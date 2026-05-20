La mai bine de patru ani de la izbucnirea unui război pe scară largă declanșat de Rusia, dar pentru care aceasta nu are un plan clar de victorie sau măcar de încetare, balanța în războiul dronelor s-a înclinat semnificativ în favoarea Ucrainei. Programele ucrainene de drone, la toate nivelurile, au început să le depășească pe cele rusești, iar într-un război care se caracterizează din ce în ce mai mult prin utilizarea acestor aparate fără pilot, această schimbare a început să dea rezultate concrete nu doar pe câmpul de luptă, ci și în spațiul aerian al Rusiei, notează Kyiv Independent.

„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”, a scris Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina, pe Telegram, pe 17 mai.

Forțele ucrainene tocmai lansaseră unul dintre cele mai ample raiduri aeriene din timpul războiului împotriva unor ținte din Moscova, drone și rachete de croazieră lovind ținte din întreaga capitală rusă, inclusiv rafinăria din Moscova, bine apărată.

Imaginile publicate pe rețelele sociale rusești au arătat drone ucrainene lovind rafinăria, în timp ce stația de încărcare a petrolului din Solnechnogorsk a fost cuprinsă de flăcări, iar autoritățile aviatice ruse au suspendat toate zborurile pe aeroporturile din Moscova.

Amploarea programului ucrainean de drone și capacitatea acestuia de a lovi chiar și ținte puternic apărate din jurul capitalei ruse explică măsurile de precauție extreme pe care Rusia lui Vladimir Putin le-a luat pentru a organiza parada de Ziua Victoriei din 9 mai.

Desfășurată fără obișnuita prezentare de tancuri și vehicule blindate și fără participarea unor demnitari străini de seamă, parada a fost o palidă umbră a grandioaselor evenimente militare din anii trecuți. Transmisă cu o întârziere de 20 de minute și în contextul unui armistițiu negociat de Statele Unite, un eveniment considerat în mod tradițional o demonstrație a puterii militare ruse a ilustrat, dimpotrivă, în mod crud vulnerabilitatea Rusiei.

„«Mulțumim pentru cerul senin de deasupra capetelor noastre» este o urare tradițională rusă rostită în fiecare Zi a Victoriei”, a declarat pentru sursa citată Hanna Notte, expertă în politica externă rusă la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Iar anul acesta cerul nu mai este liniștit, iar vina pentru asta îi revine în întregime Rusiei”.

Multitudinea de probleme cu care se confruntă Rusia în legătură cu dronele ucrainene începe la nivel tactic, pe linia frontului. Dronele de mici dimensiuni încărcate cu explozibili sunt responsabile în prezent de aproximativ 80% din totalul victimelor de pe câmpul de luptă, iar fiecare dintre părți le utilizează pe scară largă atât în operațiuni ofensive, cât și defensive.

„Rusia nu a obținut absolut nimic în timpul ofensivei sale de primăvară”, a declarat pentru sursa citată Dmytro Putiata, operator de drone în cadrul Brigăzii a 20-a de Sisteme Fără Pilot a Ucrainei și expert în războiul cu drone.

În 2026, avansul rus pe câmpul de luptă s-a blocat în mare măsură, întrucât armata ucraineană a învățat să contracareze tacticile de infiltrare rusești, iar dronele ucrainene continuă să provoace pierderi îngrozitoare infanteriei ruse aflate în avans. Un aspect crucial este faptul că Ucraina ucide sau rănește grav acum mai mulți soldați ruși decât reușește Kremlinul să recruteze.

„Aveau un plan de a recruta un număr mare de studenți”

Potrivit ministrului ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, 35.203 de soldați ruși au fost „eliminați sau răniți grav” în luna aprilie, perioadă în care Rusia a reușit să ocupe doar 141 de kilometri pătrați suplimentari de teritoriu ucrainean, conform grupului ucrainean de monitorizare DeepState.

