Live TV

Câți români sunt de acord cu organizarea de alegeri anticipate. România nu are un guvern cu puteri depline de 86 de zile (sondaj)

Data actualizării: Data publicării:
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Aproape 50% dintre români cred că în România ar trebui organizate alegeri anticipate, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Avangarde în perioada 22-27 iulie. Cercetarea sociologică apare în contextul în care România nu are un guvern cu puteri depline de 86 de zile, după ce Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la data de 5 mai.

Potrivit datelor sondajului, 49% dintre respondenți sunt de părere că în România trebuie organizate alegeri anticipate, în timp ce 39% resping această idee. 12% dintre nu au o opinie pe subiect sau nu au răspuns.

Sondajul a fost realizat în perioada 22-27 iulie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe 1050 de subiecți, iar eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/-3%.

Un alt sondaj, realizat de CURS în perioada 1-14 mai, arăta că 56% dintre români sunt de acord cu anticipatele, în timp ce 41% se opuneau.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la 5 mai, iar de atunci criza politică s-a acutizat, partidele parlamentare eșuând în a cădea de acord asupra unei formule de guvernare. La o lună după căderea guvernului, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac, europarlamentar PMP și consilier prezidențial, să formeze un nou cabinet, însă acesta și-a depus mandatul înainte de a ajunge la un vot în Parlament, președintele înlocuindu-l cu liberalul Adrian Veștea. Guvernul propus de Veștea nu a obținut numărul minim de voturi în Parlament pentru învestire (233), iar discuțiile despre alegerile anticipate ca soluție pentru ieșirea din criza politică s-au întețit, în ciuda opoziției exprimate clar de președintele Dan, singurul care le și poate declanșa, sub rezerva îndeplinirii condiției necesare de a avea încă un guvern respins în Parlament.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spunea la începutul lunii iulie că șansele declanșării anticipatelor sunt de peste 50%.  Nici PSD nu a exclus acest scenariu. Sorin Grindeanu a declarat, la 13 iulie, după o serie de negocieri la Cotroceni, că anticipatele se pot lua în calcul și că s-ar putea organiza „undeva toamna târziu în acest an”. Anterior, social-democrații îi acuzaseră pe liberali că s-au înțeles cu AUR pentru a forța anticipatele.

Liderii USR au declarat de mai multe ori că susțin organizarea de alegeri înainte de termen.

Partidul AUR a fost la începutul crizei cel mai vocal susținător al anticipatelor și a cerut în numeroase rânduri declanșarea alegerilor legislative înainte de termen, iar liderii partidului au explicat că sunt dispuși să facă înțelegeri cu orice formațiune pentru a se ajunge la acestea. 

„Anticipate! Suspendare! Revenirea la democrație!! Nicușor Dan a ieșit astăzi să spună din nou că, dacă vine AUR la guvernare, România va avea probleme economice și de securitate. Sunt exact aceleași două minciuni cu care au băgat spaima în români doar ca să îl voteze pe acest nevolnic”, a scris George Simion pe Facebook la 14 iulie.

Potrivit lui Remus Ștefureac, director la INSCOP Research, anticipatelele nu ar rezolva neapărat blocajul politic, pentru că fragmentarea în Parlament se va păstra.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Joe Biden
1
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
Putin ridică paharul de șampanie
2
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată...
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
3
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
apa scazuta la dunare
4
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Digi Sport
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu face declaratii
Buzoianu (USR): Grindeanu habar nu are de unde îşi face rost de o majoritate. Avem nevoie de alegeri anticipate
2025-06-20-1
Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: „Nu văd o problemă”. Ce spune despre întârzierea desemnării premierului
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
Bolojan, înainte de decizia Fitch privind ratingul: Când ai instabilitate politică, se creează o perspectivă îngrijorătoare
camera deputatilor in sedinta
Codul Urbanismului a fost adoptat de Camera Deputaților. Din 2028, toate autorizațiile de construire din București vor fi emise de PMB
raed arafat la conferinta de presa
Scandal între Raed Arafat și Alexandru Rafila. Șeful DSU: „Nu există profesioniști mai buni și profesioniști mai puțin buni”
Recomandările redacţiei
Lindsey Graham funeral service - Washington, United States - 28 Jul 2026
Zelenski, în ascensiune, Netanyahu, în defensivă. Mizele întâlnirii...
mesaj-ro-alert-dsu
Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea. O dronă a fost...
761641192_1493144619520089_5686542217481146739_n
Atac masiv al Rusiei cu drone și rachete: cel puțin 13 morți în...
reactoarele de la centrala cernavoda
Seceta extremă oprește, în premieră, reactoarele de la Cernavodă...
Ultimele știri
Reformă istorică în Republica Moldova: numărul raioanelor va fi de trei ori mai mic, iar 70% dintre localități se unesc voluntar
Declarația prim-ministrului Republicii Moldova, Vasile Tofan, despre Unire, înaintea primei sale vizite la București
„Moment important pentru înzestrarea Armatei”. Primele vehicule blindate COBRA II produse în România au fost recepționate de MApN
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton și prințul William, imagini de colecție alături de cei trei copii. George, Charlotte și Louis...
Cancan
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Fanatik.ro
Fostul jucător al FCSB, aproape să semneze cu CFR. E deja la Cluj! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Rivalul de la FCSB care a anunţat colapsul Craiovei încă din finalul sezonului trecut: „Vor avea o problemă...
Adevărul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină...
Playtech
La ce viteză consumă cel mai puțin mașina ta. Poți economisi până la 30% la fiecare plin
Digi FM
Ce pasiune are fiica lui Nicușor Dan. Președintele, declarații rare despre Aheea: „I se pare mai interesant”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bulgarii nu s-au ferit de cuvinte, după scenele cum rar se văd de la Craiova - Levski: ”A fost atacat cu...
Pro FM
Sam Smith, primele declarații despre logodnă: „Nu voi lăsa otrava pe care o citesc să-mi afecteze modul în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Regula de aur pe care Matt Damon o respectă cu sfințenie pentru cele patru fiice ale sale: „Indiferent de...
Adevarul
Militarii ucraineni, verdict dur după exercițiile NATO: „Pauzele de cafea și restricțiile pentru drone nu au...
Newsweek
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
“Tot ce am primit de la compania aeriană a fost un e-mail dacă vreau să-mi reprogramez zborul”. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ouăle ecologice, mai nocive pentru mediu decât cele din fermele cu găini în cuști. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Elanul revine în România după peste 200 de ani. Primele exemplare s-au adaptat cu succes în Parcul...
Film Now
Orlando Bloom, la bustul gol în Italia. Și-a arătat mușchii în compania noii lui iubite, un model cu peste 20...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...