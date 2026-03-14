Fostul președinte ucrainean V. Iușcenko, scrisoare către Orban: Erai un lider care știa prețul demnității. Unde a dispărut acel Viktor?

Fostul președinte ucrainean Victor Iușcenko a publicat o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului maghiar Viktor Orban, criticând orientarea pro-rusă și anti-ucraineană a lui Orban.

În postarea sa de pe Facebook, Iușcenko a inclus o fotografie din 1999 în care apare strângându-i mâna lui Orban.

„Viktor, uită-te la această fotografie. Stăm unul lângă altul într-un moment în care viitorul regiunii noastre părea comun, clar și luminos”, a scris Iușcenko.

„Pe atunci credeam că libertatea nu era doar un cuvânt, ci cel mai înalt dar pentru care merita să luptăm. Îmi amintesc de tine altfel. Îmi amintesc de un lider care înțelegea prețul demnității și știa ce înseamnă să fii eliberat de opresiunea imperială.”

Iușcenko a afirmat că Ucraina luptă împotriva ocupanților ruși nu doar pentru a se apăra pe sine, ci și pentru a proteja Europa — inclusiv Ungaria.

„Astăzi privesc acțiunile tale și mă întreb: unde a dispărut acel Viktor? Cum a ajuns persoana care a fost martoră la nașterea unei Ungarii libere să joace în favoarea forțelor care vor să distrugă libertatea unui vecin?”, a scris el.

„Ucraina sângerează astăzi pentru aceleași valori pe care le-am dezbătut odată la masa negocierilor. Apărăm nu doar teritoriul nostru, ci și securitatea țării dumneavoastră și a întregii Europe. Politica nu înseamnă doar cifre, profit sau gaze. Este, mai presus de toate, valori. Alegând partea agresorului, nu trădați doar Ucraina — trădați memoria propriului popor, care știe ce înseamnă tancurile sovietice pe străzile Budapestei.”

Iușcenko l-a îndemnat pe Orban să „revină la lumină, la adevărata fraternitate europeană, unde se prețuiește onoarea și nu înțelegerile politice dubioase.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cine este Victor Iușcenko

Victor Iușcenko a servit ca al treilea președinte al Ucrainei între 2005 și 2010. El este figura centrală a Revoluției Portocalii, o serie de proteste masive care au avut loc la sfârșitul anului 2004 împotriva fraudei electorale și a influenței rusești.

După ce rezultatele inițiale ale alegerilor din 2004 (care îl declarau câștigător pe contracandidatul pro-rus Viktor Ianukovici) au fost contestate, Iușcenko a devenit simbolul mișcării pro-europene. Curtea Supremă a anulat rezultatele, iar Iușcenko a câștigat turul de scrutin repetat.

În timpul campaniei electorale din 2004, Iușcenko a fost victima unei tentative de asasinat prin otrăvire cu dioxină. Aceasta i-a provocat o desfigurare facială severă și a necesitat zeci de intervenții chirurgicale de-a lungul anilor. Investigațiile ulterioare și documente declasificate indică implicarea serviciilor secrete rusești în acest incident.

Ca președinte, a promovat o agendă pro-occidentală, militând pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană și NATO. A pus un accent deosebit pe identitatea națională ucraineană și pe recunoașterea internațională a Holodomorului ca genocid.

Editor : Sebastian Eduard