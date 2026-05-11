Cum se alege intervenția potrivită pentru scăderea ponderală

Chirurgia bariatrică nu înseamnă doar reducerea greutății, ci tratamentul unei boli cronice care afectează metabolismul și crește riscul de complicații pe termen lung. Alegerea procedurii se face după o evaluare medicală completă, ținând cont de greutate, boli asociate, stil de viață și obiective realiste de tratament. Aflăm mai mult despre tratamentul chirurgical al obezității și despre operația de micșorare a stomacului de la Dr. Florin Turcu, medic primar chirurgie bariatrică.

Pentru mulți pacienți, operația gastric sleeve este o opțiune eficientă, deoarece reduce volumul stomacului și ajută la limitarea cantității de alimente consumate. Intervenția se realizează în principal minim invaziv și presupune îndepărtarea unei părți importante din stomac, cu păstrarea unui tub gastric mai îngust. După gastric sleeve, rezultatele depind mult de schimbarea obiceiurilor alimentare, de monitorizare și de suplimentarea recomandată de medic. Procedura nu este o soluție izolată, ci începutul unui parcurs medical pe termen lung.

O altă opțiune este bypassul gastric, care modifică atât dimensiunea stomacului funcțional, cât și traseul alimentelor prin intestin. Această intervenție poate fi recomandată în anumite forme de obezitate, mai ales când există boli metabolice asociate, precum diabetul zaharat de tip 2. După bypass gastric, scăderea ponderală apare printr-o combinație de aport alimentar redus și modificări metabolice. Alegerea între cele două intervenții trebuie făcută împreună cu echipa medicală, după o discuție clară despre beneficii, riscuri și obligațiile de urmărire.

