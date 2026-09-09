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Video Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”

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Sursa foto: Captura video
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Fostul premier, Victor Ponta, a participat alături de delegația României la deschiderea Jocurilor Mondiale ale Nomazilor din Bișkek, Kârgâzstan. Jocurile au fost organizate concomitent cu un important summit politic, la care a participat, printre alții, și Vladimir Putin. Contactat de digi24.ro, deputatul a declarat că a participat la invitația sportivilor români și nu știa că în tribune va fi prezent dictatorul rus. 

La începutul lunii septembrie a fost organizată cea de-a șasea ediție a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor, care s-a desfășurat în Kârgâzstan. România a participat cu o delegație impresionantă de aproximativ 70 de persoane (sportivi, antrenori și copii calificați prin Federația Română de Arc Istoric și alte organisme). 

La festivitatea impresionantă de deschidere a Jocurilor a fost prezent și Victor Ponta. 

Contactat de digi24.ro, acesta a punctat că nu știa că în tribunele oficiale (n. red. unde fostul premier nu a fost) va fi prezent și Vladimir Putin. 

„Nu am știut ce șefi de stat sau de Guvern vor participa, dar nici nu am fost interesat. Eu am fost să-i susțin pe sportivii români”, a declarat Ponta. 

Demnitarul român a mai adăugat: „Nu am avut nici acolo, nici în altă parte, nicio întâlnire cu oficiali ruși de la declanșarea invaziei în Ucraina. Nici nu am de ce”. 

Fostul premier ne-a transmis că „a fost în calitate de român și de admirator și susținător al sportivilor români participanți”. 

Amintim, Jocurile Nomade au fost organizate concomitent cu găzduirea unui summit la care au participat mai mulți lideri mondiali. 

Președintele chinez Xi Jinping, omologul său rus, Vladimir Putin, și prim-ministrul indian Narendra Modi au fost în Bișkek, capitala Kârgâzstanului, pentru summitul anual al Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a participat, de asemenea, la summit, care marchează 25 de ani de la înființarea organizației.

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Editor : A.R.

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