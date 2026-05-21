Durerea de genunchi, între leziuni reparabile și uzură articulară

Genunchiul este o articulație solicitată constant, iar durerea poate apărea după traumatisme, dar și prin suprasolicitare sau uzură progresivă. Alegerea tratamentului depinde de cauza reală, nu doar de intensitatea durerii. De ce ne doare genunchiul și ce soluții există aflăm de la Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie.

În leziunile care afectează meniscul, cartilajul sau anumite structuri din interiorul articulației, artroscopia de genunchi poate fi o soluție foarte eficientă. Procedura se realizează prin incizii mici și permite explorarea articulației cu ajutorul unei camere, precum și tratarea unor leziuni specifice. Pentru artroscopie de genunchi, indicația trebuie stabilită atent, pentru că nu orice durere sau uzură articulară se rezolvă prin această metodă. Rezultatul depinde de diagnosticul corect, de tipul leziunii și de recuperarea ulterioară.

Când pacientul suferă de gonartroză severă, iar durerea limitează mersul și activitățile zilnice, poate fi necesară o soluție de înlocuire articulară. Proteza de genunchi are rolul de a reduce durerea, de a corecta deformarea și de a reda mobilitatea atunci când tratamentele conservatoare nu mai ajută suficient. Pentru artroplastia de genunchi, pregătirea pacientului și recuperarea după operație sunt la fel de importante ca intervenția în sine. Decizia se ia după evaluare clinică și imagistică, ținând cont de vârstă, nivelul de activitate și impactul durerii asupra vieții zilnice.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.