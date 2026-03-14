Radu Miruță a vorbit la Digi24 despre incidentele cu drone de vineri, care au generat trei mesaje RO-Alert în județul Tulcea. Ministrul Apărării a spus că acestea au fost doborâte de ucraineni în spațiul lor aerian, aparatele de zbor „ciupind” foarte puțin din spațiul aerian românesc. Miruță a subliniat faptul că piloții avioanelor de luptă care au fost ridicate de la sol pentru a le intercepta au avut aprobare să le doboare dacă ar fi intrat adânc pe teritoriul României.

„Sunt suprafețe și zone în care România poate să doboare drone fără niciun fel de problemă, dar sunt suprafețe și zone în care există riscuri, și în funcție de poziția dronei se analizează în secunda respectivă, ca nu cumva să lansez un atac împotriva ei și să afectez populația, pentru că sunt drone cu încărcătură explozivă, sunt zone a căror proiecții pot fi deasupra localităților și atunci nu tot ce zboară se justifică să fie doborât, dacă consecințele sunt mult mai mari”, a declarat Radu Miruță.

„Piloții au avut aprobare să tragă, au avut decizie să tragă din partea zonei militare, din partea zonei de conducere a Ministerului Apărării. Însă drona din filmulețul care se tot propagă este filmată de undeva de pe un ponton. Acea dronă nu era în spațiul aerian românesc. Doborârea ei nu a fost în spațiul aerian românesc”, a precizat ministrul Apărării.

România nu poate să doboare de pe teritoriul național o dronă care este în spațiul aerian ucrainean.

„E o chestiune extraordinar de fină, pentru că sunt drone care merg cu dedicație pentru porturile ucrainene de la Dunăre și care pe traiectoria lor, pentru câte o fracțiune de moment, pot să ciupească spațiul aerian românesc. E foarte la limită situația în astfel de cazuri, pentru că durează câteva secunde. Ieri nu a fost o dronă care a pătruns adânc în teritoriul național și nu a fost doborâtă. Și au fost ridicate de trei ori de câte două avioane de vânătoare”, a adăugat Miruță.

