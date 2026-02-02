Live TV

Scandal într-o clădire de lux din Londra. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect

Data publicării:
Lennox Gardens
Lennox Garden. Foto: Profimedia

O fostă directoare din cadrul băncii de la Goldman Sachs este dată în judecată de către vecinii ei milionari din Knightsbridge, Londra, care susțin că tavanul apartamentului lor s-a prăbușit deoarece femeia nu și-a reparat dușul defect, iar apa s-a infiltrat. Samuel și Jennifer Wagner cer despăgubiri de peste 100.000 de lire sterline, relatează The Independent.

Wagner, care este șeful unei firme imobiliare suedeze, și soția sa spun că „neplăcerile și neglijența legate de infiltrațiile de apă” și alte probleme cu apartamentul vecinei lor de la etajul de deasupra, Leda Sara, i-au făcut să plece de mai multe ori casa lor de 1,4 milioane de lire sterline, situată într-o clădire monument istoric din exclusivistul Lennox Gardens, și i-au obligat să plătească reparații de mii de lire.

Sara, care a renunțat la cariera de bancher pentru a deveni designer de interior și agent imobiliar pentru mega-bogați, a cumpărat apartamentul în 2014 pentru 1,6 milioane de lire sterline, apoi l-a renovat și l-a închiriat.

Acum este dată în judecată pentru peste 100.000 de lire sterline de către soții Wagner, care spun că multiplele inundații din apartamentul de deasupra, precum și „pierderile excesive de căldură, dăunătorii, depunerile de praf și gunoi” din timpul renovării, au cauzat „neplăceri” și i-au forțat să se mute în locuințe închiriate de trei ori.

De asemenea, aceștia susțin că întârzierile în certificarea faptului că infiltrațiile de apă au fost reparate au dus la „eșecul” vânzării apartamentului lor, ceea ce i-a costat 60.000 de lire sterline, și cer ca Sara să le plătească daune.

Sara, în vârstă de 50 de ani, susține că nu are nicio răspundere față de vecini și dă vina pe antreprenorii care au efectuat renovările pentru orice probleme ar fi putut apărea. De asemenea, ea contestă sumele solicitate de soții Wagner.

Lennox Gardens este un complex rezidențial exclusivist din Knightsbridge, unde casele sunt evaluate la până la 40 de milioane de lire sterline.

