Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate

Centrul 795, care a apărut după declanșarea războiului din Ucraina și este format din unități de elită din cadrul GRU și FSB, a fost înființat pentru a desfășura operațiuni critice – de la misiuni militare în Ucraina la răpiri și asasinate politice în țări străine. Unul dintre ofițerii acestei entități ultrasecrete a fost arestat recent în Columbia, fiind acuzat că a plănuit răpirea mai multor adversari ai regimului lui Vladimir Putin. El a fost prins pentru că a făcut greșeala să comunice cu un alt agent folosind Google Translate.

Când a fost arestat în Aeroportul Internațional El Dorado din Bogota, Denis Alimov arăta ca un turist rus obișnuit care a venit în Columbia ca să scape de iarna grea de la Moscova. El era însă un veteran decorat din unitatea de elită Alfa a forțelor speciale din cadrul FSB, care, începând din 2023, a lucrat ca agent al Centrului 795 – o direcție secretă de spionaj și asasinate menită să fie imposibil de detectat, scrie The Insider.

Alimov era unul dintre cei mai importanți agenți ai grupului. Timp de doi ani, el a condus o rețea globală de agenți având ca obiectiv uciderea inamicilor politici ai regimului de la Moscova.

După ce agenții recrutați de el nu și-au îndeplinit misiunea, iar unul dintre ei a fost arestat, a venit timpul ca Alimov să rezolve singur problema. La mai puțin de 24 de ore după ce s-a îmbarcat în avion în aeroportul Vnukovo de la Moscova, Alimov a fost arestat și el.

FBI l-a urmărit pe Alimov timp de mai bine de un an, inclusiv prin monitorizarea conversațiilor sale cu asasinii străini pe care i-a recrutat, cu care comunica folosind Google Translate.

Prin intermediul Centrului 795, directorul executiv al conglomeratului de stat Rostec, Serghei Cemezov, a obținut ceva ce și-a dorit de mult timp: propria sa armată privată.

Centrul 795 era menit să funcționeze ca o armată din umbră

Decizia înființării Centrului 795 a fost luată în urma multelor operațiuni eșuate desfășurate de Unitatea 29155 din cadrul GRU, responsabilă pentru otrăvirea lui Serghei și Iulia Skripal la Salisbury, tentativa de lovitură de stat din Muntenegru și o serie de asasinate și atacuri cu bombă în Europa.

Spre deosebire de vechea unitatea condusă de generalul Andrei Averianov, Centrul 795 îi raporta direct șefului Statului Major General al Rusiei și avea să se ocupe nu doar de asasinate, ci și de strângere de informații, supraveghere și sabotaj. Centrul 795 era menit să funcționeze ca o armată din umbră.

Arhitectul ideologic al unității și principalul ei finanțator este Andrei Bokarev, un miliardar care face comerț cu arme și conduce una dintre cele mai mari conglomerate feroviare și de apărare din Rusia: Transmasholding.

La fel cum fostul lider al Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, se folosea de averea sa pentru a finanța gruparea de mercenari și „fermele sale de troli”, la fel și Bokarev se folosește de veniturile obținute din afacerile sale pentru a finanța Centrul 795.

Prin Centrul 795, înființat în același complex militar-industrial unde se găsește și o clădire administrativă a faimosului Concern Kalașnikov, directorul executiv al conglomeratului de stat Rostec, care deține parțial producătorul de arme, a obținut ceva ce și-a dorit de mult timp: propria sa armată privată.

Serghei Cemezov, șeful Rostec, este una dintre cele mai puternice figuri din sistemul de securitate al Rusiei și unul dintre apropiații cei mai de încredere ai lui Putin. Cemezov și Bokarev au o relație foarte apropiată.

Agentul rus care conducea operațiunea eșuată a primit de mai multe ori misiunea de a-i vâna pe inamicii liderului cecen Ramzan Kadîrov din afara Rusiei.

Recompensă de 1,5 milioane de dolari pentru fiecare țintă ucisă sau „deportată”

Centrul 795 are aproximativ 500 de ofițeri împărțiți în trei directorate: Informații, Asalt și Sprijin de Luptă. Cel din urmă include unități de blindate, de apărare antiaeriană și antitanc, fiind dotate cu tancuri T-90A și sisteme de lansare a rachetelor Smerch.

