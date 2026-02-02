Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”

Aflat încă în poziţie verticală dar uscat din vara trecută, un stejar cu o vechime excepţională de 340 de ani, plantat în timpul domniei regelui Ludovic al XIV-lea (supranumit „Regele Soare”), a fost tăiat vineri din motive de siguranţă în vestul Franţei, informează AFP.

Acest copac gigantic, cu înălţimea de 46 de metri şi diametrul trunchiului de 105 centimetri la bază, va fi pus în vânzare de Oficiul Naţional al Pădurilor (ONF) din Franţa pentru avea parte de „a doua viaţă”, urmând să fie utilizat ca lemn de construcţie sau în dogărie.

„Doar pentru că am tăiat copacul nu înseamnă că povestea se opreşte aici”, a declarat Anthony Jeanneau, tehnician forestier la ONF, care are grijă de aproximativ 20 de ani de excepţionala pădure din Clos, în domeniul de stat din Bercé, în care trăiesc stejari tricentenari.

Denumit „Stejarul Potel”, arborele doborât vineri „provine direct din moştenirea lui Colbert” şi „sunt deja câteva generaţii de silvicultori care au contribuit la creşterea lui”, a subliniat Anthony Jeanneau.

Ministru al Marinei în timpul domniei regelui Ludovic al XIV-lea, Jean-Baptiste Colbert a iniţiat în 1669 plantările de stejari în Franţa cu scopul de a produce lemn pentru construcţia navală, notează AFP, citată de Agerpres.

ONF a fost obligat să taie copacul uscat „din raţiuni de siguranţă”, pentru că acesta se afla lângă o potecă ce îi aduce pe vizitatori în pădurea din Clos. „Toate crengile lui erau moarte, ar fi sfârşit prin a se rupe”, a dat asigurări acelaşi tehnician francez.

Valoarea economică „se ridică la mii de euro”

După ce a fost curăţat de crengi, stejarul a fost tăiat cu ajutorul unui fierăstrău cu lanţ şi al unei pene, pentru a orienta căderea trunchiului uscat, astfel încât acesta să nu deterioreze copacii vecini, iar lemnul său să rămână intact.

„Este un monument al naturii (...) Cel mai frumos omagiu pe care am putea să i-l aducem ar fi să îi găsim acum un destin la fel de excepţional cum a fost şi viaţa lui”, a declarat Bruno Cochet, directorul ONF pentru vestul Franţei.

Bustul (trunchiul copacului tăiat) va face obiectul unui anunţ la nivel naţional pentru a informa că este disponibil „de exemplu, pentru piese de structură excepţionale, aşa cum am furnizat deja pentru restaurarea catedralei Notre-Dame”.

Valoarea economică a celor 15 m3 de lemn „se ridică la mii de euro”, a precizat Bruno Cochet.

Potrivit ONF, mortalitatea copacilor din regiune s-a dublat în ultimii 10 ani, parţial din cauza crizelor sanitare legate de condiţiile climatice, iar seceta şi temperaturile ridicate sunt propice, de asemenea, pentru insectele xilofage.

În perioada 2014-2022, această mortalitate a fost, în medie, la 15,2 milioane de m3 pe an, faţă de 7,4 milioane de m3 în perioada 2005-2014.

Editor : Liviu Cojan