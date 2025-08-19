Live TV

Greutatea nu apasă doar pe cântar, ci și pe articulații și inimă. Dr. Clarisa Bîrlog: „Nu e o problemă de voință, ci o boală”

Data publicării:
Articol susținut de Regina Maria
Obezitatea: o umbrelă sub care se adună multe alte boli Articulații, inimă și respirație: corpul cedează sub greutate Transformarea reală începe cu conștientizarea și ajutorul specializat Când este momentul potrivit să intervii?

Obezitatea este un fenomen în continuă creștere la nivel mondial, iar România nu face excepție. Conform studiului cantitativ „Incidența obezității în rândul populației din România”, realizat de Societatea Română de Chirurgie Bariatrică și Metabolică, 6 din 10 români sunt supraponderali sau obezi. Mai îngrijorător este faptul că aproximativ 22% dintre aceștia nu sunt conștienți de problema lor, deși Indicele de Masă Corporală (IMC) măsurat indică clar existența unui exces ponderal.

Trăim într-o societate care a învățat să privească obezitatea mai ales prin lentila esteticii: imaginea din oglindă, presiunea socială, hainele care „nu mai vin”. Și totuși, dincolo de aspectul vizibil, obezitatea este o boală în toată regula, cu mecanisme subtile și consecințe grave.

„Obezitatea nu este doar o problemă de imagine. Este una dintre puținele boli care se văd, și tocmai de aceea e ușor de etichetat greșit. Nu poți ști dacă cineva are diabet doar uitându-te la el pe stradă, dar poți stabili rapid că cineva suferă de obezitate, pentru că este vizibilă. Însă ceea ce nu se vede este ce se întâmplă în interior”, explică Dr. Clarisa Bîrlog, Medic Primar Chirurgie Generală în cadrul Centrului de Excelență în Chirurgie Bariatrică și Metabolică din Ponderas Academic Hospital.

Această boală afectează organe vitale și sistemele-cheie din corp: inima, articulațiile, ficatul, rinichii, plămânii. Dar poate afecta și stima de sine, relațiile personale, capacitatea de a te bucura de lucruri simple, cum ar fi o plimbare sau o ieșire cu prietenii.

Obezitatea: o umbrelă sub care se adună multe alte boli

Dr. Bîrlog explică faptul că obezitatea este strâns legată de ceea ce se numește sindrom metabolic – o combinație de afecțiuni precum diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, dislipidemia și afecțiunile cardiovasculare: „Grăsimea în exces nu rămâne doar sub piele. Se duce inclusiv în celulele ficatului, ducând la steatoză hepatică și, în timp, până la ciroză. În țările cu obezitate severă, ciroza cauzată de obezitate e o cauză frecventă de transplant hepatic.”

Obezitatea se mai leagă și de afectarea rinichilor, prin suprasolicitarea lor din cauza suprafeței corporale mari și a volumului mare de lichide necesar. „Sunt mecanisme care se instalează lent, tăcut, dar care în timp afectează funcționarea generală a organismului”, menționează medicul.

Articulații, inimă și respirație: corpul cedează sub greutate

„La fiecare pas, genunchiul unei persoane supraponderale suportă o presiune de până la două ori mai mare decât greutatea corporală”, explică dr. Bîrlog. Această suprasolicitare constantă duce în timp la artroză, dureri și pierderea mobilității. Mulți pacienți renunță treptat la mișcare, nu din lipsă de voință, ci din cauza unei imposibilități fizice reale. Ajung să nu mai poată urca scările sau parcurge nici măcar distanțe scurte, ceea ce alimentează cercul vicios al sedentarismului”, explică medicul.

Inima este și ea pusă la grea încercare. Fiind un mușchi special, ea nu devine mai adaptată la efort prin suprasolicitare. Din contră, „se hipertrofiază – adică se îngroașă în mod ineficient – și devine mai puțin eficientă”. În plus, grăsimile se depun pe vasele de sânge, apar plăci de aterom, iar sângele circulă cu dificultate. Se instalează boli cardiovasculare, hipertensiune, arteriopatii și lipsa oxigenării adecvate a țesuturilor.

Respirația devine, la rândul ei, un efort. Dr. Clarisa Bîrlog explică faptul că „pentru a aduce oxigen în corp, trebuie să inspirăm profund. Dar când zona abdominală este încărcată de grăsime, respirația devine mecanic mai grea – și astfel, și inima trebuie să muncească mai mult.”

Dr Clarisa Birlog
Dr. Clarisa Bîrlog, Medic Primar Chirurgie Generală în cadrul Centrului de Excelență în Chirurgie Bariatrică și Metabolică din Ponderas Academic Hospital

Transformarea reală începe cu conștientizarea și ajutorul specializat

„Din fericire, am privilegiul de a lucra cu pacienți care aleg tratamentul chirurgical – ceea ce înseamnă că au făcut deja un pas esențial: conștientizarea faptului că obezitatea este o afecțiune medicală complexă, nu o problemă de voință sau de estetică”, explică dr. Bîrlog.

Cu toate acestea, mulți oameni continuă să minimalizeze riscurile sau trăiesc în tăcere cu povara kilogramelor în plus, fără să știe că există opțiuni medicale reale și eficiente.

Negarea și izolarea nu sunt soluții. Recunoașterea problemei și apelarea la ajutor specializat reprezintă primul pas spre schimbare. Astăzi, pacienții au acces la Centrul de Excelență în Chirurgia Obezității din Ponderas Academic Hospital, unde beneficiază de o abordare multidisciplinară integrată – psihologică, nutrițională, medicală și chirurgicală.

Întregul proces este conceput pentru a oferi sprijin real, într-un mediu empatic, profesionist și orientat către rezultate pe termen lung.

Scăderea în greutate, mai ales prin intervenție chirurgicală la cazurile severe, aduce schimbări vizibile: „Glicemia scade chiar din primele zile după operație, hipertensiunea se ameliorează, somnul devine mai odihnitor, articulațiile suferă mai puțin, iar pacienții redescoperă energia, plăcerea de a face mișcare, de a socializa.”

Când este momentul potrivit să intervii?

Tratamentul nu înseamnă automat operație. În fazele incipiente, soluțiile sunt: alimentația echilibrată, sportul, medicația. Dar dacă obezitatea ajunge în stadiu avansat, iar pacientul nu răspunde la aceste metode, intervenția chirurgicală devine necesară.

„Nu e o soluție de ultimă instanță, ci una validă, cu rezultate reale. Dar trebuie aplicată corect și la momentul potrivit,” spune dr. Bîrlog. Pacienții care ajung la un IMC peste 35-40 au nevoie de o abordare directă, pentru a ieși din cercul vicios al acumulării în continuare de kilograme și al agravării comorbidităților.

Obezitatea nu este o condamnare, ci o boală care poate fi tratată — cu empatie, cu știință și cu sprijin real. Cu cât intervenția este mai timpurie, cu atât corpul are mai multe șanse să se refacă, iar calitatea vieții să se îmbunătățească. Chirurgia bariatrică este un pas important spre redobândirea sănătății, atunci când este susținută de ghidare medicală corectă, efort personal constant și sprijinul unei echipe dedicate. La Ponderas Academic Hospital, în luna august, intervenția de tip gastric sleeve este disponibilă începând cu 3.500 euro, cu opțiunea de plată în rate.

