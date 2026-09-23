Evaluarea funcției inimii și plămânilor în timpul efortului

Unele probleme apar numai atunci când organismul este solicitat și nu pot fi explicate complet prin investigații efectuate în repaus. Analizarea simultană a respirației, circulației și consumului de oxigen poate arăta ce limitează capacitatea de efort. Aflați mai mult despre testarea cardiopulmonară de efort de la Dr. Anca Dan, medic primar cardiologie.

Testul cardiopulmonar de efort urmărește modul în care inima, plămânii și musculatura răspund la un efort progresiv, realizat de obicei pe banda de alergare. Pe parcurs sunt măsurate respirația, consumul de oxigen, ritmul cardiac, tensiunea arterială și alți parametri care arată capacitatea funcțională. Un test cardiopulmonar de efort este util pentru investigarea lipsei de aer sau a intoleranței la efort, pentru evaluarea unor boli cardiace ori pulmonare și pentru aprecierea capacității fizice. Interpretarea rezultatelor poate orienta medicul către cauza principală a limitării la efort.

Sincopa apărută în timpul efortului este un semnal de alarmă și trebuie evaluată cardiologic, deoarece poate fi asociată cu tulburări de ritm sau cu boli structurale ale inimii. Testarea la efort poate face parte din evaluarea pacienților la care pierderea stării de conștiență apare în timpul sau imediat după activitatea fizică, în funcție de contextul clinic. Alegerea investigațiilor pornește de la consult, electrocardiogramă și istoricul episodului. Diferența dintre leșinul produs în timpul efortului și cel apărut după oprirea acestuia poate avea, de asemenea, semnificație medicală.

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Editor : A.D.V.