Un număr record de 274 de alpiniști au escaladat Vârful Everest, miercuri, a declarat un oficial din domeniul expedițiilor montane, acesta fiind cel mai mare număr de persoane care au atins vreodată cel mai înalt vârf din lume în aceeași zi, de pe partea nepaleză, transmite Reuters.

Everestul, cu o înălțime de 8.849 de metri, se află la granița dintre Nepal și regiunea Tibet din China și poate fi escaladat din ambele părți.

Operatorii de expediții spun că anul acesta nu au fost alpiniști pe partea tibetană, pentru că autoritățile chineze nu au emis niciun permis.

Rishi Bhandari, secretarul general al Asociației Operatorilor de Expediții din Nepal, a declarat, joi, că recordul este comparat cu cel mai mare număr de ascensiuni înregistrat anterior, de partea nepaleză, pe 22 mai 2019, de 223.

„Acesta este cel mai mare număr de alpiniști într-o singură zi de până acum”, a declarat Bhandari pentru Reuters, adăugând că numărul ar putea crește, pentru că unii alpiniști care au ajuns pe vârf s-ar putea să nu fi informat încă tabăra de bază despre misiunea lor.

Nu există cifre disponibile din China cu privire la câți alpiniști ajung pe vârf, dar Bhandari a spus că în sezonul normal de alpinism, din aprilie și mai, aproximativ 100 de persoane se îndreaptă spre Everest dinspre partea tibetană.

Himal Gautam, un oficial al Departamentului de Turism, a declarat că a primit informații preliminare conform cărora peste 250 de persoane au escaladat vârful miercuri.

„Așteptăm ca alpiniștii să se întoarcă, să ne dea fotografii și alte dovezi care să le ateste ascensiunile și să le oferim certificate de alpinism”, a declarat Gautam pentru Reuters. „Numai atunci vom putea confirma cifrele.”

Nepal a emis anul acesta 494 de permise pentru escaladarea Everestului, fiecare costând 15.000 de dolari.

Experții în alpinism critică adesea Nepalul pentru că permite accesul unui număr mare de alpiniști pe munte, ceea ce duce uneori la ambuteiaje riscante sau la cozi lungi în așa-numita „zonă a morții” de sub vârf, unde nivelul de oxigen natural este periculos de scăzut față de ceea ce este necesar pentru supraviețuirea umană.

Nepalul a recunoscut riscurile reprezentate de aglomerație și de alpiniștii fără experiență prin introducerea unor controale mai stricte și a unor taxe mai mari.

Editor : Ș.R.