Acest lucru se datorează faptului că Ucraina „a luat-o înainte” în anumite aspecte ale utilizării dronelor la nivel tactic, precum și dezvoltării unor tehnici de contracarare a tacticilor rusești de infiltrare, a declarat pentru Kyiv Independent Rob Lee, cercetător principal la Institutul de Cercetare în Politică Externă și expert în armata rusă.

Pierderile semnificative pe care dronele ucrainene le provoacă infanteriei ruse la fiecare kilometru parcurs de Rusia au dus, de asemenea, la apariția unor deficite de efective în rândul armatei ruse, ceea ce a dus la o scădere corespunzătoare a eficacității militare.

„Tacticile ruse se bazează pe un avantaj semnificativ în ceea ce privește efectivele. Iar dacă acest avantaj se reduce într-o oarecare măsură, atunci vor avea mai puține șanse pe câmpul de luptă”, a explicat Lee.

Eficacitatea tuturor componentelor programului ucrainean de drone a fost sporită și de capacitatea de a utiliza sistemul de comunicații prin satelit Starlink al lui Elon Musk, o capacitate de care forțele ruse nu mai dispun în prezent, după ce au fost efectiv izolate, ceea ce agravează și mai mult problemele Rusiei.

Nu există un echivalent rus comparabil cu Starlink, care este relativ ieftin, aproape imposibil de bruiat și care oferă viteze de conectare extrem de rapide, a declarat Lee, descriind eliminarea aproape totală a capacității Rusiei de a utiliza sistemul ca fiind un moment cu adevărat decisiv.

Atât Putiata, cât și Lee susțin că o combinație între imposibilitatea Rusiei de a mai utiliza Starlink, îmbunătățirea tacticii ucrainene și greșelile comise de Moscova în încercarea de a-și extinde propriile forțe de drone a înclinat balanța puterii în domeniul aparatelor fără pilot în favoarea Ucrainei.

„Nu cred că au depășit vreodată Ucraina, dar cred că, pentru o perioadă, Rusia a reușit să reducă decalajul anul trecut”, consideră Lee, fapt care a contribuit parțial la succesele ofensivei ruse din 2025. Obiectivul Rusiei de a-și extinde rapid forțele de sisteme fără pilot a fost blocat, întrucât încercările de a recruta absolvenți tineri și cu cunoștințe tehnice pentru Forțele de Sisteme Fără Pilot (VBS) au eșuat în mare măsură, lăsând armata rusă fără piloți, afirmă Putiata.

„Aveau un plan de a recruta un număr mare de studenți, pentru că sunt tineri, iar asta e ceea ce-ți trebuie pentru operatorii de drone. Dar, în patru luni, au reușit să recruteze doar 16 % din numărul țintă”, a spus el.

Înrolarea în armata rusă nu reprezintă pur și simplu o perspectivă atractivă pentru tinerii ruși cu studii superioare, care sunt descurajați de condițiile brutale cunoscute de pe front și de lipsa oricăror garanții concrete că nu vor fi folosiți ca infanterie de asalt sacrificabilă.

Încercarea Rusiei de a-și extinde unitatea de drone de elită „Rubicon” – care era anterior cea mai performantă unitate de drone din cadrul armatei ruse – a dus la crearea unei formațiuni mult mai numeroase, dar mai puțin de elită, pe fondul scăderii standardelor de admitere. Centralizarea unităților de drone ruse sub egida VBS a avut ca rezultat pierderea de către multe unități ruse a propriilor unități de drone organice, în detrimentul eficacității militare generale a Rusiei.

„Brigăzile de manevră ruse își pierd capacitățile în materie de drone. Iar brigăzile de manevră sunt, în cazul lor, responsabile atât de apărare, cât și de avansare”, afirmă Putiata. „Au mai puține drone, mai puțini operatori de drone și, în general, capacități mai reduse de gestionare a UAV-urilor”.

Un alt factor care afectează operațiunile cu drone FPV din Rusia este creșterea vertiginoasă a prețului cablurilor de fibră optică. Rusia a investit masiv în drone FPV controlate prin fibră optică, care sunt imune la bruiaj, dar costă mult mai mult decât cele controlate prin radio.

