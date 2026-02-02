Apărărea europeană fără SUA, între „obiectiv foarte vizionar” și „simbol al ambiției excesive”: Suntem încă prinși în această discuție

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost, ca de obicei, direct când s-a întâlnit cu membrii Parlamentului European săptămâna aceasta. De la tribuna sălii de ședințe din Bruxelles, el a fost clar: „Dacă cineva crede că Uniunea Europeană sau Europa în ansamblu se pot apăra fără SUA, să continue să viseze. Nu se poate. Nu putem”. Și dacă Europa ar dori să înlocuiască forța de descurajare nucleară a SUA, angajamentele financiare existente ar trebui să se dubleze, a adăugat el – „așa că, mult succes!”, notează The Guardian.

Comentariile sale au stârnit furia unor deputați europeni. Fostul premier olandez iritase deja unii deputați prin apărarea fermă a intereselor președintelui american în Arctica.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, l-a mustrat pe Rutte a doua zi pe rețelele sociale: „Europenii pot și trebuie să se ocupe de propria lor securitate. Chiar și Statele Unite sunt de acord. Este pilonul european al NATO”.

Totodată, ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, a sugerat o abordare diferită: „Trebuie să optăm pentru o armată europeană”, a declarat el reporterilor la Bruxelles săptămâna aceasta, adăugând: „Sunt foarte conștient că acest lucru nu se poate realiza de la o zi la alta”. Europa, a spus el, are nevoie de „toate tipurile de mijloace de descurajare – economice, politice, de securitate – în mâinile noastre”.

Însă o armată europeană a ridicat întotdeauna mai multe întrebări decât răspunsuri. Este o armată a UE sau o armată la nivel european? O forță complet nouă comandată de la Bruxelles sau o versiune îmbunătățită a structurilor existente?

Sophia Besch, cercetătoare principală la Carnegie Endowment for International Peace din Washington, a punctat: „Pentru susținători, este un obiectiv foarte vizionar, iar pentru critici este simbolul ambiției excesive – și este suficient de vag încât să nu fie nevoie să discutăm vreodată detaliile”.

În spatele tonurilor discordante din spațiul public se ascunde însă un consens privind necesitatea ca membrii europeni ai NATO să-și asume responsabilitatea care le revine. NATO trebuie să „devină mai europeană” pentru a-și menține puterea, a declarat săptămâna aceasta șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas. „Europa trebuie să-și intensifice eforturile”, a declarat ea în fața unui public din industria apărării. „Nicio mare putere din istorie nu și-a externalizat supraviețuirea și a supraviețuit.”

Anul trecut, alianța NATO s-a angajat să crească cheltuielile pentru apărare la 5 % din PIB până în 2035. UE, care include 23 de țări NATO printre cei 27 de membri ai săi, a demarat un plan de cheltuieli pentru apărare în valoare de 800 de miliarde de euro. Dar, după o lungă pauză din istorie, poate Europa să se mobilizeze?

„Europenii se îndreaptă în direcția corectă și pot reuși”, a declarat Camille Grand, fost secretar general adjunct pentru investiții în apărare la NATO, pentru The Guardian. „Este vorba de un efort susținut pe parcursul câtorva ani. Este vorba de achiziționarea și dobândirea setului potrivit de capacități pentru a reduce dependența lor de SUA”, a spus Grand, actualmente secretar general al Asociației Industriilor Aerospatiale, de Securitate și Apărare pentru Europa.

Capacitatea Europei de a se descurca singură nu are o dată precisă de lansare. „Nu este ca și cum am putea spune că la 1 ianuarie 2030 europenii vor fi complet autonomi”, a spus Grand. Dar data este importantă deoarece factorii de decizie politică, răspunzând la avertismentele serviciilor de securitate cu privire la un posibil atac rus, afirmă că Europa ar trebui să dispună de „mijloace de descurajare credibile” pentru a descuraja potențialii invadatori până în 2030.

Din punctul de vedere al planificatorilor militari, 2030 este „mâine”, a spus Grand, dar Europa ar putea realiza „progrese semnificative” până atunci în dobândirea unor capacități mai puternice într-o serie de „factori strategici”.

Este vorba despre un ansamblu mixt de capacități critice în care SUA domină, cum ar fi informațiile, sateliții, rachetele cu rază lungă de acțiune, transportul aerian și apărarea împotriva rachetelor balistice. Europa probabil că nu va „bifa toate căsuțele până în 2030”, dar „putem realiza progrese semnificative”, a adăugat Grand. Cu toate acestea, a adăugat el, ar fi necesară și o „discuție sinceră cu SUA” privind nevoia Europei de a dispune de unele resurse americane și după 2030.

