Ce pot arăta inima și arterele despre speranța de viață

Riscul cardiovascular nu se vede întotdeauna în analizele obișnuite sau în starea generală de moment. Unele investigații pot arăta cât de bine răspunde organismul la efort și dacă există semne timpurii de ateroscleroză. Aflăm mai mult despre indicatorii cardiovasculari ai longevității de la Dr. Monica Trofin-Bănescu, medic primar cardiologie.

Pentru evaluarea capacității funcționale, testul de efort cardiopulmonar poate oferi informații utile despre rezistența inimii, plămânilor și musculaturii în timpul efortului. VO2 max, rezultat în urma acestui test, arată consumul maxim de oxigen și este considerat un indicator important al condiției cardiorespiratorii. Prin testul de efort cardiopulmonar, medicul poate urmări toleranța la efort, ritmul cardiac, tensiunea arterială și eventuale semne de ischemie. Rezultatele ajută la estimarea riscului și la stabilirea unui plan realist de prevenție și antrenament.

Pentru riscul coronarian, scorul de calciu coronarian arată prezența calcificărilor în arterele inimii, un semn indirect al aterosclerozei. Investigația se face prin CT și poate fi utilă mai ales la persoane fără simptome, dar cu risc cardiovascular incert. În scorul de calciu coronarian, o valoare mai mare sugerează o încărcare aterosclerotică mai importantă și poate schimba recomandările de prevenție. Interpretarea trebuie făcută împreună cu factorii clasici de risc, precum vârsta, tensiunea arterială, colesterolul, diabetul și fumatul.

Editor : A.D.V.