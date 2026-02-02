Live TV

Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască: Nu se poate trăi în România din ajutor social

FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
Sorin Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că, în prezent, în România nu se poate trăi din ajutor social şi că orice guvern trebuie să încurajeze munca.

Grindeanu a fost întrebat dacă susţine ideea ca ajutoarele sociale să fie acordate ţintit, doar persoanelor care au cu adevărat nevoie, în contextul în care un primar liberal din județul Bacău a afirmat că „cine nu munceşte nu merită să trăiască”.

„Pot să vă spun ceva. Eu nu cred că în acest moment în România se poate trăi din ajutor social. Nu se poate trăi în România din ajutor social. Deci orice guvern trebuie să încurajeze munca. Munca. Şi asta trebuie să facem. Prin ceea ce facem noi, prin pachetul de relansare economică, de fapt creăm noi locuri de muncă, încurajăm economia. Asta trebuie să facă un guvern. Şi asta e şi dorinţa noastră. De aici, la cazuri punctuale legate de unul sau altul care nu merită, sunt instituţii, inspecţii, autorităţi care pot să-i descopere pe cei care nu merită şi nu trebuie să plătească aşa ceva”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului. 

Primarul comunei băcăuane Cleja, Petru Iștoc, membru PNL,  a declarat, într-o ședință de consiliu local, că persoanele care beneficiază de ajutoare sociale și refuză să muncească „nu merită să trăiască”, afirmație criticată ulterior de reprezentanți ai Partidul Național Liberal.

Declarația primarului liberal a fost făcută în timpul analizării situației beneficiarilor de venit minim garantat din comună. Edilul a susținut că există persoane apte de muncă care refuză să se angajeze și preferă să trăiască din ajutoare sociale. „Până la urmă, și Hristos spune, băi, fraților, cel care nu muncește să nu mănânce. La muncă, fraților! Lăsăm socialul, vine cu 140 de lei. Dacă mă credeți, se lasă de muncă. Și când i-am spus băi, du-te la muncă, a spus: domnule, dar noi nu ne sculăm dimineața. Ei nu merită să trăiască. Eu vă spun, eu declar pe propria mea răspundere că cel care nu muncește nu merită să trăiască”, a afirmat Petru Iștoc.