Însă amenințările lui Donald Trump cu privire la Groenlanda și sprijinul schimbător acordat Ucrainei, care adesea se încadrează în argumentele Rusiei, au pus sub semnul întrebării angajamentul Washingtonului în cazul unei crize.

Tobias Billstrom, fost ministru de externe al Suediei, care a contribuit la negocierea aderării țării sale la NATO, este încrezător că SUA ar veni în ajutorul Europei dacă ar fi activată clauza de apărare colectivă, Articolul 5. El a subliniat că SUA beneficiază de pe urma NATO, citând poziția geografică și capacitățile militare ale membrilor arctici, precum Finlanda, Suedia, Norvegia și Islanda.

Billstrom, care lucrează acum pentru Nordic Air Defence, o companie start-up care dezvoltă interceptori de drone cu costuri reduse, a declarat că Europa va trebui să fie pregătită să se apere în următorii ani. „Indiferent de rezultatul războiului din Ucraina, Rusia va rămâne, în mod clar, acolo unde este. Va fi răzbunătoare. Va fi hotărâtă să întreprindă acțiuni hibride. Vrea să perturbe. Va avea un motiv foarte, foarte clar să fie agresivă împotriva noastră în viitorul previzibil.”

Nu toată lumea este atât de sigură în ceea ce privește garanțiile SUA. Besch, expertul în apărare de la centrul Carnegie din Washington, consideră că încrederea s-a pierdut. „Nu cred că există prea multe iluzii în rândul factorilor de decizie europeni că pot avea încredere în garanțiile de securitate ale SUA.”

Europa, a sugerat ea, trebuie să renunțe la obiceiurile vechi de zeci de ani în ceea ce privește definirea intereselor sale de apărare. Planificarea capacităților Europei – „ce cumpărăm și ce dezvoltăm” – derivă din planurile regionale de capacități ale NATO, care se bazează în continuare pe o contribuție substanțială din partea SUA, a afirmat ea.

„Riscul pe care îl văd în acest moment este că cheltuim cu toții sume enorme de bani și că, în 10-15 ani, nu vom fi cu mult mai independenți de SUA, deoarece acești bani nu sunt cheltuiți în mod coordonat și direcționat pentru a înlocui efectiv factorii de decizie americani.”

Banii nu sunt singura soluție la slăbiciunea apărării europene, după cum o demonstrează proiectul franco-german de avioane de vânătoare în valoare de 100 de miliarde de euro, afectat de dezacorduri și neîncredere între dezvoltatori. Cancelarul german, Friedrich Merz, a indicat săptămâna aceasta că proiectul ar putea fi redus la sisteme comune, fără avioane. Un sistem de avioane de vânătoare fără avioane de vânătoare ar fi un simbol al apărării europene din toate motivele greșite.

Între timp, Europa se străduiește de mult timp să-și coordoneze cheltuielile de apărare, ceea ce înseamnă duplicări costisitoare și un amestec de sisteme diferite care împiedică eficacitatea pe câmpul de luptă. Țările UE, de exemplu, au furnizat Ucrainei 10 tipuri diferite de obuziere capabile să tragă proiectile de 155 mm, „creând dificultăți logistice serioase pentru forțele armate ucrainene”, potrivit unui raport al fostului prim-ministru italian Mario Draghi. Într-un alt exemplu de fragmentare, Draghi a remarcat că statele membre ale UE au utilizat 12 tipuri diferite de tancuri de luptă, în timp ce SUA a utilizat unul singur.

Pentru Besch, problema este mai profundă decât rivalitățile industriale naționale. „Întrebarea cheie aici este cine este Europa, ce este Europa și apoi ce încercăm de fapt să facem? ... Dacă standardul nostru de succes este să înlocuim tot ceea ce face SUA în prezent cu capacități, forțe armate, facilitatori europeni etc., suntem sortiți eșecului”, a afirmat ea.

Europa, a spus ea, trebuie să-și definească propriile interese strategice, de exemplu o versiune europeană a descurajării nucleare sau modul de protejare a intereselor sale în regiuni de la Arctica până la Pacific, ceea ce ar putea însemna sisteme „mai ieftine și mai rapide”.

„Mi-e teamă că suntem încă prinși în această discuție despre «putem înlocui Statele Unite», în loc să încercăm să decidem ce încercăm de fapt să facem fără ele.”