O bobină de cablu de fibră optică de 50 de kilometri, care costa înainte aproximativ 300 de dolari, costă acum în jur de 2.500 de dolari, ceea ce limitează capacitatea unităților ruse de drone de a le utiliza în masă — spre comparație, o dronă FPV obișnuită, controlată prin radio, poate costa doar 350 de dolari.

Ambele părți își importă cea mai mare parte a cablurilor din China, adesea de la aceiași furnizori, însă Ucraina depinde mult mai puțin de dronele cu control prin cablu, ceea ce face ca operațiunile cu drone ale Kievului să fie mai puțin afectate de perturbările din lanțul de aprovizionare extern.

Problemele Rusiei pe front sunt agravate din ce în ce mai mult de o campanie ucraineană de lovituri în zona centrală, tot mai eficientă, care vizează ținte la nivel operațional, situate la o distanță cuprinsă între 20 și 200 de kilometri de linia frontului. Sistemele de apărare aeriană, posturile de comandă, depozitele de combustibil și muniție, precum și vehiculele logistice sunt toate ținte ale acestei campanii.

„Numărul atacurilor directe a crescut, de asemenea, în mod semnificativ”, a anunțat președintele Volodimir Zelenski pe X, pe 5 mai. „În prezent, numărul atacurilor la distanțe de peste 20 de kilometri este de două ori mai mare decât în martie și de patru ori mai mare decât în februarie. Și vor fi și mai multe. Acesta este un domeniu prioritar”.

În luna mai, când ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a vizitat centrele de comandă de pe linia frontului, i s-au prezentat imagini impresionante cu dronele Firepoint FP-2 distrugând sistemele rusești de apărare aeriană.

FP-2, o versiune cu rază de acțiune mai scurtă a modelului anterior FP-1, renunță la capacitatea de a pătrunde adânc în teritoriul Rusiei în schimbul unui focos extrem de eficient de 107 kilograme, capabil să distrugă sau cel puțin să scoată din luptă orice vehicul blindat rus.

Kyle Glen, cercetător la Centrul pentru Reziliența Informațională, a declarat pentru Kyiv Independent că s-a înregistrat o creștere de 300% a atacurilor ucrainene asupra sistemelor rusești de apărare aeriană și de război electronic — o țintă cheie pentru dronele ucrainene cu rază medie de acțiune — în lunile martie și aprilie, fiind vizate aproape 80 de astfel de sisteme. Aceste sisteme nu sunt doar costisitoare și greu de fabricat, ci și uzura lor continuă face ca Rusia să fie mai vulnerabilă la raidurile ulterioare cu drone.

„Pericolul pentru Rusia constă în faptul că aceste pierderi în masă ale sistemelor de apărare aeriană duc, de fapt, la un efect de domino, întrucât fiecare pierdere în parte sporește eficacitatea viitoarelor raiduri cu drone ale Ucrainei”, a declarat Glen.

Depozitele de muniție, bazele de combustibil și posturile de comandă sunt, de asemenea, ținte ale dronelor ucrainene cu rază medie de acțiune, ceea ce îi obligă pe ruși să le mute tot mai departe de linia frontului, punând presiune pe sistemul logistic rus, deja suprasolicitat, și complicând procesul de comandă și control.

Potrivit lui Putiata, unele unități rusești și-au redus consumul de motorină cu până la 20% ca urmare a acestei campanii.

„Înainte de această campanie de lovituri în zona centrală, toate pozițiile lor se aflau la o distanță de aproximativ 60-80 de kilometri de linia frontului. În prezent, distanța este de 100 de kilometri, 120 de kilometri, iar în unele cazuri chiar mai mult. În anumite situații, și-au mutat depozitele de muniție și posturile de comandă literalmente înapoi în Rusia, în afara teritoriului ucrainean ocupat”.

Amplasarea depozitelor de aprovizionare la o distanță atât de mare de linia frontului complică mult aprovizionarea trupelor și îngreunează controlul eficient al bătăliei de către comandanții ruși.

