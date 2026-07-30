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Live Text Mii de crescători de oi protestează în Capitală. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după incidentul de la sediul ANSVSA

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PROTEST - CIOBANI - PIATA VICTORIEI - 23 SEP 2024
Imagine cu caracter ilustrativ. Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Nu vom pleca de la Guvern până când nu vom fi primiți de premier” Oierii cer deblocarea exporturilor și plata despăgubirilor Marș către Guvern

Mii de crescători de ovine din întreaga țară protestează, miercuri, în București și cer demiterea președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu. Fermierii spun că restricțiile impuse din cauza pestei micilor rumegătoare au blocat exporturile de ovine și le-au provocat pierderi importante. În timpul manifestației din fața sediului ANSVSA, jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce o parte dintre protestatari ar fi încercat să treacă de gardurile de protecție.

ACTUALIZARE 12:00 Jandarmeria Capitalei susține că incidentele au izbucnit în jurul orei 9:45, când o parte dintre participanți au încercat să treacă de dispozitivul de ordine și de gardurile metalice instalate în fața sediului ANSVSA.

„În jurul orei 09:45, participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și panourile metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii au făcut apeluri la calm și le-au recomandat participanților să respecte toate măsurile preventive adoptate. Întrucât unii dintre protestatari au refuzat să respecte recomandările și au exercitat presiune asupra dispozitivului de jandarmi, a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță iritant-lacrimogenă”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei Capitalei.

Instituția le recomandă participanților să coopereze cu forțele de ordine, să respecte indicațiile jandarmilor și să se delimiteze de orice acte de violență.

Nu vom pleca de la Guvern până când nu vom fi primiți de premier”

Președinta Asociației Oierilor „Țara Loviștei”, Constanța Ștefan, a declarat la Digi24 că protestatarii și-au pierdut răbdarea după ce nu au reușit să discute cu reprezentanții autorităților și susține că sectorul ovin se află într-o situație critică din cauza blocării exporturilor.

„Oamenii și-au pierdut răbdarea, pentru că nimeni nu ne bagă în seamă, nimeni nu vine să stea de vorbă cu noi. Au fost puțin mai recalcitranți, dar jandarmii nu au lăsat să se întâmple nimic care să pună pe cineva în pericol și i-au potolit cu gaze lacrimogene. Dar nu ne pot înfrânge și nu pot opri protestul nostru, pentru că situația este foarte gravă în România. Dacă nu se deblochează urgent exportul de ovine, dacă nu se asigură despăgubiri pentru fermierii afectați și dacă nu sunt luate măsuri concrete pentru reluarea exporturilor, peste 100.000 de familii de ciobani vor ajunge cazuri sociale. Nu este de glumă. După-amiază vom merge la Guvern și nu vom pleca de acolo până când o delegație a oierilor nu va fi primită direct de premier. Prin dialog se pot rezolva multe probleme. Aici văd că nu ne bagă nimeni în seamă. La Ministerul Agriculturii ni se spune că sunt interimari și nu pot lua măsuri. Până când va fi România în haos? Trebuie luate măsuri concrete și trebuie să existe un dialog permanent între autorități și organizațiile fermierilor pentru a debloca această situație”, a spus lidera Asociației Oierilor „Țara Loviștei”.

Mii de crescători de ovine veniți din mai multe județe ale țării s-au adunat miercuri dimineață în fața sediului ANSVSA, într-un protest pe care organizatorii îl descriu drept unul dintre cele mai mari organizate de sectorul ovin în ultimii ani.

Potrivit reporterului Digi24 aflat la fața locului, în timpul manifestației au avut loc momente tensionate, iar jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce unii protestatari au încercat să treacă de gardurile de protecție instalate în fața instituției.

Protestul este organizat de Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine „Corbu” Vaslui și Asociația Regională a Crescătorilor de Ovine și Caprine Voiniceni, cu sprijinul Federației Romovis. La manifestație participă aproximativ 5.000 de oieri, potrivit organizatorilor, în timp ce reprezentanții Asociației Moldoovis Botoșani susțin că numărul participanților ajunge la aproximativ 6.500.

Oierii cer deblocarea exporturilor și plata despăgubirilor

Principala revendicare a protestatarilor este demiterea președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, pe care îl consideră responsabil pentru modul în care a fost gestionată criza provocată de pesta micilor rumegătoare și pentru efectele restricțiilor impuse asupra exporturilor de ovine.

Fermierii susțin că restricțiile au blocat exporturile și au provocat pierderi economice importante, iar numeroase ferme sunt în pragul falimentului.

Printre revendicările protestatarilor se numără deblocarea exportului de ovine acolo unde este posibil, compensarea integrală a pierderilor economice, plata urgentă a despăgubirilor pentru pesta micilor rumegătoare, vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, protejarea fermelor de atacurile faunei sălbatice și acordarea despăgubirilor în cel mult 30 de zile. Totodată, aceștia cer măsuri pentru creșterea competitivității sectorului și tragerea la răspundere a persoanelor pe care le consideră responsabile pentru gestionarea crizei.

„Exporturile au fost blocate, fermele sunt în pragul falimentului, iar numeroși crescători riscă să renunțe definitiv la această activitate. În tot acest timp, fermierii au transmis numeroase adrese, propuneri și avertismente către autoritățile competente, fără ca problemele esențiale să fie soluționate”, au transmis organizatorii protestului.

Marș către Guvern

Protestul este programat să se desfășoare între orele 10:00 și 19:00. Între orele 10:00 și 13:00, aproximativ 1.500 de fermieri protestează în fața sediului ANSVSA din Piața Presei Libere.

Ulterior, între orele 13:00 și 14:00, participanții vor pleca în marș pe traseul Piața Presei Libere – Șoseaua București-Ploiești – Bulevardul Regele Mihai I – Arcul de Triumf – Șoseaua Pavel D. Kiseleff – Piața Victoriei.

În Piața Victoriei, manifestația va continua până la ora 19:00, unde protestatarii vor solicita Guvernului măsuri pentru sprijinirea sectorului ovin și soluții pentru reluarea exporturilor.

Organizatorii au transmis că sectorul ovin românesc traversează cea mai gravă criză din ultimele decenii, în condițiile în care restricțiile impuse în urma pestei micilor rumegătoare au afectat mii de exploatații și au avut consecințe economice majore asupra crescătorilor.

Editor : A.D.

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