Inflamația care nu dispare nici în perioadele liniștite

Colita ulcerativă afectează mucoasa colonului și evoluează în pusee, alternate cu perioade de remisiune aparentă. Care sunt factorii de risc pentru colita ulcerativă, ce semne și simptome poate da, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Alexandra Jichitu, medic specialist gastroenterologie.

Colita ulcerativă este una dintre principalele boli inflamatorii intestinale, caracterizată prin diaree cu sânge, dureri abdominale și scădere ponderală. Boli inflamatorii intestinale precum colita ulcerativă au cauze complexe, cu un rol important al disfuncției imune și al factorilor genetici. Colonoscopia confirmă diagnosticul și evaluează severitatea inflamației.

Tratamentul pentru colită ulcerativă include aminosalicilați, corticosteroizi, terapii imunomodulatoare și agenți biologici. Pentru formele severe de boli inflamatorii intestinale, intervenția chirurgicală poate deveni necesară atunci când tratamentul medicamentos nu controlează boala. Monitorizarea constantă este esențială, deoarece colita ulcerativă crește riscul de cancer colorectal în evoluție.

Editor : A.D.V.