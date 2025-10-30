Tratamente moderne pentru piciorul diabetic

Live TV

Piciorul diabetic reprezintă una dintre cele mai severe complicații ale diabetului zaharat, apărând ca urmare a afectării nervilor și vaselor de sânge de la nivelul membrelor inferioare. Din fericire, în prezent, persoanele cu picior diabetic au acces la proceduri moderne de tratament minim invaziv. Despre acestea aflăm mai mult de la Dr. Andrada Bogdan, medic primar cardiologie cu supraspecializare în cardiologie intervențională

Persoanele cu picior diabetic pot prezenta răni ce se vindecă greu, infecții recurente și, în cazurile grave, leziuni ce merg către necroză, cu risc mare de amputație. Prevenția constă în controlul riguros al glicemiei, igiena atentă a picioarelor și examinarea periodică de către medicul diabetolog.

Tratamentul pentru picior diabetic implică o abordare complexă, care combină îngrijirea locală a leziunilor, controlul infecției și, dacă este necesar, intervenții chirurgicale reconstructive. Procedurile intervenționale endovasculare moderne sunt de mare ajutor în asigurarea revascularizării la persoanele cu picior diabetic. Progresele medicale actuale permit salvarea membrelor în majoritatea cazurilor, atunci când diagnosticul și tratamentul sunt instituite precoce.

