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Cetățean străin, expulzat din România. SRI afirmă că era în stadiu avansat de radicalizare și în faza premergătoare acțiunii

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Un cetăţean marocan care desfășura activităţi considerate riscuri la adresa securităţii naţionale a fost declarat indezirabil de Curtea de Apel Bucureşti, anunţă Serviciul Român de Informaţii (SRI). El este simpatizant al organizaţiilor teroriste active în Orientul Mijlociu, într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, arată aceeaşi sursă.

„La sesizarea Serviciului Român de Informaţii, la 01.07.2026, prin hotărârea nr. 1189, Curtea de Apel Bucureşti a dispus declararea ca persoană indezirabilă pentru România a cetăţeanului marocan H.E.M., pentru o perioadă de 10 ani”, a anunţat, miercuri, SRI, într-un comunicat de presă.

Cetăţeanul marocan s-a relocat din Maroc în România în 2023.

El a intrat în atenţia SRI la finalul anului 2025, întrucât „derula activităţi care, potrivit cadrului legal în domeniul antiterorism, constituie riscuri la adresa securităţii naţionale”.

„H.E.M. este într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acţională. Totodată, H.E.M. este simpatizant al organizaţiilor teroriste active în Orientul Mijlociu. Cetăţeanul marocan derulează activităţi de promovare a unor grupări teroriste, respectiv a ideologiei teroriste, acţionând ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România”, a arătat sursa citată.

Editor : Liviu Cojan

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