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Video Viața de student la cămin vs în chirie: diferențe uriașe de preț. Economist: „Pentru părinți e o misiune imposibilă”

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apartament de inchiriat
Goana după un loc de cazare: părinții și studenții luptă cu prețurile tot mai ridicate din marile orașe. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze, la prețuri mult mai mari, garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de cinci ori mai mici decât chiria. „Pentru mulți dintre părinți e o misiune imposibilă să-și trimită copiii la facultate”, e de părere economistul Adrian Negrescu.

La Universitatea de Științele Vieții din Iași s-au ocupat toate cele peste 1.600 de locuri disponibile. Tarifele de cazare încep de la 335 de lei și ajung la 1.000 de lei, în funcție de confort.

„Nu mai avem nicio cameră în cămin care să nu aibă baie proprie. De asemenea, căminele sunt dotate cu utilități necesare. Creştem confortul, pentru că și pretenţiile studenților au crescut”, spune Vasile Stoleru, prorector USV Iași.

„Mi-am dorit din start la cămin, deoarece m-am gândit la avantajele de a socializa mult mai mult. Clar din cauza prețului, pentru că este unul mult mai ridicat la chirie decât aici, la cămin”, spune o tânără.

Cine nu vrea viață de student la cămin, merge în chirie.

„În București, sunt cele mai mari prețuri. Pentru o garsonieră, chiriașii trebuie să plătească, în medie, 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, 600 de euro. Pentru un apartament cu trei camere, chiria medie ajunge la 890 de euro pe lună”, transmite jurnalistul Digi24, Cezara Scutari.

Dar asta presupune un efort uriaș pentru majoritatea părinților. În unele cazuri, studenții se angajează pentru a acoperi cheltuielile de cazare.

„450 și 600 de euro. Sunt destul de mari și în creștere. Norocul meu este că sunt și angajat... Nu este deloc ușor, dar încercăm pe cât posibil să fie totul ok”, mărturisește Andrei Gafton, student în anul I la Teologie, în București.

„Prețurile sunt destul de ridicate... Dacă nu ai bursă, nu ai venit. Da, poți să-ți iei un job, dacă ai timp...”, spune o altă studentă.

„Pentru mulți dintre părinți e o adevărată misiune imposibilă din punct de vedere financiar să-și trimită copiii la școală, la facultate într-un alt oraș decât cel în care locuiesc. Per ansamblu, fiecare trebuie să-și pună deoparte, în fiecare lună, cel puțin 3.500 de lei, ceea ce este o sumă uriașă pentru majoritatea familiilor din România”, explică economistul Adrian Negrescu.

Pentru un apartament cu două camere în Oradea, Sibiu sau Craiova, studenții plătesc, în medie, 400 de euro/lună. În schimb, în Cluj-Napoca sau București, cu aceeași sumă, pot închiria doar o garsonieră.

Editor : Izabela Zaharia

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