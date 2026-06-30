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Video Momentul în care militarii detonează drona cu încărcătură explozivă descoperită în Tulcea

Data publicării:
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Momentul în care militarii detonează drona cu încărcătură explozivă descoperită în Tulcea. Foto MApN
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Ministerul Apărării Naționale a anunțat că încărcătura explozivă aflată la bordul dronei descoperite în județul Tulcea a fost detonată controlat marți dimineață, după ce specialiștii au confirmat pericolul. Operațiunea a avut loc în zona localității Rachelu, comuna Luncavița, acolo unde un localnic a alertat autoritățile prin 112 după ce a găsit fragmentele aparatului.

Detonarea controlată a avut loc în dimineața zilei de 30 iunie, într-un loc special amenajat, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, cu respectarea procedurilor de siguranță.

Potrivit MApN, ministerul a fost informat luni, 29 iunie, despre existența unor fragmente de dronă în zona localității Rachelu, din județul Tulcea, după apelul unui localnic la Serviciul 112.

La fața locului au fost trimise echipe specializate ale MApN, alături de reprezentanți ai altor instituții din domeniul securității și apărării naționale, care au evaluat situația și au securizat perimetrul.

În urma verificărilor, specialiștii au confirmat că drona avea încărcătură explozivă, motiv pentru care au decis neutralizarea acesteia la fața locului.

Din informațiile apărute anterior, există suspiciunea că aparatul de zbor ar fi de proveniență rusească și ar fi intrat în spațiul aerian al României în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Editor : Ș.A.

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