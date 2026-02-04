Live TV

Urgențele care pot apărea în timpul nașterii

dr Patricia Malusanu

În obstetrică, există situații în care normalul se poate transforma rapid într-o urgență, iar viteza reacției devine un determinant major al prognosticului. În astfel de momente, contează atât recunoașterea semnelor de alarmă, cât și accesul imediat la o echipă pregătită. Despre urgențele obstetricale, care sunt principalele situații și cum trebuie acționat, aflăm mai mult de la Dr. Patricia Mălușanu, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Urgențele la naștere includ evenimente acute care amenință mama, fătul sau pe amândoi și care impun intervenție imediată. Ele pot fi legate de sângerare, hipertensiune severă, suferință fetală, distocii sau complicații ale travaliului, fiecare cu algoritmi de acțiune specifici. În caz de urgențe la naștere, trierea rapidă și monitorizarea maternală și fetală sunt esențiale pentru luarea deciziilor.

Dezlipirea de placentă reprezintă separarea prematură a placentei de peretele uterin, înainte de nașterea fătului, și poate provoca hemoragie și suferință fetală. În caz de dezlipire de placentă, tabloul clinic poate include durere abdominală, sângerare vaginală și modificări ale ritmului cardiac fetal. Severitatea variază, iar conduita depinde de stabilitatea mamei, vârsta gestațională și statusul fetal, putând impune naștere urgentă. Evaluarea și intervenția trebuie făcute fără întârziere, deoarece riscurile cresc odată cu timpul.