„Un semnal extrem de îngrijorător”

Amploarea campaniei de atacuri de la distanță a Ucrainei — precum și incapacitatea Rusiei de a face aparent ceva în acest sens — a fost ilustrată în mod dramatic de imaginile publicate de Corpul Azov al Gărzii Naționale pe 8 mai, care arată dronele Hornet zburând nestingherite deasupra orașelor ucrainene Donețk și Mariupol, aflate sub ocupație rusă.

Dezvoltat de compania Perennial Autonomy a fostului director general al Google, Eric Schmidt, și având un preț de aproximativ 5.000 de dolari (spre comparație, racheta rusă Zala Lancet X-51, care are o rază de acțiune și o încărcătură explozivă de dimensiuni similare, costă aproximativ 68.000 de dolari), Hornet are o rază de acțiune de până la 200 de kilometri, poate transporta o încărcătură explozivă de cinci kilograme și este capabil să atace ținte în mod semi-autonom.

În imaginile publicate de Corpul Azov se pot vedea drone Hornet vânând vehicule logistice rusești de-a lungul autostrăzilor H20 și M14 din jurul orașului Mariupol, la o distanță de până la 160 de kilometri în spatele liniei frontului, o evoluție care a fost întâmpinată cu extremă nemulțumire de către comentatorii militari ruși, care sunt pe deplin conștienți de consecințele sale grave.

„Aș spune că acesta este un semnal extrem de îngrijorător pentru forțele armate și logistica civilă, dar, având în vedere că războiul este aproape de final, cred că nu e nimic de care să ne facem griji”, a scris bloggerul militar rus Alexei Zhivov pe Telegram, făcând o aluzie sarcastică la recentele declarații publice ale președintelui rus Vladimir Putin din 9 mai, potrivit cărora războiul „se apropie de sfârșit”.

Corespondentul de război al ziarului Komsomolskaya Pravda, Dmitri Steshin, a prevăzut că, dacă nu se vor lua măsuri urgente în legătură cu noile drone ale Ucrainei, „în lunile următoare, logistica se va prăbuși”.

Atacurile cu drone ucrainene de rază lungă au devenit o realitate cotidiană în Rusia, vizând obiective economice și militare din întreaga țară. Lipsa unui program centralizat de drone de rază lungă a făcut ca, inițial, Ucraina să rămână în urma Rusiei, care a achiziționat în 2022 drone de tip Shahed și tehnologia necesară pentru fabricarea acestora din Iran și le produce acum în serie în „Zona Economică Specială Alabuga” din Tatarstan.

Diferitele programe ucrainene de drone, dezvoltate de la zero începând cu jumătatea anului 2022, au ajuns la un nivel de maturitate care permite lansarea simultană a sute de drone împotriva țintelor rusești, fapt de care comentatorii ruși sunt perfect conștienți, notează sursa citată.

„Inamicul câștigă teren”, a scris fostul ofițer al FSB și criminal de război condamnat Igor Girkin pe Telegram, pe 11 mai. „Au finalizat pregătirile pentru programul lor strategic de marginalizare a economiei noastre prin atacuri masive cu drone și rachete”.

Una dintre țintele principale ale dronelor ucrainene a fost infrastructura petrolieră rusă, limitând astfel capacitatea Kremlinului de a profita de creșterea prețurilor la petrol în urma războiului din Iran.

Cel mai grav incident a fost cel în care terminalul petrolier din Tuapse, din regiunea Krasnodar, a fost ținta unei serii de patru atacuri cu drone de amploare, între 16 aprilie și 2 mai, care au provocat pagube uriașe instalației și au dus la căderea unei ploi negre și uleioase asupra orașului Tuapse.

Acesta a fost doar unul dintr-o serie de atacuri similare — pe 29 aprilie, drone ucrainene au lovit stația de distribuție și producție „Perm”, situată la 1.500 de kilometri de granița cu Ucraina, provocând incendierea a șase din cele zece rezervoare de stocare și avariind grav restul instalației.

