Cetățean străin, expulzat din România. SRI afirmă că era în stadiu avansat de radicalizare și în faza premergătoare acțiunii

Un cetăţean marocan care desfășura activităţi considerate riscuri la adresa securităţii naţionale a fost declarat indezirabil de Curtea de Apel Bucureşti, anunţă Serviciul Român de Informaţii (SRI). El este simpatizant al organizaţiilor teroriste active în Orientul Mijlociu, într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, arată aceeaşi sursă.

„La sesizarea Serviciului Român de Informaţii, la 01.07.2026, prin hotărârea nr. 1189, Curtea de Apel Bucureşti a dispus declararea ca persoană indezirabilă pentru România a cetăţeanului marocan H.E.M., pentru o perioadă de 10 ani”, a anunţat, miercuri, SRI, într-un comunicat de presă.

Cetăţeanul marocan s-a relocat din Maroc în România în 2023.

El a intrat în atenţia SRI la finalul anului 2025, întrucât „derula activităţi care, potrivit cadrului legal în domeniul antiterorism, constituie riscuri la adresa securităţii naţionale”.

„H.E.M. este într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acţională. Totodată, H.E.M. este simpatizant al organizaţiilor teroriste active în Orientul Mijlociu. Cetăţeanul marocan derulează activităţi de promovare a unor grupări teroriste, respectiv a ideologiei teroriste, acţionând ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România”, a arătat sursa citată.

Editor : Liviu Cojan