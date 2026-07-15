Boala în care nervii pot fi afectați sever

Diabetul zaharat poate afecta în timp nervii, mai ales la nivelul membrelor inferioare, iar primele semne sunt uneori ușor de ignorat. Amorțeala, furnicăturile, arsurile sau pierderea sensibilității trebuie evaluate, pentru că pot crește riscul de răni greu de vindecat. Aflăm mai mult despre neuropatia periferică de la Dr. Adelina Leonte, medic specialist neurologie.







La pacienții cu diabet zaharat, neuropatia diabetică apare prin afectarea nervilor periferici, de obicei după ani de evoluție a bolii. Simptomele pot include durere cu senzație de arsură, furnicături, amorțeală sau scăderea capacității de a simți presiunea și temperatura. În neuropatia diabetică, controlul glicemiei, examinarea periodică a picioarelor și tratamentul durerii sunt esențiale. Evaluarea regulată ajută la prevenirea leziunilor care pot trece neobservate.

Complicația cea mai temută este piciorul diabetic, mai ales atunci când pierderea sensibilității se asociază cu circulație deficitară sau infecție. O rană mică poate evolua rapid dacă pacientul nu o simte și nu ajunge la medic la timp. La pacienții cu picior diabetic, îngrijirea corectă presupune controlul diabetului zaharat, încălțăminte adecvată, verificarea zilnică a pielii și tratamentul prompt al oricărei leziuni. Prevenția este esențială, deoarece unele complicații pot duce la spitalizări și intervenții complexe.

Editor : A.D.V.