Pe 15 mai, „sute” de drone ucrainene au atacat rafinăria de petrol din Riazan, potrivit autorităților ruse, provocând un incendiu de proporții. La începutul anului 2026, Ucraina a lansat o campanie împotriva infrastructurii petroliere ruse din apropierea Mării Baltice, lovind și avariind grav instalațiile de încărcare a petrolului din porturile Primorsk și Ust-Luga, precum și provocând pagube importante rafinăriei din Kirishi.

Conform unei analize realizate de Reuters, atacurile cu drone ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse din cursul anului 2026 au determinat Rusia să-și reducă producția de petrol cu 300.000–400.000 de barili pe zi în luna aprilie, cea mai accentuată scădere lunară a producției de petrol de la începutul pandemiei de Covid, deși veniturile au înregistrat totuși o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită majorării prețului mondial al petrolului ca urmare a conflictului din Iran și a derogărilor temporare de la sancțiuni acordate de Statele Unite.

Țintele industriale au reprezentat, de asemenea, obiective cheie. În dimineața zilei de 8 mai, dronele ucrainene au lovit Centrul Științific și Tehnologic „Radar” din Rostov, distrugând o parte semnificativă a complexului.

Pe 16 mai, drone ucrainene au lovit fabrica Nevinnomyssk Azot din regiunea Stavropol, unul dintre cei mai mari producători ruși de substanțe chimice utilizate la fabricarea explozivilor, provocând un incendiu la această unitate.

„Ucraina are o capacitate mai mare de a-i provoca daune Rusiei”

Eficacitatea programului ucrainean de lovituri la distanță mare survine într-un moment în care Ucraina a înregistrat progrese semnificative în combaterea amenințării reprezentate de dronele rusești cu rază lungă de acțiune.

Deși Rusia continuă să lanseze un număr record de drone de atac cu sens unic împotriva Ucrainei — 1.567 de drone de atac de diferite tipuri au fost lansate asupra țării în timpul atacului masiv al Rusiei care a avut loc în zilele de 13 și 14 mai — Ucraina doboară un număr record dintre acestea.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, 1.473 de drone de diferite tipuri au fost doborâte sau neutralizate, ceea ce reprezintă o rată de interceptare de 94%.

„Am supraviețuit unuia dintre cele mai violente atacuri din ultima perioadă”, a scris Serhii „Flash” Beskrestnov, consilierul ministrului ucrainean al Apărării, pe canalul său de Telegram, adăugând că dronele de interceptare au doborât aproximativ 30% din UAV-urile de atac rusești. „Este vorba de un procent semnificativ, care continuă să crească”.

Dronele de interceptare au fost, de asemenea, utilizate cu mare succes în combaterea dronelor rusești de recunoaștere și de atac de nivel tactic, contribuind din nou la situația generală dificilă a Rusiei pe câmpul de luptă. Interceptorii ucraineni distrug în mod regulat munițiile ruse Lancet înainte ca acestea să poată lovi ținte ucrainene și au doborât mii de drone ruse de recunoaștere de dimensiuni medii, îngreunând considerabil supravegherea câmpului de luptă de către Rusia.

Dronele ucrainene de interceptare au rezolvat cu brio așa-numita „problemă a raportului cost-beneficiu”, în care prețul unui interceptor de apărare aeriană depășește cu mult costul muniției necesare pentru doborârea țintei.

Un interceptor ucrainean de tip „Sting”, care a doborât peste 300 de drone în timpul atacului aerian al Rusiei din 13 și 14 mai, costă aproximativ 2.300 de dolari, o mică parte din costul unei drone rusești de tip Shahed, despre care se estimează că ar costa cel puțin 35.000 de dolari pentru cele mai simple modele.

Mai important decât simplul cost este faptul că, deși dronele rusești de tip Shahed pot fi construite la scară industrială, interceptorii FPV ucraineni, precum „Sting”, sunt și mai ușor de produs în serie, fiind fabricați din componente disponibile în comerț și folosind fuselaje imprimate 3D.

