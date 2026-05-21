La câteva zile după ce Donald Trump a fost întâmpinat la Beijing cu o fanfară militară, o gardă de onoare și zeci de tineri care fluturau steaguri americane și chineze, Vladimir Putin a sosit în China pentru un spectacol aproape identic. Coregrafia celor două mesaje de bun-venit a părut deliberat în oglindă, concepută pentru a demonstra capacitatea Beijingului de a găzdui lideri de la Washington și Moscova cu egală grandoare, scrie The Guardian, într-o analiză.

Însă China s-a asigurat și că diferențele sunt observate. Trump a fost întâmpinat la aeroport de vicepreședintele chinez, un rol în mare parte ceremonial în afara structurii reale de putere a Partidului Comunist, în timp ce Putin a fost întâmpinat de un membru în funcție al biroului politic, cel mai înalt organ decizional al partidului, un semnal subtil că Beijingul vede Moscova ca un partener de încredere al unei ordini mondiale emergente non-occidentale conduse de China.

Kremlinul a părut sensibil la comparații. Purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a respins sugestiile conform cărora cele două vizite ar fi fost comparate una cu cealaltă, insistând că acestea nu ar trebui privite prin prisma rivalității. Iuri Ușakov, consilierul principal al Kremlinului, a subliniat că întâlnirea lui Putin cu Xi Jinping fusese planificată cu mult înainte de vizita lui Trump la Beijing.

Chiar dacă Moscova a insistat că cele două vizite nu ar trebui comparate, mesajul transmis în presa de stat rusă a fost clar. Ziarul rus „Argumente și fapte” a scris că Putin a fost primit la Beijing „ca un aliat și un partener de încredere”, în timp ce Trump a fost tratat ca „un rival și un concurent de la care se poate aștepta orice”.

În spatele ceremoniilor fastuoase, ambele vizite au produs rezultate relativ modeste. Deși Trump și Xi au proiectat o imagine de cooperare, summitul lor a adus puține progrese concrete, mai ales în ceea ce privește disputele cheie privind exporturile de cipuri Nvidia și tarifele vamale.

Pentru Moscova, miza era, fără îndoială, mai mare. Putin a sosit la Beijing confruntându-se cu ceea ce ar putea fi cea mai dificilă perioadă a lungii sale domnii. Imaginea sa de om puternic pe plan intern începe să se deterioreze, pe măsură ce economia Rusiei se confruntă cu dificultăți sub presiunea războiului și a sancțiunilor, în timp ce forțele rusești au făcut puține progrese semnificative pe câmpul de luptă din Ucraina în acest an.

Problemele economice tot mai mari ale Rusiei adâncesc dependența Moscovei de Beijing, transformând ceea ce Kremlinul prezintă ca un parteneriat între egali într-o relație din ce în ce mai asimetrică. Însă războiul dintre SUA și Iran i-a oferit Rusiei o nouă deschidere. Având în vedere că instabilitatea din Golf amenință aprovizionarea globală cu energie și Strâmtoarea Ormuz este practic închisă, Moscova a încercat să se prezinte Beijingului ca un furnizor pe termen lung e petrol și gaze mai fiabil.

Înainte de summit, oficialii ruși au declarat că speră la progrese concrete în ceea ce privește cooperarea energetică, în special în ceea ce privește conducta de gaze Power of Siberia 2, mult amânată, care ar redirecționa gazele din zăcămintele care odinioară aprovizionau Europa către China.

Joseph Webster, cercetător senior la Atlantic Council, a declarat: „Atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice occidentale a Rusiei au stimulat și mai mult Moscova să privească spre est, în timp ce războiul dintre SUA și Iran a amplificat îngrijorările Beijingului privind securitatea energetică.”

Însă nu a existat niciun anunț specific privind Power of Siberia 2. Xi și Putin s-au angajat în schimb, în ​​termeni vagi, să aprofundeze cooperarea într-o gamă largă de sectoare, Xi declarând că cele două țări vor „acorda jocul deplin interconectării resurselor”.

Peskov a recunoscut ulterior că termenul de implementare a proiectului nu fusese încă stabilit.

Cel mai mare câștigător al întâlnirilor la cel mai înalt nivel ar putea fi chiar Xi. Liderul Chinei a căutat mult timp să se prezinte ca un om de stat global capabil să se descurce cu puteri rivale. Niciun lider chinez anterior nu a găzduit vizite de stat consecutive în aceeași lună din partea unui președinte american în exercițiu și a unui președinte rus în exercițiu.

Xi va folosi imaginea Chinei ca o putere capabilă să conteste SUA din punct de vedere economic, subliniind în același timp rolul tot mai mare al Beijingului ca element vital pentru o Rusie din ce în ce mai dependentă.

În timpul vizitei lui Trump, Xi a ținut să-i reamintească omologului său american că Beijingul încă are un aliat strategic puternic în Rusia. În timp ce l-a găzduit pe Trump în Zhongnanhai, complexul conducerii comuniste rareori deschis oaspeților străini, Xi a subliniat exclusivitatea cadrului. Întrebat dacă liderii străini sunt des invitați acolo, Xi a clătinat din cap. „Foarte rar”, a spus el, adăugând chicotind: „De exemplu, Putin a fost aici”.

Vorbind ulterior alături de Putin, Xi a declarat că relațiile dintre China și Rusia sunt „considerate pe bună dreptate un model pentru un nou tip de relații între marile puteri”.

În mod notabil, din discuțiile publice din timpul ambelor summituri a lipsit orice încercare serioasă de a obține un progres în cele două războaie care domină în prezent politica globală.

Trump a declarat că a respins propunerea lui Xi ca Beijingul să ajute la negocierea păcii între SUA și Iran, menținând închisă Strâmtoarea Ormuz.

Înainte de vizita lui Putin, Financial Times a relatat că Xi i-ar fi sugerat în privat lui Trump că Putin ar putea ajunge în cele din urmă să regrete războiul din Ucraina. Ministerul de Externe al Chinei, precum și Trump, au respins raportul.

Xi a părut dornic să proiecteze un front unit cu Moscova, care nu a dat semne de compromis pentru a pune capăt invaziei la scară largă a Ucrainei. Într-o declarație comună, China și Rusia și-au reiterat apelul pentru „eliminarea cauzelor profunde” ale războiului din Ucraina – un limbaj care reflectă îndeaproape narațiunea Kremlinului care învinovățește Occidentul pentru conflict.

Totuși, dificultățile tot mai mari cu care se confruntă Rusia în Ucraina nu vor trece neobservate de Beijing, care a monitorizat îndeaproape războiul ca o oportunitate de a studia succesele și eșecurile ambelor părți.

William Yang, analist senior la International Crisis Group, a declarat că Xi ar putea căuta o înțelegere mai clară a gândirii lui Putin cu privire la războiul din Ucraina, care a complicat din ce în ce mai mult relațiile Beijingului cu țările occidentale, într-un moment în care China încearcă să stabilizeze legăturile comerciale cu Europa și SUA.

China, care are o influență enormă asupra economiei Rusiei, a jucat un rol puțin semnificativ în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina, mulțumindu-se să tolereze conflictul atât timp cât își poate păstra legăturile comerciale și diplomatice cu Moscova, obținând în același timp condiții din ce în ce mai favorabile de la partenerul său slăbit.

Editor : Ș.R.