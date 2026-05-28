Tratamente pentru regenerarea țesuturilor care susțin dinții

Sănătatea dinților depinde nu doar de smalț, ci și de gingie, os și ligamentele care îi mențin stabili. Atunci când aceste structuri sunt afectate, tratamentul urmărește oprirea evoluției bolii și, în cazuri potrivite, stimularea regenerării locale. Despre tratamentul cu factori de creștere (PRGF) obținuți din sângele pacientului pentru regenerarea gingiilor și a osului aflăm mai mult de la Dr. Georgiana Dragomir, medic specialist parodontologie.

În formele avansate, boala parodontală poate duce la retracție gingivală, pierdere de os, mobilitate dentară și, în final, pierderea dinților. Evoluția este influențată de igienă, fumat, diabet, predispoziție individuală și prezentarea la medic în stadii avansate. În boala parodontală, primul pas este controlul infecției și al inflamației prin tratamente profesionale și igienă corectă acasă. Abia după stabilizarea bolii se poate discuta despre proceduri care urmăresc refacerea unor țesuturi pierdute.

În acest context, tratamentul cu PRGF pentru boala parodontală folosește factori de creștere obținuți din sângele pacientului, preparați și aplicați local pentru a susține vindecarea. Procedura poate fi asociată cu intervenții de parodontologie sau cu tehnici de regenerare osoasă, în funcție de defectul existent și de obiectivul tratamentului. În tratamentul cu PRGF pentru boala parodontală, selecția cazului este importantă, deoarece rezultatele depind de severitatea afectării, de controlul inflamației și de respectarea igienei pe termen lung.

