Video Atacuri rusești la granița României. A fost emis RO-Alert pentru nordul județului Tulcea

Data publicării:
drona sahed reuters
Dronă Shahed. Foto: REUTERS/Roman Petushkov

Un mesaj RO-Alert a fost emis, marţi noaptea, pentru zona de nord a judeţului Tulcea, în urma unor noi atacuri ruseşti în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Conform MApN, două ţinte aeriene au fost detectate în apropierea graniţei, însă nu au intrat în spaţiul aerian naţional.

„În primele ore ale zilei de marţi, 7 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a judeţului Tulcea. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.58, un mesaj RO-ALERT”, anunţă MapN.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ţinte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la ora 01:46.

Un mesaj RO-Alert a fost emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru zona de nord a judeţului prin care locuitorii sunt informaţi despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. 

Conform ISU Tulcea, mesajul este unul de informare şi avertizare, iar populaţia este rugată să urmeze recomandările transmise dacă situaţia o impune şi să apeleze numărul unic de urgenţă 112 dacă observă obiecte care cad din cer şi pun în pericol bunurile materiale şi integritatea personală.

„Forţele Ministerului Apărării Naţionale rămân în continuare vigilente, menţinând măsurile de supraveghere şi coordonare necesare pentru protejarea populaţiei şi a teritoriului naţional”, transmite MApN.

Editor : Ș.R.

