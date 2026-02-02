Live TV

Russian combat drones
Dronele Geran-2 au o rază de acțiune de cel puțin 1.500 km. Sursa foto: Profimedia Images
Cu trupele terestre rusești împotmolite într-un război de uzură, Moscova se străduiește să-și consolideze avantajul în aer, printr-o armată de drone în continuă evoluție, oferită de Iran, potrivit unei analize publicate în The Conversation.

La începutul lunii ianuarie, resturile unei drone găsite în Ucraina au sugerat un nou model de dronă de mare viteză folosit de Rusia în conflict. Acest lucru l-a determinat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să-și exprime temerile cu privire la incapacitatea de a ține pasul. „Producem (drone) aproximativ 1.000 pe zi. Le producem cu adevărat, dar nu este suficient. Tot nu este suficient”, a declarat el în fața unui public format din lideri politici și de afaceri la Forumul Economic Mondial din 22 ianuarie 2026.

Serviciile secrete ucrainene sugerează că și Moscova va produce în curând 1.000 de drone pe zi, în mare parte ca urmare a sprijinului și asistenței tehnice din partea Iranului. O preocupare centrală pentru Ucraina este producția tot mai mare de drone de atac cu rază lungă de acțiune a Rusiei, pe care le-a folosit în atacuri în masă pentru a ataca ținte din Ucraina.

Rolul Teheranului în furnizarea Rusiei cu sute de drone cu rază lungă de acțiune, de tip kamikaze, este de mult cunoscut. Dar ceea ce a trecut în mare parte neobservat în afara Ucrainei este rolul central al Iranului în a învăța Rusia să producă ea însăși aceste drone.

În calitate de expert în tehnologia armelor și fost director adjunct al CIA pentru arme și contraproliferare, Amy McAuliffe crede că utilizarea tehnologiei iraniene a ajutat Rusia să dezvolte o flotă de drone sofisticate capabile să erodeze apărarea aeriană ucraineană și să pună la încercare hotărârea țării. Procedând astfel, Moscova este capabilă să păstreze rachete mai scumpe pentru lovituri de precizie cu rază lungă de acțiune.

Proiectat în Iran, produs în Rusia

Atât Ucraina, cât și Rusia și-au intensificat producția de drone de la începutul conflictului actual, în februarie 2022.

Inițial, Rusia nu a putut produce un număr mare de drone kamikaze, iar armata țării nu a înțeles inițial rolul decisiv pe care l-ar putea juca dronele de atac cu rază lungă de acțiune. În schimb, Moscova a investit în arme tradiționale, cum ar fi rachetele. A considerat dronele în principal ca îndeplinind roluri de informații, recunoaștere și supraveghere.

Teheranul avea expertiza de care Rusia avea nevoie. De asemenea, avea deja o relație de apărare cu Rusia. Mai mult, confruntându-se cu o economie cu probleme de lichiditate din cauza sancțiunilor de ani de zile, Iranul avea nevoie de bani.

Probabil de la începutul anului 2022, Teheranul furnizează Rusiei drone și tehnologie pentru drone, pentru utilizare în Ucraina. Mai târziu în acel an, Moscova și Teheranul au semnat acordul de înființare în Rusia a unei fabrici de producție pentru drone de atac proiectate de Iran.

Cu ajutorul planurilor și tehnologiei iraniene, o fabrică din Tatarstan, în vestul Rusiei, produce acum un număr mare de drone proiectate inițial de Iran. La această fabrică, Rusia produce Geran-2, numele dat de Moscova dronei de atac iraniane Shahed-136.

Ușor de identificat datorită formei sale de aripă delta, drona are anumite caracteristici de design optimizate, cum ar fi autonomia, rezistența și capacitatea de greutate. Poate transporta aproximativ 40-50 de kilograme de explozibili pe distanțe de sute de kilometri.

Între timp, designul aripii delta optimizează precizia, ajută la prevenirea angajării la viteze mici și crește stabilitatea dronei în timpul fazei de atac.

Aceste caracteristici permit direcționarea infrastructurii strategice la un cost mult mai mic decât rachetele cu rază lungă de acțiune.

Rusia poate produce acum sute de drone de atac Geran-2 unidirecționale pe zi. În curând ar putea fi capabilă să lanseze mii în salve.

Rusia modifică și îmbunătățește, de asemenea, dronele cu caracteristici precum navigație precisă, focoase mai grele și motoare noi.

