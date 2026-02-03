Live TV

Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz

profimedia-0547817867
Imagine din satelit a strâmtorii Ormuz. Aceasta are o lăţime de 33 km în punctul său cel mai îngust, iar banda de navigaţie are doar 3 km lăţime. O cincime din transportul internațional de petrol circulă prin această strâmtoare. Foto: Profimedia Images

Un grup de ambarcaţiuni înarmate a încercat să intercepteze o navă la 16 mile marine (circa 30 km) nord de Oman, a anunţat marţi agenţia pentru operaţiuni comerciale maritime a Regatului Unit (UKMTO).

Agenția britanică a precizat că investighează incidentul, care s-a petrecut în cadrul sistemului de separare a traficului din Strâmtoarea Ormuz.

Mai multe ambarcaţiuni mici înarmate au încercat să contacteze nava prin radio, dar aceasta a ignorat cererile de oprire şi a continuat pe ruta planificată, a menţionat agenţia, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de Golful Oman şi mai departe de Marea Arabiei.

Arabia Saudită, Iran, Emiratele Arabe Unite, Kuweit şi Irak, membri ai OPEC, exportă cea mai mare parte a ţiţeiului lor prin strâmtoare, în principal în Asia.

Trei nave, două în 2023 şi una în 2024, au fost capturate de Iran în apropierea strâmtorii sau în strâmtoare. Unele dintre aceste incidente au avut loc după sechestrarea de către SUA de a unor petroliere având legătură cu Iranul.

