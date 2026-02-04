Live TV

CSM acuză Guvernul: Admiterea directă în magistratură, blocată fără explicații. Deficitul este de 15% la judecători

Foto: membricsm.ro

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) afirmă că nu au fost adoptate măsuri legislative pentru organizarea concursului de admitere directă în magistratură, iar Consiliul nu a fost înştiinţat de ce o derogare în domeniul justiţiei nu este posibilă. În prezent, sunt 759 de posturi de judecător vacante, deficitul fiind în jur de 15%, arată CSM.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de CSM, Secţia pentru judecători a solicitat, în luna ianuarie, Guvernului să adopte măsuri legislative concrete, care să permită organizarea concursului de admitere în magistratură pentru persoane cu 5 ani vechime în funcţii juridice, având în vedere că erau, la acel moment, 751 de posturi de judecător vacante.

„Până în prezent nu au fost adoptate măsuri legislative pentru organizarea concursului de admitere directă în magistratură, iar Consiliul nu a fost înştiinţat de ce o derogare în domeniul justiţiei nu este posibilă, astfel cum s-a procedat în celelalte domenii, precum cel al sănătăţii sau al educaţiei, deşi deficitul de personal este cel puţin comparabil cu cel care a permis derogări. Numărul posturilor vacante de judecător a crescut la 759 de posturi de la 751 de posturi în luna anterioară, deficitul menţinându-se în jurul procentului de 15%, astfel încât buna funcţionare a justiţiei în vederea realizării unui act de justiţie de calitate continuă să fie grav afectată, în detrimentul protejării şi garantării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”, arată CSM.

Sursa citată adaugă că echilibrarea schemelor de personal ale instanţelor este menţionată expres ca obiectiv specific în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar şi a justiţiei ca serviciu public 2025-2029, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 390/2025.

În cursul anului 2025, Secţia pentru judecători a recurs la toate procedurile prevăzute de lege pentru numirea judecătorilor în funcţie, în vederea acoperirii deficitului de personal.

Astfel, au fost numiţi 174 de absolvenţi ai INM - promoţia 2023-2025 - în funcţia de judecător stagiar, începând cu 1 iunie 2025, respectiv cu 2 octombrie 2025. Totodată, 22 de procurori au fost numiţi în funcţia de judecător, ca urmare a procedurii declanşate în luna mai 2025.

De asemenea, în perioada octombrie 2024 - aprilie 2025 s-a desfăşurat examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor, fiind numiţi în funcţie 162 de judecători, iar în procedura de reîncadrare în funcţia de judecător pentru foştii magistraţi, declanşată în 2025, au fost numiţi în funcţie 7 judecători, începând cu luna septembrie.

În plus, a fost finalizat concursul de admitere în magistratură, declanşat în anul 2024, fiind ocupate 104 posturi de judecător la judecătorii, începând din 7 mai 2025.

Secţia pentru judecători reiterează că „dispoziţiile legale care au blocat organizarea concursurilor de admitere în magistratură nu fac decât să genereze premisele amplificării de la o lună la alta a lipsei cronice de resurse umane la nivelul instanţelor judecătoreşti, iar un alt mecanism pentru ocuparea pe termen scurt a posturilor vacante nu este prevăzut de lege, numărul absolvenţilor Institutului Naţional al Magistraturii şi al judecătorilor care susţin examenul de capacitate fiind insuficient în acest sens”.

