Eliberare a Kosovo (KLA) – Thaci, Krasniqi, Veseli și Selimi – pe 16 septembrie 2026. Foto: Erkin Keci / AFP / Profimedia
Oamenii care au umplut piețele din Pristina, capitala Kosovo, urmăresc ședința de pronunțare a sentinței în procesul comandanților Armatei de Eliberare a Kosovo (KLA) – Thaci, Krasniqi, Veseli și Selimi – pe 16 septembrie 2026. Foto: Erkin Keci / AFP / Profimedia
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Oamenii care au umplut piețele din Pristina, capitala Kosovo, urmăresc ședința de pronunțare a sentinței în procesul comandanților Armatei de Eliberare a Kosovo (KLA) – Thaci, Krasniqi, Veseli și Selimi – pe 16 septembrie 2026. Foto: Erkin Keci / AFP / Profimedia | Poza 1 din 8
Oamenii care au umplut piețele din Pristina, capitala Kosovo, urmăresc ședința de pronunțare a sentinței în procesul comandanților Armatei de Eliberare a Kosovo (KLA) – Thaci, Krasniqi, Veseli și Selimi – pe 16 septembrie 2026. Foto: Erkin Keci / AFP / Profimedia
 Oamenii care au umplut piețele din Pristina, capitala Kosovo, urmăresc ședința de pronunțare a sentinței în procesul comandanților Armatei de Eliberare a Kosovo (KLA) – Thaci, Krasniqi, Veseli și Selimi – pe 16 septembrie 2026. Foto: Erkin Keci / AFP / Profimedia | Poza 2 din 8
Oamenii care au umplut piețele din Pristina, capitala Kosovo, urmăresc ședința de pronunțare a sentinței în procesul comandanților Armatei de Eliberare a Kosovo (KLA) – Thaci, Krasniqi, Veseli și Selimi – pe 16 septembrie 2026. Foto: Erkin Keci / AFP / Profimedia
 Oamenii care au umplut piețele din Pristina, capitala Kosovo, urmăresc ședința de pronunțare a sentinței în procesul comandanților Armatei de Eliberare a Kosovo (KLA) – Thaci, Krasniqi, Veseli și Selimi – pe 16 septembrie 2026. Foto: Erkin Keci / AFP / Profimedia | Poza 3 din 8
Oamenii care au umplut piețele din Pristina, capitala Kosovo, urmăresc ședința de pronunțare a sentinței în procesul comandanților Armatei de Eliberare a Kosovo (KLA) – Thaci, Krasniqi, Veseli și Selimi – pe 16 septembrie 2026. Foto: Erkin Keci / AFP / Profimedia
Poliția de intervenție rapidă din Kosovo asigură securitatea sediului EULEX din Pristina pe 16 septembrie 2026, în urma condamnării fostului președinte al Kosovo, Hashim Thaci, la 25 de ani de închisoare de către un tribunal de la Haga pentru crime de război. Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia | Poza 4 din 8
Poliția de intervenție rapidă din Kosovo asigură securitatea sediului EULEX din Pristina pe 16 septembrie 2026, în urma condamnării fostului președinte al Kosovo, Hashim Thaci, la 25 de ani de închisoare de către un tribunal de la Haga pentru crime de război. Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia
Manifestanții s-au ciocnit cu forțele de ordine din Kosovo la sediul EULEX din Pristina, pe 16 septembrie 2026, în urma condamnării fostului președinte al Kosovo, Hashim Thaci, la 25 de ani de închisoare de către un tribunal de la Haga pentru crime de război. Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia | Poza 5 din 8
Manifestanții s-au ciocnit cu forțele de ordine din Kosovo la sediul EULEX din Pristina, pe 16 septembrie 2026, în urma condamnării fostului președinte al Kosovo, Hashim Thaci, la 25 de ani de închisoare de către un tribunal de la Haga pentru crime de război. Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia
Manifestanții s-au ciocnit cu forțele de ordine din Kosovo la sediul EULEX din Pristina, pe 16 septembrie 2026, în urma condamnării fostului președinte al Kosovo, Hashim Thaci, la 25 de ani de închisoare de către un tribunal de la Haga pentru crime de război. Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia | Poza 6 din 8
Manifestanții s-au ciocnit cu forțele de ordine din Kosovo la sediul EULEX din Pristina, pe 16 septembrie 2026, în urma condamnării fostului președinte al Kosovo, Hashim Thaci, la 25 de ani de închisoare de către un tribunal de la Haga pentru crime de război. Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia
 Oamenii protestează la Pristina, pe 16 septembrie 2026, după ce Camerele de specialitate pentru Kosovo de la Haga i-au condamnat pe fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaçi, și pe trei foști comandanți de gherilă pentru crime de război. Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia | Poza 7 din 8
Oamenii protestează la Pristina, pe 16 septembrie 2026, după ce Camerele de specialitate pentru Kosovo de la Haga i-au condamnat pe fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaçi, și pe trei foști comandanți de gherilă pentru crime de război. Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia
Manifestanții aruncă cu pietre în sediul EULEX din Pristina pe 16 septembrie 2026, după ce Camerele de specialitate pentru Kosovo de la Haga i-au condamnat pe fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaçi, și pe trei foști comandanți de gherilă pentru crime de război. Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia | Poza 8 din 8
Manifestanții aruncă cu pietre în sediul EULEX din Pristina pe 16 septembrie 2026, după ce Camerele de specialitate pentru Kosovo de la Haga i-au condamnat pe fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaçi, și pe trei foști comandanți de gherilă pentru crime de război. Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia
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Imaginile au arătat cum populaţia, indignată de verdictele care i-au găsit vinovaţi de crime de război pe luptători consideraţi în Kosovo eroi naţionali pentru lupta lor pentru independenţă, arunca în clădire cu obiecte contondente, precum pietre, dale şi sticle de plastic, pe lângă artificii, spărgând câteva geamuri, notează Agerpres.

