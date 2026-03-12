Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei le-a recomandat cetățenilor să evite călătoriile neesențiale în Germania, afirmând că rușii aflați pe teritoriul german sunt priviți cu suspiciune și neîncredere.

În cadrul unui briefing susținut pe 12 martie, purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova, a declarat că rușii ar trebui să evalueze cu atenție dacă o călătorie în Germania este cu adevărat necesară și să urmeze recomandările oficiale publicate de minister.

Ea a susținut că autoritățile germane continuă să trateze aproape fiecare cetățean rus aflat pe teritoriul Germaniei cu suspiciune, indiferent dacă acesta locuiește acolo permanent sau temporar.

Zaharova a afirmat că în jurul cetățenilor ruși din Germania s-ar fi creat o atmosferă de neîncredere și ceea ce a descris drept tratament arbitrar.

Călătoriile cetățenilor ruși în multe state din Uniunea Europeană au devenit mai restrictive după începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, notează Kyiv Post.

Mai multe state membre ale UE au suspendat sau au înăsprit acordarea vizelor pentru ruși, iar țări precum Finlanda și statele baltice au impus limitări la intrarea prin frontierele externe, invocând preocupări de securitate și presiuni politice legate de război.

În pofida acestor restricții, Germania a rămas una dintre principalele destinații din UE pentru rușii care dețin vize valabile, permise de ședere, legături de familie sau care ajung acolo din motive umanitare.

