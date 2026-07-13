Live TV

Ce pot arăta inima și arterele despre speranța de viață

Data publicării:
Dr. Monica Trofin-Bănescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Riscul cardiovascular nu se vede întotdeauna în analizele obișnuite sau în starea generală de moment. Unele investigații pot arăta cât de bine răspunde organismul la efort și dacă există semne timpurii de ateroscleroză. Aflăm mai mult despre indicatorii cardiovasculari ai longevității de la Dr. Monica Trofin-Bănescu, medic primar cardiologie.

Pentru evaluarea capacității funcționale, testul de efort cardiopulmonar poate oferi informații utile despre rezistența inimii, plămânilor și musculaturii în timpul efortului. VO2 max, rezultat în urma acestui test, arată consumul maxim de oxigen și este considerat un indicator important al condiției cardiorespiratorii. Prin testul de efort cardiopulmonar, medicul poate urmări toleranța la efort, ritmul cardiac, tensiunea arterială și eventuale semne de ischemie. Rezultatele ajută la estimarea riscului și la stabilirea unui plan realist de prevenție și antrenament.

Pentru riscul coronarian, scorul de calciu coronarian arată prezența calcificărilor în arterele inimii, un semn indirect al aterosclerozei. Investigația se face prin CT și poate fi utilă mai ales la persoane fără simptome, dar cu risc cardiovascular incert. În scorul de calciu coronarian, o valoare mai mare sugerează o încărcare aterosclerotică mai importantă și poate schimba recomandările de prevenție. Interpretarea trebuie făcută împreună cu factorii clasici de risc, precum vârsta, tensiunea arterială, colesterolul, diabetul și fumatul.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto captură video
2
Sute de permise de conducere româneşti, aruncate printre deşeuri la o groapă de gunoi în...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
3
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
Alexandru muraru
4
Mesaj al unui lider PNL pentru Nicușor Dan înaintea consultărilor de luni. Alexandru...
Mirela Nemțanu, la emisiunea În Fața Ta.
5
Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă
Digi Sport
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo- cuplu de batrani
Secretul „zonei albastre” din Europa: locul unde oamenii ajung la 100 de ani de cinci ori mai des decât în restul continentului
bebelusi
Rata natalităţii a scăzut în toate statele UE în ultimii 20 de ani. România, printre țările cu cele mai tinere mame
cercetători într-un laborator Altos Labs
O nouă terapie ar putea vindeca sute de boli și ar putea inversa procesul îmbătrânirii. Ce este „Proiectul Manhattan” al longevității
GettyImages-carne mezeluri
Care sunt cel cele mai nocive cinci alimente pentru sănătatea inimii
femeie bolnava in pat
Cercetătorii au descoperit de ce numărul atacurilor de cord crește în sezonul gripal. „Calul troian” al sistemului imunitar
Recomandările redacţiei
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Cum au decurs negocierile de la Cotroceni și unde s-au blocat...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan: România condamnă atacurile cibernetice ale Rusiei...
cristian-leon turcanu
Ambasadorul german, invitat la reprezentanța diplomatică română de la...
nicusor dan
Blocaj în negocieri: Șanse mici pentru formarea unui nou guvern până...
Ultimele știri
Dronele ucrainene au lovit azi-noapte alte 15 nave din flota fantomă a Rusiei
Care este stadiul de construcție al celor 8 spitale prevăzute în PNRR. Guvernul a alocat bani de la buget pentru finalizare
Siegfried Mureşan (PNL), după noua rundă de consultări de la Cotroceni: „Noi în braţele PSD nu ne vom mai întoarce”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O mamă de 34 de ani, după sinuciderea soțului: „Durerea părea sufocantă”. Cel mai greu după ce a rămas...
Cancan
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce...
Fanatik.ro
Fratele lui Istvan Kovacs, cadou de la UEFA! Prima delegarea internaţională a sezonului
editiadedimineata.ro
Prețul ascuns al inteligenței artificiale: emisiile de carbon ale Big Tech cresc accelerat
Fanatik.ro
Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep, în loja regală de la Wimbledon. Dorin nu s-a uitat la bani...
Adevărul
Greșeala cumplită din 1941, repetată de Armata Română? Un general NATO acuză: „La parade dă bine, pe front ar...
Playtech
Ce se întâmplă dacă nu plătești întreținerea timp de trei luni. Ce poate face asociația de proprietari...
Digi FM
Simona Halep, primul mesaj după apariția de la Wimbledon alături de Dorin Mateiu, presupusul ei iubit. Fanii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TREI! FIFA i-a dat vestea lui Istvan Kovacs
Pro FM
Alina Sorescu, răvășitoare într-o rochie cu spatele gol, la petrecerea dată de ziua ei: „Am vrut să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Tu ești fericirea!” Sofia Vergara, spectaculoasă în costum de baie roșu. Și-a sărbătorit ziua de naștere pe...
Adevarul
Viața controversată a împărătesei despre care cronicarii au scris cele mai scandaloase povești
Newsweek
Anunț îngrijorător de la Casa de Pensii: Unul din doi pensionari are probleme cu pensia. Despre ce e vorba?
Digi FM
Cui îi va lăsa Mirabela Dauer averea. De ce spune că bunurile materiale nu mai au nicio valoare pentru ea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Sandra Bullock crede că Nicole Kidman e "liberă, sălbatică și aventuroasă", exact ca personajul din filmul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...