Succesul Ucrainei în combaterea acestor drone nu a trecut neobservat în afara țării. Până în martie, peste 200 de piloți de drone ucraineni fuseseră deja detașați în Golful Persic, potrivit lui Zelenski, pentru a ajuta la combaterea dronelor iraniene, iar Kievul a semnat o serie de acorduri de apărare cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, iar un acord istoric privind dronele între Ucraina și Statele Unite „este în prezent analizat de ambele părți la diferite niveluri instituționale”, potrivit ambasadoarei Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanishyna.

Deși președintele american Donald Trump a afirmat cu încredere în luna martie că „nu avem nevoie de ajutorul lor în domeniul apărării împotriva dronelor. Știm mai multe despre drone decât oricine”, Ucraina ajută deja armata americană să contracareze dronele iraniene, desfășurând platforma de comandă și control anti-drone „Sky Map” la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, după ce dronele iraniene Shahed au provocat pagube de peste un miliard de dolari instalațiilor americane din Golf.

„Ucraina are o capacitate mai mare de a-i provoca daune Rusiei decât în orice moment anterior, iar această capacitate nu va dispărea”, a declarat Notte.

„Rușii nu înțeleg încotro se îndreaptă lucrurile”

Programul Ucrainei de lovituri la distanță a făcut ca războiul să devină o realitate pe care cetățenii ruși nu o mai pot ignora, iar reacția Kremlinului la amenințarea reprezentată de dronele ucrainene — inclusiv introducerea unei serii de restricții privind utilizarea internetului mobil — a creat neplăceri pentru rușii obișnuiți, fără a avea însă un impact vizibil asupra capacității dronelor ucrainene de a identifica și lovi țintele.

„Capacitățile noastre de lungă distanță schimbă în mod semnificativ situația — și, într-un sens mai larg, percepția lumii asupra războiului purtat de Rusia”, a declarat liderul de la Kiev în mesajul său zilnic de pe X, după atacul masiv cu drone ucrainene asupra Moscovei din 17 mai.

Atacurile ucrainene au schimbat cu siguranță percepția asupra războiului în interiorul Rusiei. Marele pact pe care Putin l-a încheiat cu societatea rusă la începutul „operațiunii sale militare speciale” – potrivit căruia rușii nu erau obligați să susțină războiul, ci îl puteau ignora efectiv dacă doreau – a fost acum încălcat în mod categoric.

„În societatea rusă se instalează tot mai mult sentimentul că nu există un final clar”, susține Notte. „Rusia se află acum în al cincilea an al acestui război, iar rușii nu înțeleg cu adevărat încotro se îndreaptă lucrurile”.

„Situația pe câmpul de luptă începe cu siguranță să se schimbe în favoarea Ucrainei”, a declarat Michael Carpenter, fost ambasador al Statelor Unite la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.

„Inovațiile Ucrainei în domeniul tehnologiilor de apărare fără echipaj uman, al doctrinei și al conceptelor operaționale au anulat cele două avantaje strategice majore ale Rusiei: populația mult mai numeroasă și întinderea geografică vastă. Având în vedere că rafinăriile sunt acum lovite la sute de kilometri de linia frontului și cu 35.000 de victime pe lună, Moscova trebuie să se întrebe acum dacă continuarea războiului aduce avantaje nete sau pur și simplu acumulează pierderi insuportabile care vor lăsa Rusia expusă strategic și epuizată”, a spus el.

Progresele înregistrate de Ucraina în cursa tehnologică a dronelor ridică o serie de probleme tot mai grave pentru armata rusă. Atacurile ucrainene eficiente la distanță medie, care vizează apărarea aeriană rusă, sporesc impactul campaniei ucrainene de lovituri în adâncime, în timp ce atacurile la distanță medie împotriva punctelor de comandă și a centrelor logistice diminuează eficacitatea militară a Rusiei la nivel tactic, ajutând echipele ucrainene de drone FPV, din ce în ce mai eficiente, să țină piept avansului rus. Iar capacitatea Ucrainei în domeniul dronelor nu va face decât să se consolideze în continuare.

„Toate aceste elemente luate împreună sugerează că situația strategică a Rusiei în Ucraina pare din ce în ce mai sumbră”, afirmă Notte.

