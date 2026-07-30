Câți români sunt de acord cu organizarea de alegeri anticipate. România nu are un guvern cu puteri depline de 86 de zile (sondaj)

Aproape 50% dintre români cred că în România ar trebui organizate alegeri anticipate, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Avangarde în perioada 22-27 iulie. Cercetarea sociologică apare în contextul în care România nu are un guvern cu puteri depline de 86 de zile, după ce Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la data de 5 mai.

Potrivit datelor sondajului, 49% dintre respondenți sunt de părere că în România trebuie organizate alegeri anticipate, în timp ce 39% resping această idee. 12% dintre nu au o opinie pe subiect sau nu au răspuns.

Sondajul a fost realizat în perioada 22-27 iulie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe 1050 de subiecți, iar eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/-3%.

Un alt sondaj, realizat de CURS în perioada 1-14 mai, arăta că 56% dintre români sunt de acord cu anticipatele, în timp ce 41% se opuneau.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la 5 mai, iar de atunci criza politică s-a acutizat, partidele parlamentare eșuând în a cădea de acord asupra unei formule de guvernare. La o lună după căderea guvernului, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac, europarlamentar PMP și consilier prezidențial, să formeze un nou cabinet, însă acesta și-a depus mandatul înainte de a ajunge la un vot în Parlament, președintele înlocuindu-l cu liberalul Adrian Veștea. Guvernul propus de Veștea nu a obținut numărul minim de voturi în Parlament pentru învestire (233), iar discuțiile despre alegerile anticipate ca soluție pentru ieșirea din criza politică s-au întețit, în ciuda opoziției exprimate clar de președintele Dan, singurul care le și poate declanșa, sub rezerva îndeplinirii condiției necesare de a avea încă un guvern respins în Parlament.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spunea la începutul lunii iulie că șansele declanșării anticipatelor sunt de peste 50%. Nici PSD nu a exclus acest scenariu. Sorin Grindeanu a declarat, la 13 iulie, după o serie de negocieri la Cotroceni, că anticipatele se pot lua în calcul și că s-ar putea organiza „undeva toamna târziu în acest an”. Anterior, social-democrații îi acuzaseră pe liberali că s-au înțeles cu AUR pentru a forța anticipatele.

Liderii USR au declarat de mai multe ori că susțin organizarea de alegeri înainte de termen.

Partidul AUR a fost la începutul crizei cel mai vocal susținător al anticipatelor și a cerut în numeroase rânduri declanșarea alegerilor legislative înainte de termen, iar liderii partidului au explicat că sunt dispuși să facă înțelegeri cu orice formațiune pentru a se ajunge la acestea.

„Anticipate! Suspendare! Revenirea la democrație!! Nicușor Dan a ieșit astăzi să spună din nou că, dacă vine AUR la guvernare, România va avea probleme economice și de securitate. Sunt exact aceleași două minciuni cu care au băgat spaima în români doar ca să îl voteze pe acest nevolnic”, a scris George Simion pe Facebook la 14 iulie.

Potrivit lui Remus Ștefureac, director la INSCOP Research, anticipatelele nu ar rezolva neapărat blocajul politic, pentru că fragmentarea în Parlament se va păstra.

Editor : B.E.