Live TV

Video Bătaie în traficul din București, iscată de neacordarea priorității: Un tată și fiul lui de 14 ani au tăbărât pe un șofer

Data actualizării: Data publicării:
bataie trafic
Bătaie în traficul din București, iscată de neacordarea priorității:

Incident violent pe o stradă din București. Un tată și fiul lui de 14 ani au coborât din mașină și au început să lovească un șofer cu pumnii. Totul ar fi pornit de la neacordarea priorității.

 

Cei doi șoferi se aflau în trafic pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei, moment în care s-a iscat bătaia. 

Victima ar fi vrut să facă stânga pentru a schimba banda și nu ar fi semnalizat această manevră.  Acesta ar fi fost momentul în care șoferul bătăuș și-ar fi pierdut cumpătul și ar fi început să îl șicaneze pe celălalt șofer în trafic.

În imagini se vede cum mașina condusă de presupusul bătăuș îi taie calea victimei, trage pe dreapta, iar din autoturism coboară mai mulți indivizi, printre care și un minor de 14 ani.

Victima este apoi luată la bătaie cu pumnii și picioarele.

Poliția a reușit să identifice doi dintre presupușii agresori. Este vorba despre un tată de 39 de ani și fiul lui de 14 ani. Ambii au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca poliția să-l găsească și pe cel de-al 3-lea agresor.

Șoferul bătut a fost dus a spital pentru îngrijiri medicale.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
2
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
profimedia-0547817867
4
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Digi Sport
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie care porneste caloriferul
PMB susține că bucureștenii fără apă caldă și căldură nu plătesc agentul termic la preț întreg. Cum e calculată factura la întreținere
ciprian ciucu primaria capitaleio
Ciprian Ciucu a cerut STB un plan de reducere a cheltuielilor. Anunțul primarului Capitalei despre situația transportului public
femeie gheata gettyimages
Ce amenzi s-au dat în București celor care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
barbat cu catuse la maini
Un tânăr din Maramureș care făcea drifturi cu mașina a accidentat un bărbat, pe urmă l-a luat la bătaie. Șoferul a fost reținut
crima
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost găsit mort în propriul apartament, înjunghiat de peste 200 de ori
Recomandările redacţiei
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
„Presiunea pe datoria publică se menține”: Avertismentul...
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Opoziția a depus un val de moțiuni simple, la începutul sesiunii...
proteste
Profesorii și studenții protestează azi în fața Guvernului. „Stop...
simion in SUA
Alexandru Muraru cere sancționarea lui Simion pentru denigrarea țării...
Ultimele știri
Autoritatea Aeronautică, precizări în cazul primarului din Caraș-Severin cu elicopterul de 800.000 de dolari: Zborurile nu sunt ilegale
A început a doua rundă de negocieri pentru pacea în Ucraina. Delegațiile Rusiei, Ucrainei și SUA discută la Abu Dhabi
Imagini virale pe TikTok cu un tigru siberian filmat într-o curte din Dâmbovița. Poliția a deschis dosar penal
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Claudiu Niculescu, aproape de revenirea în SuperLiga după aproape 8 ani. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
CIO i-a interzis patinele cu care voia să concureze la JO de iarnă! Ce scria pe ele, de fapt: regulile sunt...
Adevărul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Novak Djokovic a auzit ce le zice Jelena celor doi copii despre el și a spus "STOP"
Pro FM
Bianca Censori ar fi încercat de mai multe ori să iasă din căsnicia "nefericită" cu Kanye West înainte ca el...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Nereguli la Casa de Pensii găsite de Avocatul Poporului. Cum pierd pensionarii mii de lei? „Nu e caz singular”
Digi FM
Tal Berkovich era prietenă bună cu o româncă celebră: "Mi-e atât de dor de surioara mea mai mică"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Fanii îi adoră. Cameron Diaz și Keanu Reeves, la premiera noului lor film, în regia lui Jonah Hill. Numeroase...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”