Patru copii cu vârste cuprinse între 11 zile şi cinci ani şi patru adulţi au fost răniţi şi transportaţi la mai multe spitale din Bucureşti după ce maşinile în care se aflau s-au ciocnit pe raza localităţii Copaciu, din Giurgiu. Accidentul a avut loc în condiţii de ceaţă, pe DN 6, informează Agerpres.

"ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină în această seară pe DN 6, în localitatea Copaciu, în urma producerii unui accident rutier între două autoturisme. În cel mai scurt timp, au fost direcţionate la caz patru echipaje SMURD, trei ambulanţe SAJ, o autospecială pentru transport victime multiple şi un echipaj de stingere. De asemenea, din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov au fost solicitate în sprijin o unitate de terapie intensivă mobilă şi un echipaj de prim ajutor", se arată într-un comunicat al ISU Giurgiu.

Cele opt victime au fost transportate la spitale din Bucureşti. Foto: ISU Giurgiu

Echipele de salvatori ajunse la faţa locului au constatat că în cele două autoturisme implicate în accident se aflau două familii, în total patru adulţi cu vârste cuprinse între 25 şi 33 de ani şi patru minori cu vârste cuprinse între 11 zile şi cinci ani.

O fetiţă în vârstă de cinci luni, inconştientă, a fost preluată de către unitatea de terapie intensivă mobilă, ambulanţele SAJ au preluat o femeie de 33 ani, un băieţel de 11 zile, un bărbat de 27 de ani şi un băieţel în vârstă de cinci ani, iar SMURD a preluat o femeie de 25 de ani, un bărbat de 31 ani şi un minor în vârstă de patru ani.

Accidentul a avut loc în condiţii de ceaţă şi vizibilitate redusă local la 50 de metri. Foto: ISU Giurgiu

Judeţul Giurgiu se află până la miezul nopţii sub o atenţionare meteorologică de cod galben de ceaţă, care reduce vizibilitatea sub două sute de metri şi local, sub 50 de metri.