În prima parte a războiului din Ucraina, Centrul 795 avea misiunea de a strânge informații despre locația trupelor ucrainene de elită și a instructorilor militari străini, precum și despre unde se află sistemele Himars primite de ucraineni, pentru ca mai apoi să fie distruse cu rachete sau drone.

Pentru a fi recrutați în această unitate specială, candidații au trecut printr-un proces de selecție riguros. Cei care au fost acceptați au primit salarii de aproximativ 7.800 de dolari pe lună, în timp ce comandantul unității, Denis Fisenko, un veteran al unității Alfa, câștigă cam 40.000 de dolari pe lună.

Pentru a-i prinde pe disidenții căutați de regimul lui Putin, Alimov, agentul arestat mai târziu în aeroportul din Bogota, avea nevoie de o persoană care să poată circula liber prin Europa și care nu avea legături evidente cu serviciile de informații din Rusia.

Alimov l-a găsit pe Darko Durovic, un bărbat de origine sârbă care locuiește în SUA. Țintele sale principale proveneau dintr-o „republică” din Rusia, cel mai probabil Cecenia.

Durovic a primit în avans 60.000 de dolari, având să câștige alte 1,5 milioane de dolari pentru fiecare țintă „deportată în Rusia” cu succes. Dacă operațiunea era una reușită și alte ținte puteau fi identificate, Durovic a fost înștiințat că pentru un al treilea individ, dorit „viu sau mort”, ar putea primi peste 10 milioane de dolari.

O barieră lingvistică și o soluție catastrofală

Cu toate că rușii au investit mult pentru a proteja Centrul 795 de genul de infiltrări care au compromis alte operațiuni secrete din trecut, ei nu au luat în calcul incompatibilitatea lingvistică dintre agenții lor.

Alimov vorbea rusa, Durovic vorbea sârba. Niciunul nu cunoștea limba vorbită de celălalt atât de bine încât să poată comunica în legătură cu operațiunea în desfășurare. Soluția lor a fost simplă, însă s-a dovedit catastrofală, mai târziu, pentru întreaga unitate: au ales să folosească Google Translate.

Centrul 795 a desfășurat, printre altele, misiuni militare în Ucraina și răpiri și asasinate care i-au avut ca țintă pe adversarii regimului lui Vladimir Putin.

Mesajele au fost transmise folosind aplicații criptate, dar Google folosește servere din SUA care pot fi accesate de FBI cu ajutorul unui simplu mandat de supraveghere.

Investigatorii au putut accesa în timp real toate traducerile mesajelor pe care cei doi și le-au transmis. Pentru agenții FBI, informațiile obținute în acest fel au fost mai ușor de procesat chiar și decât o interceptare audio, întrucât toate mesajele erau deja transcrise.

Din mesajele transmise de Durovic asociaților săi reiese și faptul că Alimov ar avea legături apropiate cu Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei. Alimov a primit de mai multe ori misiunea de a-i vâna pe adversarii lui Kadîrov – membri ai diasporei cecene din Europa, care vor ca Cecenia să devină independentă de Rusia.

Gafa unui singur agent neglijent a compromis o întreagă unitate secretă

Folosirea Google Translate nu a fost singura gafă a lui Durovic. După ce a vizitat de două ori Rusia, în iulie și octombrie 2024, el a fost interogat la întoarcerea în SUA de agenții speciali ai FBI. Cu toate că s-a prefăcut că a fost în vacanță în Turcia, minciunile sale au fost ușor de depistat. Durovic a fost arestat în martie 2025.

Dezvăluirile legate de Centrul 795 vor crea probleme de lungă durată pentru serviciile de informații din Rusia. Întreaga unitate a fost compromisă datorită gafei unui singur agent neglijent.

O unitate concepută așa încât să fie un instrument de coerciție imposibil de detectat nu a fost demascată în urma unor eforturi mari de contraspionaj sau cu ajutorul unui dezertor sau agent dublu, ci pur și simplu pentru că doi oameni nu au știut cum să comunice între ei fără să se dea de gol că pun la cale răpiri și asasinate.

La fel ca în cazurile precedente, Rusia va înființa cel mai probabil o altă unitate care să îi ia locul Centrului 795 și care va fi mai atentă la ce instrumente de traducere folosește. Întrebarea este dacă va fi mai atentă și la oamenii pe care îi recrutează.

Editor : Raul Nețoiu