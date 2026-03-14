Revoltă într-un orășel din Cuba: Protestatari au atacat un birou al Partidului Comunist. Motivul care enervează tot mai mulți cubanezi

Protestatari anti-guvernamentali au atacat un birou al Partidului Comunist din centrul Cubei sâmbătă dimineaţă devreme, a raportat un ziar de stat, într-o ieşire rară de disidenţă publică declanşată de penele de curent agravate de blocajul petrolului impus de SUA, informează Reuters.

O adunare împotriva penelor de curent şi a penuriei de alimente părea să înceapă paşnic în oraşul Moron vineri seara, apoi a devenit violentă în primele ore ale dimineţii de sâmbătă, potrivit ziarului Invasor, scrie Agerpres.

Videoclipuri pe reţelele sociale arătau un incendiu mare şi oameni aruncând pietre prin ferestrele unei clădiri, în timp ce vocile strigau „libertate” în fundal.

Reuters a reuşit să verifice locaţia unui videoclip în Moron, care se află pe coasta de nord a Cubei, la aproximativ 400 de kilometri est de capitala Havana, aproape de staţiunea turistică Cayo Coco. Verificările au arătat că evenimentul era recent, dar nu s-a putut determina data exactă.

„Ceea ce a început iniţial paşnic, după un schimb cu autorităţile locale, s-a transformat în acte de vandalism împotriva sediului Comitetului Municipal al Partidului”, a declarat ziarul Invasor.

„Un grup mai mic de persoane a aruncat cu pietre în clădire şi a dat foc pe stradă folosind mobilier din zona de recepţie”, a adăugat ziarul.

Protestatarii violenţi au vizat şi alte câteva instituţii de stat din zonă, inclusiv o farmacie şi o piaţă guvernamentală, conform raportului.

„Imaginea care circulă arată scena protestului, dar este important ca publicul să ştie adevărul: nimeni nu a fost rănit de focuri de armă”, a declarat publicația Vanguardia de Cuba pe X.

„Manipularea media urmăreşte să răspândească frica şi confuzia în rândul poporului nostru. Să nu cădem pradă provocărilor”, a adăugat Vanguardia.

Mass-media de stat au spus că poliţia a reţinut cinci persoane, iar un participant beat care a căzut era tratat pentru răni în spital.

În ultima săptămână, mai multe grupuri mici de locuitori din Havana au bătut în oale pentru a protesta împotriva penelor de curent prelungite.

Luni, studenţii au organizat un sit-in pe treptele Universităţii din Havana după ce guvernul a suspendat prezenţa la cursuri acuzând blocada petrolieră a SUA. Lipsa combustibilului a redus considerabil transportul public, făcând dificil, dacă nu imposibil, ca profesorii şi studenţii să se întâlnească pentru cursuri.

Oraşul Moron a fost, de asemenea, locul unor proteste semnificative în timpul revoltelor anti-guvernamentale din 11 iulie 2021, cele mai mari de la revoluţia lui Fidel Castro din 1959.

 

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
racheta storm shadow
2
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
3
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
4
Rusia își avertizează cetățenii să evite călătoriile în Germania
aeronava kc-135 in zbor
5
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Te-ar putea interesa și:
Miguel Diaz-Canel (stânga) / Donald Trump (dreapta).
Președintele Cubei confirmă că negociază cu SUA, după ce Trump a amenințat că „va prelua” controlul țării
donald trump
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Donald Trump
„Cuba își trăiește ultimele clipe”, dă asigurări Trump. „Mă voi ocupa de asta”
Donald Trump
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
donald trump
Donald Trump sugerează o „preluare prietenoasă” a Cubei: „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare”
Recomandările redacţiei
Victor Iușcenko și Viktor Orban
Fostul președinte ucrainean V. Iușcenko, scrisoare către Orban: Erai...
Iran National Aerospace Park
Iranul afirmă că Ucraina devine o "ţintă legitimă" pentru că sprijină...
Romanian Police Special Forces (SIIAS), part of European special police group ATLAS, in a Mercedes Vito - December 1st parade
Intervenție a poliției pentru calmarea unui bărbat care arunca cu...
bombardament in iran
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 15: SUA au bombardat insula Kharg...
