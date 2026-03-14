Exclusiv Miruță, despre dronele rusești de vineri: Nu tot ce zboară se justifică să fie doborât. Au „ciupit” puțin spațiul aerian al României

Radu Miruță a vorbit la Digi24 despre incidentele cu drone de vineri, care au generat trei mesaje RO-Alert în județul Tulcea. Ministrul Apărării a spus că acestea au fost doborâte de ucraineni în spațiul lor aerian, aparatele de zbor „ciupind” foarte puțin din spațiul aerian românesc. Miruță a subliniat faptul că piloții avioanelor de luptă care au fost ridicate de la sol pentru a le intercepta au avut aprobare să le doboare dacă ar fi intrat adânc pe teritoriul României.

„Sunt suprafețe și zone în care România poate să doboare drone fără niciun fel de problemă, dar sunt suprafețe și zone în care există riscuri, și în funcție de poziția dronei se analizează în secunda respectivă, ca nu cumva să lansez un atac împotriva ei și să afectez populația, pentru că sunt drone cu încărcătură explozivă, sunt zone a căror proiecții pot fi deasupra localităților și atunci nu tot ce zboară se justifică să fie doborât, dacă consecințele sunt mult mai mari”, a declarat Radu Miruță.

„Piloții au avut aprobare să tragă, au avut decizie să tragă din partea zonei militare, din partea zonei de conducere a Ministerului Apărării. Însă drona din filmulețul care se tot propagă este filmată de undeva de pe un ponton. Acea dronă nu era în spațiul aerian românesc. Doborârea ei nu a fost în spațiul aerian românesc”, a precizat ministrul Apărării.

România nu poate să doboare de pe teritoriul național o dronă care este în spațiul aerian ucrainean.

„E o chestiune extraordinar de fină, pentru că sunt drone care merg cu dedicație pentru porturile ucrainene de la Dunăre și care pe traiectoria lor, pentru câte o fracțiune de moment, pot să ciupească spațiul aerian românesc. E foarte la limită situația în astfel de cazuri, pentru că durează câteva secunde. Ieri nu a fost o dronă care a pătruns adânc în teritoriul național și nu a fost doborâtă. Și au fost ridicate de trei ori de câte două avioane de vânătoare”, a adăugat Miruță.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
racheta storm shadow
2
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
3
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
4
Rusia își avertizează cetățenii să evite călătoriile în Germania
aeronava kc-135 in zbor
5
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
Digi Sport
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drone Shahed
Iranul califică drept o „glumă” sprijinul acordat de Ucraina aliaţilor SUA din Golf în lupta împotriva dronelor
Victor Iușcenko și Viktor Orban
Fostul președinte ucrainean V. Iușcenko, scrisoare către Orban: Erai un lider care știa prețul demnității. Unde a dispărut acel Viktor?
Iran National Aerospace Park
Iranul afirmă că Ucraina devine o "ţintă legitimă" pentru că sprijină Israelul cu drone
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan: Companiile româneşti au prioritate în ceea ce priveşte utilizarea gazelor extrase din Neptun Deep
simion aur inquam george calin
AUR: Parteneriatul strategic România-Ucraina semnat de Nicuşor Dan ignoră interesele românilor
Recomandările redacţiei
bombardament in iran
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 15: SUA au bombardat insula Kharg...
Romanian Police Special Forces (SIIAS), part of European special police group ATLAS, in a Mercedes Vito - December 1st parade
Intervenție a poliției pentru calmarea unui bărbat care arunca cu...
Donald Trump
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar...
drapelul slovaciei
Slovacia renunţă să mai blocheze reînnoirea sancţiunilor UE împotriva...
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată de 22 de ani avea dureri tot mai mari de fiecare dată când bea alcool. După câteva luni a aflat de ce...
Cancan
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul...
Fanatik.ro
Cristi Chivu, decizie-șoc după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1. Jucătorii au acceptat deja măsura...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Ce sacrificii uriașe face Andrei Șucu pentru a merge la școală și a juca fotbal la Rapid: “Merge la meditații...
Adevărul
Expresia pe care Trump o folosește des în ultima perioadă. Explicațiile experților despre mesajul ascuns
Playtech
Un triunghi albastru într-un pătrat portocaliu, semnul de pe blocurile din Capitală ignorat de cetăţeni. Ce...
Digi FM
5 vedete care au fost interzise la galele de premiere. Will Smith are interdicție pe 10 ani la Oscaruri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
Pro FM
Ed Sheeran, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer în timpul sarcinii: „Cea mai grea zi din viața...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Mărturii tulburătoare ale victimelor lui Bivolaru, într-un nou documentar. Cum a fost prins gurul MISA
Newsweek
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică