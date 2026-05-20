Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Kremlin

Data publicării:
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
Vizita lui Putin în China nu a avut rezultatele scontate. Foto: Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin a părăsit miercuri China după ce a anulat conferinţa de presă pe care o susţine de obicei după o vizită în străinătate, în lipsa unor rezultate tangibile în timpul vizitei sale la Beijing.

Preşedintele Vladimir Putin şi omologul său chinez, Xi Jinping, au semnat o declaraţie comună în care au cerut dialog în Iran şi au condamnat atacurile SUA şi ale Israelului, şi au prezidat semnarea altor 20 de acorduri, dar Moscova nu a reuşit să obţină ceea ce îşi propusese, scrie EFE, potrivit Agerpres.

În continuare, nu există un acord privind creşterea exporturilor de petrol şi gaze destinate Chinei, nici pentru construirea gazoductului prin Mongolia, Forţa Siberiei-2, deşi Moscova subliniază că există o „înţelegere”.

Liderul de la Kremlin a insistat că Rusia este dispusă să garanteze „o aprovizionare sigură şi neîntreruptă” de hidrocarburi şi cărbune, în contextul actual, în care blocada asupra Strâmtorii Ormuz a blocat o parte din importurile chineze de gaze lichefiate.

Guvernul rus a subliniat, de asemenea, că are planuri de a extinde proiectele energetice comune cu China, fără a furniza detalii, deşi la Beijing s-au deplasat şefi ai companiei petroliere Rosneft şi consorţiului de gaze Gazprom.

Importanţa Chinei şi, de asemenea, a Indiei ca destinaţii pentru exporturile energetice ruseşti a crescut odată cu războiul din Ucraina şi suspendarea importurilor europene.

Pe plan politic, Rusia a susţinut principiul unei singure Chine şi reunificarea cu Taiwanul, la care gigantul asiatic a răspuns sprijinind eliminarea rădăcinilor conflictului din Ucraina, adică extinderea NATO şi apropierea Alianţei Nord-Atlantice de graniţa rusă.

În legătură cu vizita recentă în China a preşedintelui american Donald Trump, Kremlinul a recunoscut miercuri că Moscova şi Beijingul au discutat despre cum să coopereze mai bine cu Casa Albă.

Vladimir Putin, care a repetat de mai multe ori cuvântul prieten pentru a se referi la Xi Jinping, este aşteptat din nou în China în luna noiembrie pentru a participa la summitul APEC în cadrul căruia s-ar putea întâlni cu preşedintele american Donald Trump.

Editor : B.P.