Unele rapoarte susțin că Rusia testează telemetrie și legături video pentru a pilota drone de la distanță, o îmbunătățire semnificativă față de designul său actual preprogramat, care ar îmbunătăți precizia și raza de acțiune. Iranul a furnizat, de asemenea, Rusiei tehnologie pentru a construi o variantă de dronă cu reacție bazată pe Shahed-238, care poate zbura mai rapid.

Numite Geran-3, Rusia a produs și a folosit mai puține astfel de drone, a căror putere a reacției le face mai dificil de detectat și interceptat de apărarea aeriană ucraineană. Noile generații ale dronelor – Geran-4 și Geran-5 – au fost lansate ulterior și, aparent, desfășurate în războiul cu Ucraina.

Achiziții care încalcă sancțiunile

Chiar și cu planurile și asistența iraniene, Rusia se bazează în continuare pe furnizorii occidentali și chinezi pentru unele componente ale dronelor, multe dintre ele fiind tehnologie comercială, standard. Acestea includ motorul, pompa de combustibil, sistemele GPS și de navigație, semiconductorii și componentele pentru antene.

Pentru a ajuta Rusia, Iranul își exploatează rețelele de brokeri și companii în achiziționarea de componente occidentale pentru a evita sancțiunile internaționale.

O rețea de achiziții condusă de compania iraniană Sahara Thunder a folosit firme de transport maritim din Emiratele Arabe Unite și India pentru a vinde Rusiei dronele și componentele iraniene originale și pentru a negocia acordul pentru uzina de producție.

Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat această firmă și pe altele implicate în vânzările de drone, dar Iranul a înființat noi companii pentru a ajuta Moscova să achiziționeze componente. Numeroase studii și rapoarte care documentează includerea de componente străine în aparatele Geran-2 doborâte arată că Moscova a continuat să achiziționeze aceste piese, aproape sigur cu asistență iraniană.

O armă a terorii

Rusia folosește modelul Geran și alte modele iraniene și rusești cu rază lungă de acțiune pentru a viza în mod intenționat civilii și infrastructura civilă din Ucraina, inclusiv locuințele din orașele ucrainene. Rusia a vizat chiar și echipele de intervenție rapidă și punctele de distribuție umanitară, potrivit unui raport al Națiunilor Unite.

De fapt, ONU a concluzionat în octombrie 2025 că utilizarea de către Rusia a vehiculelor aeriene fără pilot, cu rază scurtă de acțiune, împotriva civililor din sudul Ucrainei a constituit o crimă împotriva umanității și o crimă de război.

Un atac de două zile din mai 2025 asupra orașelor ucrainene Harkov, în nord-est, și Odesa, în sud, evidențiază puterea distructivă și costul uman al atacurilor cu drone. Conform relatărilor din Kyiv Post, Rusia a lansat peste 100 de drone. În Harkov, trei blocuri au fost incendiate, inclusiv 90 de magazine, iar două persoane au fost rănite. În Odesa, dronele au ucis o persoană și au avariat clădiri rezidențiale.

Dincolo de chinuirea psihologică a populației ucrainene, aceste drone au un efect profund pe câmpul de luptă.

Ucraina a răspuns succesului Rusiei pe câmpul de luptă cu dronele proiectate de Iran prin diversificarea tipurilor de drone pe care le produce, atacarea infrastructurii rusești pentru fabricarea dronelor și dezvoltarea de tehnologii anti-drone.

Un aranjament reciproc avantajos

Iranul beneficiază și el de această campanie teroristă. Depășit de impactul economic al sancțiunilor, Iranul va câștiga între 1 miliard și 1,75 miliarde de dolari americani din acordul pentru drone și instalația de producție. Se pare că Rusia plătește Iranului o parte din factură în aur.

Este puțin probabil ca Iranul să își înceteze asistența prea curând, având în vedere propriile probleme economice. Sprijinirea Moscovei în obținerea componentelor dronelor și chiar în modificarea noilor versiuni ale Geran-2 va aduce beneficii și din punct de vedere militar Iranului, pentru că Republica Islamică învață să fabrice noile drone și să le utilizeze ea însăși.

Însă principalul beneficiar al acestei relații este Moscova. Fără sprijinul iranian, Rusia s-ar confrunta cu compromisuri mai dificile pe câmpul de luptă. Dronele cu costuri mai mici permit Rusiei să își păstreze rachetele avansate și scumpe pentru cele mai importante ținte din Ucraina și să folosească roiuri mari de drone pentru a viza infrastructura ucraineană.

Și, având în vedere că ofensiva terestră a produs puține progrese pentru Moscova în ultima vreme, acest lucru ar putea fi crucial, în contextul în care războiul intră în al cincilea an.

