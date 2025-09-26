Live TV

BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
Dumitru Dumbravă la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București / Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a încetat din viață vineri, potrivit unor surse Digi24.ro.

Dumitru Dumbravă avea 53 de ani.

Dumitru Dumbravă era trimis în judecată, alături de fostul adjunct șefului SRI, Florian Coldea pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani.

Potrivit datelor din rechizitoriul DNA, cei doi foști generali SRI erau percepuți drept „cei care controlează justiția” sau, mai simplu, oameni care „sunt, de fapt, statul”.

Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă au fost acuzați de procurorii DNA de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani.

„Cei trei inculpați, profitând de sistemul relațional și influența pe care ar fi dobândit-o, ca urmare a exercitării funcțiilor anterior pensionării (n.r. Florian Coldea și Dumitru Dumbravă), respectiv de influența de care se bucura cel de-al treilea inculpat, prin prisma profesiei de avocat (n.r. Doru Trăilă), ar fi constituit un grup infracțional organizat, profilat pe săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică specifice profesiei de avocat și spălarea banilor”, potrivit comunicatului DNA.

Schema infracțională, potrivit procurorilor, presupunea următoarele aspecte:

  • „identificarea unor persoane fizice sau juridice ce întâmpinau probleme în diverse domenii, cărora li se promitea rezolvarea, prin influența pe care inculpații pretindeau că o aveau în domeniile respective sau a unor persoane care doreau să își asigure protecția unor persoane influente”;
  • „înființarea de către inculpații, foști militari, a unor societăți de consultanță, prin intermediul cărora, raportat la notorietatea de care se bucurau asociații/administratorii, pe de o parte, să atragă posibili clienți, iar, pe de altă parte, să creeze o aparență de legalitate a activității desfășurate”;
  • „cooptarea unor case de avocatură sau a unor avocați care să încheie contracte de asistență juridică cu persoanele interesate să cumpere influență”;
  • „încheierea de contracte de consultanță pentru disimularea foloaselor necuvenite pretinse de inculpați prin exercitarea influenței sau prin ascunderea activității nelegale de consultanță juridică”;
  • „cooptarea unor societăți de investigații, prin intermediul cărora să fie monitorizate părțile adverse din litigiile în cadrul cărora se acorda consultanță juridică, apropiații acestora, experți, avocați sau chiar magistrați, pentru ca, în baza colaborării și a consensului neechivoc de a-și alătura eforturile pentru a se constitui într-o grupare, de a se supune unei discipline și a acționa potrivit unui plan bine conturat, să obțină profituri prin mijloace ilicite”;

În același timp, procurorii DNA amintesc că Dumbravă, Coldea și Trăilă i-ar fi cerut 600.000 de euro omului de afaceri Cătălin Hideg pentru a-l ajuta să obțină o pedeapsă cu suspendare într-un dosar de fraude cu fonduri europene.