Potrivit presei locale, mulţimea s-a adunat după ce Tribunalul Special pentru Kosovo (TSK) de la Haga a pronunţat miercuri condamnările în primă instanţă împotriva fostului preşedinte kosovar Hashim Thaci şi a altor trei foşti lideri ai UCK.

Hashim Thaci, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crime de război, deţineri arbitrare, tratamente crude, tortură şi ucidere în timpul conflictului din Kosovo din 1998-1999, o pedeapsă egală cu cea primită de Jakup Krasniqi, în timp ce Kadri Veseli şi Rexhep Selimi au fost condamnaţi la 18, respectiv 13 ani de închisoare.

În centrul Priştinei, mii de oameni au urmărit în direct citirea sentinţelor. Piaţa principală din Priştina s-a umplut de cetăţeni îmbrăcaţi în haine de camuflaj, fluturând însemne UCK şi scandând sloganuri precum „Libertatea are un nume” şi „Libertatea nu poate fi închisă”. Toţi protestatarii intervievaţi de postul de televiziune au considerate nedrepte hotărârile de primă instanţă.

Când mulţimea s-a dispersat, multe persoane au continuat să mărşăluiască pe străzile din jur scandând „UCK”, iar o parte s-a îndreptat spre sediul EULEX.

Implicarea misiunii europene în proces datează din 2010, când a creat un grup de lucru pentru a investiga crime de război în timpul conflictului din Kosovo, lucru care a dus la înfiinţarea Sălilor Specializate ale Kosovo (KSC), denumirea oficială a tribunalului care astăzi i-a condamnat pe foştii membri ai UCK.

EULEX, cea mai mare misiune civilă desfăşurată de UE în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună, a oferit sprijin operaţional în investigarea cazului, organizarea audienţelor şi emiterea citaţiilor.

Misiunea civilă europeană a fost creată în 2008 pentru a ajuta Kosovo, după autoproclamarea independenţei în acelaşi an, să construiască instituţii sustenabile şi independente bazate pe statul de drept în domeniile poliţienesc, judiciar şi vamal. 

Editor : B.E.

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