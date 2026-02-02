Live TV

Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”

Data publicării:
stejar batran taiat in franta
Foto:Profimedia
Din articol
Valoarea economică „se ridică la mii de euro”

Aflat încă în poziţie verticală dar uscat din vara trecută, un stejar cu o vechime excepţională de 340 de ani, plantat în timpul domniei regelui Ludovic al XIV-lea (supranumit „Regele Soare”), a fost tăiat vineri din motive de siguranţă în vestul Franţei, informează AFP.

Acest copac gigantic, cu înălţimea de 46 de metri şi diametrul trunchiului de 105 centimetri la bază, va fi pus în vânzare de Oficiul Naţional al Pădurilor (ONF) din Franţa pentru avea parte de „a doua viaţă”, urmând să fie utilizat ca lemn de construcţie sau în dogărie.

„Doar pentru că am tăiat copacul nu înseamnă că povestea se opreşte aici”, a declarat Anthony Jeanneau, tehnician forestier la ONF, care are grijă de aproximativ 20 de ani de excepţionala pădure din Clos, în domeniul de stat din Bercé, în care trăiesc stejari tricentenari.

Denumit „Stejarul Potel”, arborele doborât vineri „provine direct din moştenirea lui Colbert” şi „sunt deja câteva generaţii de silvicultori care au contribuit la creşterea lui”, a subliniat Anthony Jeanneau.

Ministru al Marinei în timpul domniei regelui Ludovic al XIV-lea, Jean-Baptiste Colbert a iniţiat în 1669 plantările de stejari în Franţa cu scopul de a produce lemn pentru construcţia navală, notează AFP, citată de Agerpres.

ONF a fost obligat să taie copacul uscat „din raţiuni de siguranţă”, pentru că acesta se afla lângă o potecă ce îi aduce pe vizitatori în pădurea din Clos. „Toate crengile lui erau moarte, ar fi sfârşit prin a se rupe”, a dat asigurări acelaşi tehnician francez.

Valoarea economică „se ridică la mii de euro”

După ce a fost curăţat de crengi, stejarul a fost tăiat cu ajutorul unui fierăstrău cu lanţ şi al unei pene, pentru a orienta căderea trunchiului uscat, astfel încât acesta să nu deterioreze copacii vecini, iar lemnul său să rămână intact.

„Este un monument al naturii (...) Cel mai frumos omagiu pe care am putea să i-l aducem ar fi să îi găsim acum un destin la fel de excepţional cum a fost şi viaţa lui”, a declarat Bruno Cochet, directorul ONF pentru vestul Franţei.

Bustul (trunchiul copacului tăiat) va face obiectul unui anunţ la nivel naţional pentru a informa că este disponibil „de exemplu, pentru piese de structură excepţionale, aşa cum am furnizat deja pentru restaurarea catedralei Notre-Dame”.

Valoarea economică a celor 15 m3 de lemn „se ridică la mii de euro”, a precizat Bruno Cochet.

Potrivit ONF, mortalitatea copacilor din regiune s-a dublat în ultimii 10 ani, parţial din cauza crizelor sanitare legate de condiţiile climatice, iar seceta şi temperaturile ridicate sunt propice, de asemenea, pentru insectele xilofage.

În perioada 2014-2022, această mortalitate a fost, în medie, la 15,2 milioane de m3 pe an, faţă de 7,4 milioane de m3 în perioada 2005-2014.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
1
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
2
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
soldați și rachete în ucraina
3
Duma de Stat cere Moscovei să lovească Ucraina cu „arme mai puternice” în cea mai grea...
John Eric Spiby
4
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”
Digi Sport
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Couple showing their feet while lying on a bed
Franța abolește prin lege „dreptul conjugal”: Căsătoria nu creează o „obligație de a avea relații sexuale”
Agent ICE
Indignare în Franța după ce o filială a unei companii de tehnologie a semnat un contract cu agenția americană ICE: „Un complice activ”
eutelsat
De ce s-a opus Franța vânzării antenelor terestre ale Eutelsat către un fond suedez
Donald Trump și mai mulți lideri europeni
Paradoxul reînarmării Europei: De ce tocmai țările care se tem cel mai mult de SUA și prăbușirea NATO nu vor să investească în apărare
Close-up of the brass plate at the entrance to the French government's Ministry for Europe and Foreign Affairs, located Quai d'Orsay in Paris, France
Franța invocă o situație „foarte specifică” și refuză negocieri cu SUA și Rusia privind controlul armelor nucleare
Recomandările redacţiei
gb hzgfh
Iarnă venită peste noapte: Peste jumătate din țară, lovită de ger...
Vladimir Putin.
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și...
Russian combat drones
Conducta de drone a Rusiei. Moscova, ajutată de Teheran să producă o...
oana gheorghiu fb
Gheorghiu: Să ieşim din paradigma că nu ne vindem ţara. Ne-o pierdem...
Ultimele știri
Parlamentarii revin la muncă pentru prima sesiune ordinară a anului
Apărărea europeană fără SUA, între „obiectiv foarte vizionar” și „simbol al ambiției excesive”: Suntem încă prinși în această discuție
Scandal într-o clădire de lux din Londra. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce trebuie să lase în urmă fiecare zodie până la finalul Anului Șarpelui. Avertismentul astrologilor pentru...
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
„Aș da 3 milioane de euro pe el”. Gigi Becali a anunțat transferul bombă pe care-l vrea la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Cu cât și-a redus cheltuielile Administrația Prezidențială. Suma economisită cu adevărat de Nicușor Dan la...
Adevărul
„Orașul măcelului“. Pogromul din București, ultimul act al Statului Național-Legionar: „Cum să identifici în...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Digi Sport
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul...
Pro FM
Antonia, impresionată complet de felul în care arată Mădălina Ghenea: „Aceste picioare lungi pur și simplu mă...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
Un IT-ist din Iași și-a ajutat vărul să-și facă cont și a rămas fără toți banii. Prejudiciu de peste 21.000...
Newsweek
Vrei o viață fericită la pensie? Vezi care sunt cele două obiceiuri pe care trebuie să le schimbi de astăzi
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd și Kate Jackson, veteranele din „Îngerii lui Charlie”, reuniune după zeci de ani...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”