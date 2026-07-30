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PSD îl atacă pe Bolojan pentru că s-a întâlnit cu George Simion. Grindeanu: „Imaculații au descoperit că AUR are voturi în spate”

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Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Declarația lui Ilie Bolojan 

Liderii PSD au ieșit la atac după ce Ilie Bolojan a declarat, în direct la Digi24, că s-a întâlnit de mai multe ori cu George Simion. Sorin Grindeanu susține că premierul interimar „și-a salvat scaunul” prin înțelegeri netrasparente cu liderul AUR, în timp ce Victor Negrescu spune că Simion „girează politica de tăieri” a șefului PNL.

„Pentru putere și bani! „Pro-europeanul” Bolojan, care i-a sărăcit pe români în numele „reformei” recunoaște că și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu „extremistul” George Simion.

Apărătorul democrației care ne ținea prelegeri sforăitoare despre „pericolul extremist” a recunoscut negocierile pe sub masă, prin camere de hotel, de la Cluj până la Bruxelles, cu fix aceiași „extremiști” pe care îi critica”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook. 

Președintele PSD susține că Bolojan „e dispus să vândă orice, până și principii, ca să mențină instabilitatea în țară”.

„Imaculații de la PNL acum au descoperit că cei de la AUR „au voturi în spate”. Domnilor de la PNL și USR - când strigați pe la televizoare că AUR este un partid pro-rus și un pericol pentru Europa, nu știați asta?”, a mai scris liderul social-democraților. 

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O reacție a avut și europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta susține că „negocierile secrete ale lui Ilie Bolojan cu George Simion confirmă parteneriatul PNL cu AUR prin care acesta se menţine la putere”.

„Întâlnirile ascunse ale şacalilor politicii româneşti dovedesc caracterul şi lipsa de consistenţă a liderului liberal şi încalcă chiar declaraţiile PNL prin care spuneau că nu vor colabora cu acest partid”, a spus eurodeputatul PSD, potrivit News.ro. 

Declarația lui Ilie Bolojan 

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, la Digi24, că anul acesta s-a întâlnit de două ori cu George Simion, preşedintele AUR. Bolojan a mai spus că discuțiile au fost un schimb de opinii, nu negocieri politice.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată. (...) Cu George Simion a fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice. Pur şi simplu un schimb de opinii pe tema asta”, a spus Bolojan.

Editor : A.G.

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