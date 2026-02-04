Incident violent pe o stradă din București. Un tată și fiul lui de 14 ani au coborât din mașină și au început să lovească un șofer cu pumnii. Totul ar fi pornit de la neacordarea priorității.

Cei doi șoferi se aflau în trafic pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei, moment în care s-a iscat bătaia.

Victima ar fi vrut să facă stânga pentru a schimba banda și nu ar fi semnalizat această manevră. Acesta ar fi fost momentul în care șoferul bătăuș și-ar fi pierdut cumpătul și ar fi început să îl șicaneze pe celălalt șofer în trafic.

În imagini se vede cum mașina condusă de presupusul bătăuș îi taie calea victimei, trage pe dreapta, iar din autoturism coboară mai mulți indivizi, printre care și un minor de 14 ani.

Victima este apoi luată la bătaie cu pumnii și picioarele.

Poliția a reușit să identifice doi dintre presupușii agresori. Este vorba despre un tată de 39 de ani și fiul lui de 14 ani. Ambii au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca poliția să-l găsească și pe cel de-al 3-lea agresor.

Șoferul bătut a fost dus a spital pentru îngrijiri medicale.

