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Declarația prim-ministrului Republicii Moldova, Vasile Tofan, despre Unire, înaintea primei sale vizite la București

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Vasile Tofan
Vasile Tofan, prim-ministrul Republicii Moldova, discută cu oficialii români la București despre parcursul european al țării sale. Foto: Profimedia
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Din articol
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Unirea Republicii Moldova cu România nu poate fi încadrată într-un „plan B” și nu poate fi privită ca o a doua opțiune pe lângă integrarea europeană, iar prioritatea Guvernului R. Moldova rămâne aderarea țării la UE până la sfârșitul anului 2028.

Declarațiile au fost făcute de premierul Vasile Tofan, în contextul primei sale vizite oficiale la București, care va avea loc astăzi, informează Moldova 1.

„Întrebarea este prea importantă și de o rezonanță destul de mare, la care trebuie să răspundă cetățenii Republicii Moldova și ai României, ca să o putem cataloga în vreo categorie sau 'plan B'. Nici nu îmi este comod să vorbesc în asemenea termeni. Noi avem un 'plan A' concret - să ducem această țară în Uniunea Europeană și să semnăm tratatul de aderare până în 2028. Acesta este planul nostru 'A' și acum suntem focusați pe acesta”, a declarat premierul Vasile Tofan, miercuri-seară, 29 iulie, într-o emisiune la TV8.

Solicitat să-și exprime opinia personală despre Unire, premierul a evitat un răspuns direct, afirmând că nu poziția sa este cea care contează, ci voința cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

„Nu contează ce cred eu despre acest subiect. Important este ce crede poporul României și poporul Republicii Moldova. Cred că trebuie să-i ascultăm pe ei”, a răspuns Vasile Tofan.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, se va afla joi, 30 iulie, la București, în cadrul primei sale vizite oficiale peste hotare, unde va avea o întrevedere cu omologul său, Ilie Bolojan, și cu președintele Nicușor Dan.

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În acest moment, sprijinul pentru reunificare diferă considerabil între cele două maluri ale Prutului, comentează Moldova 1.

În timp ce în România sondajele arată constant o susținere de aproximativ 70%, în Republica Moldova procentul este de circa 40%.

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