Nicuşor Dan, întâlnire la Cotroceni cu parlamentari din grupul Uniţi pentru România, din grupul PACE – Întâi România şi neafiliaţi

Preşedintele Nicuşor Dan are, joi, la Palatul Cotroceni, consultări pe teme politice şi economice cu parlamentari din grupul Uniţi pentru România, din grupul PACE – Întâi România şi neafiliaţi. Întâlnirile încep la ora 09.00.

Consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 09:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România

Ora 10:00 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România

Ora 11:00 - Parlamentarii neafiliaţi.

Reprezentanţii Grupului parlamentar PACE - Întâi România au anunţat că vor face declaraţii înainte şi după discuţia cu şeful statului.

Luni au avut loc la Cotroceni consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru.

