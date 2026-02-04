Live TV

PMB susține că bucureștenii fără apă caldă și căldură nu plătesc agentul termic la preț întreg. Cum e calculată factura la întreținere

Data actualizării: Data publicării:
femeie care porneste caloriferul
Foto: Profimedia Images

Primăria Municipiului București (PMB) a informat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că agentul termic este tarifat la nivel maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametrii normali.

Consumul real este înregistrat cu ajutorul contorului de energie termică de la subsolul blocurilor, a precizat PMB, în postarea pe Facebook.

„Plătim apa caldă şi căldura doar atunci când sunt livrate la parametrii normali! Altfel, agentul termic nu e tarifat la nivel maxim. Apa, caloriferele sunt călâi sau reci - se plăteşte în consecinţă! Este posibil acest lucru! La subsolul blocurilor există un contor", a explicat municipalitatea.

Conform acesteia, contorul de energie termică de la subsolul blocurilor înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Astfel, se plăteşte în funcţie de temperatura apei.

„În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (şi când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal). Apa 'călduţă' e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se foloseşte o cantitate mai mică de Gcal. Nu se facturează estimativ şi nu se plăteşte în avans", a menţionat PMB.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Întreţinerea afişată la vizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece menajeră, energia electrică pentru scara blocului sau curăţenia, au adăugat reprezentanţii administraţiei locale.

„Nu avem apă caldă, dar întreţinerea e tot mare. De ce? Întreţinerea afişată la vizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece menajeră, energia electrică pentru scara blocului, curăţenia, salarii administraţia blocului etc. (...) Factura are un termen de scadenţă de 15 zile de la data emiterii. Există o perioadă de graţie de încă 30 de zile, peste termenul de scadenţă. Dacă factura este achitată în maximum 45 de zile de la emitere, nu se aplică penalităţi", a transmis municipalitatea.

Conform aplicaţiei Termo Alert, sistemul funcţionează normal la 95% din imobile. Furnizarea căldurii sau a apei calde este deficitară la 2,9% imobile (264 din totalul de 9.215). Apa caldă sau căldura sunt oprite la 469 imobile (5,1% din sistem).

PSD Bucureşti a transmis duminică, printr-un comunicat de presă, că liderul organizaţiei, Daniel Băluţă, primar al Sectorului 4, propune implementarea, în condiţii de urgenţă, a unei „soluţii ferme" care să protejeze bucureştenii aflaţi în situaţia de a plăti „sume uriaşe" către producătorii şi furnizorii de energie termică, deşi fie acest serviciu este întrerupt cu săptămânile, fie este livrat sub parametrii necesari pentru a fi folosit în condiţii de normalitate. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
2
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
profimedia-0547817867
4
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Digi Sport
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu primaria capitaleio
Ciprian Ciucu a cerut STB un plan de reducere a cheltuielilor. Anunțul primarului Capitalei despre situația transportului public
femeie gheata gettyimages
Ce amenzi s-au dat în București celor care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
crima
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost găsit mort în propriul apartament, înjunghiat de peste 200 de ori
În frig și beznă, din cauza atacurilor rusești. Foto Profimedia
Iarna crimelor de război: Campanie a Rusiei împotriva căldurii și a vieții în Ucraina
daniel baluta
Daniel Băluță, atac la Ciprian Ciucu: Primul reflex pe care îl are este să vină să taie și apoi să se plângă că nu are bani
Recomandările redacţiei
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
„Presiunea pe datoria publică se menține”: Avertismentul...
csm
CSM acuză Guvernul: Admiterea directă în magistratură, blocată fără...
proteste
Profesorii și studenții protestează azi în fața Guvernului. „Stop...
donald trump
Raport devastator despre democrație în America lui Trump: „O...
Ultimele știri
Opoziția a depus un val de moțiuni simple, la începutul sesiunii. Este vizat și Ilie Bolojan, ca ministru interimar al Educației
Amendă pentru „propagandă LGBTQ”: O imagine cu trupa Queen l-a costat scump pe un tânăr din Rusia
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra (presa britanică)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Spioanele lui Putin împânzesc lumea. Cum folosește Kremlinul rusoaicele ca armă secretă împotriva Occidentului
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000 de mici dacă ajung în finală”...
Adevărul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Novak Djokovic a auzit ce le zice Jelena celor doi copii despre el și a spus "STOP"
Pro FM
Bianca Censori ar fi încercat de mai multe ori să iasă din căsnicia "nefericită" cu Kanye West înainte ca el...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Nereguli la Casa de Pensii găsite de Avocatul Poporului. Cum pierd pensionarii mii de lei? „Nu e caz singular”
Digi FM
Tal Berkovich era prietenă bună cu o româncă celebră: "Mi-e atât de dor de surioara mea mai mică"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Fanii îi adoră. Cameron Diaz și Keanu Reeves, la premiera noului lor film, în regia lui Jonah Hill. Numeroase...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”