În Capitală, noile cărți de identitate electronice se eliberează de aproape un an, dar sistemele de control din transportul public nu sunt încă adaptate acestei schimbări. La STB nu există, în prezent, cititoare pentru noile documente de identitate. Situația face imposibilă aplicarea de amenzi în cazul călătorilor care „uită” să plătească biletul.

La orele de vârf, autobuzele și tramvaiele din Capitală sunt pline. Iar controlorii încep misiunea de a verifica cine plătește și cine nu. Primul pas, când întâlnesc un călător fără bilet: i se explică sancțiunea

- Pentru că nu aveți călătorie plătită, asta duce la o sancțiune.

- Știu, știu.

- Aveți posibilitatea să vă achitați suprataxa de 80 de lei, cash sau cu cardul bancar.

- Prefer amenda.

- Întocmim procesul verbal?

- Sigur.

- Procesul verbal este de la 300, la 500

- OK.

Însă amenda preferată de călător nu mai vine. Controlorul își dă seama că are în mână o carte de identitate electronică. Un act ce nu are inscripționată adresa. Fără un cititor special pentru cipul încorporat, procesul verbal nu poate fi întocmit. Așa că acest control se încheie rapid, fără nicio amendă.

- Am băgat CNP-ul pentru a vă verifica. Nu aveți abonamente valabile sau călătorii plătite, da?

Anul trecut, zeci de mii de călători au fost prinși circulând fără bilet sau abonament.

Constantin Tobescu purtător de cuvânt al Societății de Transport București: Argumentele sunt nenumărate, de la faptul că nu mi-au ajuns banii, că nu îmi funcționează telefonul să dau un sms... sau, pur și simplu, merg o stație. Am avut și situații de genul acesta, cazuri de vandalism... controlori de-ai noștri au fost agresați de anumiți călători. Din păcate, numărul acestora a fost în creștere anul trecut.

- Dumneavoastră acum, în momentul de față, nu aveți călătorie plătită!

- Dar l-am pus acum!

- Aveți posibilitate să achitați pe loc 80 de lei?

În fața bucureștenilor cu noi cărți de identitate, electronice, controlorii se dau bătuți. Iar potrivit datelor de la Evidența Populației, peste 125.000 de bucureșteni au deja cărți noi de identitate. Deocamdată, nu riscă amenzi dacă sunt prinși pe post de călători clandestini.

Într-un răspuns pentru Digi24, Societatea de Transport spune că nu mai trece mult timp până ce controlorii vor avea și cititoare pentru noile cărți de identitate.

Editor : Liviu Cojan