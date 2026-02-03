Live TV

Video Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB

Data actualizării: Data publicării:
controlor
Foto: Captură Digi24

În Capitală, noile cărți de identitate electronice se eliberează de aproape un an, dar sistemele de control din transportul public nu sunt încă adaptate acestei schimbări. La STB nu există, în prezent, cititoare pentru noile documente de identitate. Situația face imposibilă aplicarea de amenzi în cazul călătorilor care „uită” să plătească biletul.

La orele de vârf, autobuzele și tramvaiele din Capitală sunt pline. Iar controlorii încep misiunea de a verifica cine plătește și cine nu. Primul pas, când întâlnesc un călător fără bilet: i se explică sancțiunea

- Pentru că nu aveți călătorie plătită, asta duce la o sancțiune.
- Știu, știu.
- Aveți posibilitatea să vă achitați suprataxa de 80 de lei, cash sau cu cardul bancar.
- Prefer amenda.
- Întocmim procesul verbal?
- Sigur.
- Procesul verbal este de la 300, la 500
- OK.

Însă amenda preferată de călător nu mai vine. Controlorul își dă seama că are în mână o carte de identitate electronică. Un act ce nu are inscripționată adresa. Fără un cititor special pentru cipul încorporat, procesul verbal nu poate fi întocmit. Așa că acest control se încheie rapid, fără nicio amendă.

- Am băgat CNP-ul pentru a vă verifica. Nu aveți abonamente valabile sau călătorii plătite, da?

Anul trecut, zeci de mii de călători au fost prinși circulând fără bilet sau abonament.

Constantin Tobescu purtător de cuvânt al Societății de Transport București: Argumentele sunt nenumărate, de la faptul că nu mi-au ajuns banii, că nu îmi funcționează telefonul să dau un sms... sau, pur și simplu, merg o stație. Am avut și situații de genul acesta, cazuri de vandalism... controlori de-ai noștri au fost agresați de anumiți călători. Din păcate, numărul acestora a fost în creștere anul trecut.

- Dumneavoastră acum, în momentul de față, nu aveți călătorie plătită!
- Dar l-am pus acum!
- Aveți posibilitate să achitați pe loc 80 de lei?

În fața bucureștenilor cu noi cărți de identitate, electronice, controlorii se dau bătuți. Iar potrivit datelor de la Evidența Populației, peste 125.000 de bucureșteni au deja cărți noi de identitate. Deocamdată, nu riscă amenzi dacă sunt prinși pe post de călători clandestini.

Într-un răspuns pentru Digi24, Societatea de Transport spune că nu mai trece mult timp până ce controlorii vor avea și cititoare pentru noile cărți de identitate.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Massoud Pezeshkian
1
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
2
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
baza militara rusa
3
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
ilie bolojan
4
Ilie Bolojan obține votul de încredere al conducerii PNL. Unde a pierdut însă...
dmitri-medvedev-profimedia
5
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu primaria capitaleio
Ciprian Ciucu a cerut STB un plan de reducere a cheltuielilor. Anunțul primarului Capitalei despre situația transportului public
femeie gheata gettyimages
Ce amenzi s-au dat în București celor care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
Pastries in the cake shop
Nereguli grave în cofetării și patiserii: ANSVSA a dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei
Cine este obligat să curețe zăpada de pe trotuar. Foto Getty Images
Sancțiuni pentru proprietari și firme dacă nu curăță trotuarele după ninsoare. Poliția Locală aplică amenzi în 24 de ore
photo-collage.png (58)
Linia de tramvai 41, blocată din cauza unei defecțiuni la rețeaua electrică. Circulația a fost reluată după mai multe ore
Recomandările redacţiei
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor recunoaște: Bolojan e un dur. Dacă nu asigurăm o...
photo-collage.png (59)
Alertă în Sălaj: turla unei biserici s-a prăbușit. Pompierii caută...
udmr kelemen hunor
UDMR cere premierului Bolojan să scadă taxele locale. Kelemen: Un...
photo-collage.png (60)
Incendiu puternic în Mureș: o casă arde generalizat. Flăcările s-au...
Ultimele știri
Kelemen Hunor nu știa despre neplata primei zile de concediu medical: Nu știu de unde a apărut, nu cred că am discutat în Coaliție
Elon Musk, atac la Pedro Sanchez după anunțul privind măsurile care vizează rețelele sociale: „Un tiran și un trădător”
Casa Albă are planuri pentru „un stat venezuelean prosper și democratic”. Mesajul trimisului SUA la Caracas: „Munca a început deja”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cu cât se vinde 1 kg de ficat de pui BRAZILIAN, în supermarketurile din București. Clienții au crezut că este...
Fanatik.ro
E cuplul anului 2026? Kim Kardashian, surprinsă alături de unul dintre cei mai mari sportivi din istorie
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Cum a mascat ASF-ul primele acordate angajaților în anul 2025. Reformele lui Bolojan, ignorate și atacate în...
Adevărul
Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”
Playtech
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”