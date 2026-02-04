Live TV

Noi discuții despre pace, la Abu Dhabi. Delegațiile Rusiei, Ucrainei și SUA revin azi la masa negocierilor

A doua rundă trilaterală privind Ucraina, mediată de Statele Unite, va avea loc în zilele de 4 şi 5 februarie 2026, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, a anunţat, la 2 februarie, Kremlinul. În aceeaşi zi, şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat discuţiile trilaterale.

„Într-adevăr, a doua rundă va avea loc miercuri şi joi la Abu Dhabi", a anunţat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, în conferinţa sa de presă telefonică zilnică. Peskov a explicat că întâlnirea trilaterală programată pentru duminică (n.r. 1 februarie) a fost amânată deoarece cele trei părţi trebuiau să „îşi coordoneze programul".

Amânarea a venit după ce s-a aflat că negociatorul-şef al SUA, Steve Witkoff, nu va călători la Abu Dhabi. Purtătorul de cuvânt a confirmat, de asemenea, că trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai SUA în Florida în weekend, dar discuţiile s-au concentrat pe probleme economice.

Conform unui sondaj al Institutului Internaţional de Sociologie de la Kiev, citat de EFE la 2 februarie, o majoritate de 52% respinge retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donbas, în timp ce circa 40% dintre ucraineni ar fi dispuşi să renunţe la regiunea Donbas, dacă Ucraina primeşte garanţii de securitate ferme care să prevină o nouă invazie rusă în viitor. Ocuparea completă a regiunii Donbas, formată din provinciile ucrainene Doneţk şi Lugansk, este o revendicare cheie a Rusiei pentru a încheia un acord de pace cu Ucraina. Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk.

La 2 februarie, preşedintele Volodimir Zelenski a salutat recentele „măsuri de dezescaladare" cu Rusia, care „întăresc încrederea" în negocierile de pace, în timp ce Moscova a întrerupt de săptămâna trecută loviturile sale asupra sistemului energetic ucrainean, conform AFP.

„Măsurile de dezescaladare care au intrat în vigoare (...) contribuie la întărirea încrederii publicului în procesul de negociere şi în rezultatele sale potenţiale", a declarat Zelenski în alocuţiunea sa zilnică difuzată pe reţelele sociale.

După o campanie de bombardamente ruse care au afectat puternic reţeaua energetică ucraineană, Kremlinul a anunţat, la 30 ianuarie, că a acceptat să îşi suspende loviturile asupra Kievului, la solicitarea președintelui SUA Donald Trump. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat pe 30 ianuarie că Trump „a făcut într-adevăr o cerere personală preşedintelui Putin de a se abţine de la atacul asupra Kievului timp de o săptămână, până la 1 februarie, pentru a crea condiţii favorabile pentru negocieri" (EFE).

Primele negocieri: constructive, dar principalele puncte de blocaj rămân problema teritorială

Primele negocieri directe oficiale dintre Rusia, Ucraina şi SUA de la începerea războiului din Ucraina au avut loc la Abu Dhabi, în zilele de 23 şi 24 ianuarie 2026, la Abu Dhabi.

Potrivit celor trei părţi, prima rundă a fost constructivă, dar principalele puncte de blocaj rămân problema teritorială - cererea Rusiei de retragere a trupelor ucrainene din întregul Donbas - şi controlul centralei nucleare Zaporojie (EFE şi AFP).

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat, la 23 ianuarie, că „acum este foarte important să se implementeze formula convenită la Anchorage", referindu-se la summitul din august 2025, din Alaska dintre preşedintele rus, Vladimir Putin, şi preşedintele american, Donald Trump. Peskov se referea la faptul că nu va exista o încetare definitivă a ostilităţilor până când nu se va rezolva problema teritorială, a cărei soluţie, potrivit Kremlinului, constă în retragerea voluntară a trupelor ucrainene din provincia Donbas.

La 24 ianuarie, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat caracterul constructiv al negocierilor trilaterale între Ucraina, Rusia şi SUA, negocieri despre care a afirmat că s-au concentrat pe „posibilele criterii pentru încheierea războiului". Potrivit lui Zelenski, reprezentanţii militari participanţi la discuţiile de la Abu Dhabi au identificat o listă de teme pentru o posibilă nouă întâlnire şi au semnalat că partea americană a ridicat problema unor posibile formate pentru stabilirea parametrilor încheierii războiului, precum şi a condiţiilor de securitate necesare.

O întâlnire faţă în faţă Zelenski-Putin

La 1 februarie, Zelenski a subliniat că singura cale de ieşire din acest impas este o întâlnire faţă în faţă cu şeful Kremlinului, Vladimir Putin, care şi-a reiterat invitaţia adresată omologului său ucrainean de a veni la Moscova pentru a discuta despre pace în Ucraina.

Delegaţia ucraineană de negociere de la Abu Dhabi, din 23-24 ianuarie, a fost condusă de şeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Delegaţia rusă a fost condusă de amiralul Igor Kostiukov, şeful serviciului rus de informaţii militare GRU.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat desfăşurarea unor discuţii trilaterale la Abu Dhabi după ce s-a întâlnit la 22 ianuarie, la Moscova, cu emisarii preşedintelui american, Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner. La fel a procedat şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, după ce s-a întâlnit la 22 ianuarie cu Trump, la Forumul de la Davos. 

