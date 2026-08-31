Live TV

Cât va pierde România pentru că nu a respectat jalonul PNRR privind închiderea tuturor centralelor pe cărbune

Data publicării:
termocentrala turceni
Foto: Captură Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, am făcut o estimare cu privire la suma pe care o va pierde România pentru că nu a respectat un jalon PNRR.

Elisei estimează că România va pierde o sumă cuprinsă între 77 şi 124 de milioane de euro pentru că nu a respectat jalonul prin care şi-a asumat, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), închiderea tuturor centralelor pe cărbune. El precizează că penalitatea va trebui calculată de experţii Comisiei Europene, în funcţie de dovezile pe care România le va pune la dispoziţia autorităţilor de la Bruxelles.

Sorin Elisei a afirmat că „un cost exact” în ceea ce priveşte banii pe care România îi va pierde din PNRR pentru că nu şi-a respectat în totalitate ţinta asumată privind închiderea centralelor care produc energie electrică pe bază de cărbune „va veni după evaluarea Comisiei Europene”. 

„La momentul acesta, PNRR-ul astăzi, Doamne ajută, ultima zi de implementare şi urmează evaluarea pe baza dovezilor pe care le pune România la dispoziţie. Matematic, România a avut de închis în PNRR 3.780 de MW, ultima porţiune de ţintă, dacă vreţi, cei 710 MW vor mai rămâne de închis: 100 de MW la CET Govora, 330 Turceni şi 300 Craiova nu au putut fi închise din motivele pe care cred că le ştiţi foarte bine, sunt arhicunoscute. Raportând aceşti MW pe care nu îi putem închide la ţinta totală de 3.780, undeva calculele noastre, dar încă o dată preliminar, arată o penalitate între 77 şi 124 de milioane de euro.  Dar asta, încă o dată, va trebui să fie certificată, suma aceasta va fi certificată de experţii Comisiei Europene”, a explicat oficialul Ministerului Energiei, luni seară, la TVR Info.

 Elisei, care anterior a afirmat că Turceni 5 produce mai mult valoare decât orice penalitate ar plăti România din PNRR, a arătat că „energia pe care nu o ai este cea mai scumpă”.

 „Faptul că Turceni 5, în acest moment, funcţionează după luna august şi va funcţiona şi septembrie şi octombrie şi noiembrie şi decembrie, ianuarie şi februarie, luni care vor continua să fie critice, prin această funcţionare, practic, îşi asigură salarii plătite, o profitabilitate şi o funcţionare care evită nişte importuri la costuri mai mari. De asemenea, pe Turceni 5 sunt nişte credite bancare luate. Renunţarea la el ar fi însemnat şi un alt tip de cost decât cel pe care îl vedem din perspectiva energiei. Deci din acest punct de vedere şi având de asemenea busola trimestrul 1 2028, dacă ne uităm de astăzi, august 2026 până în trimestrul 1 2028, poate părea un calcul simplist. Reforma oricum vorbea de decarbonizare, noi putem să vorbim de bani, până la urmă, din perspectiva mea, de aceea am spus că funcţionarea ei până în trimestrul 1 2028 depăşeşte valoarea penalităţii”,  a argumentat Sorin Elisei.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
2
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
Donald Trump
3
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
comisia europeana
4
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Foto Getty Images
5
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Alimentele recomandate de...
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Digi Sport
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana ghoerghiu face declaratii la guvern
Guvernul marchează un jalon-cheie în PNRR: Electrocentrale Grup, Tipografica Filaret și Telecomunicații CFR, radiate oficial
Deschiderea circulaţiei pe primii 16 kilometri ai secţiunii 5 a autostrăzii Sibiu – Piteşti
Bilanțul PNRR la Ministerul Transporturilor: cinci miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate. Explicațiile lui Horațiu Cosma
hidrogen statie de incarcare masina
ANRE a aprobat Codul pentru hidrogen, jalon în PNRR. Ce reglementări se aplică resursei folosite în industrie și transporturi
ilie bolojan la guvern
Bolojan, despre pierderea banilor din PNRR și legea salarizării: „Guvernul actual nu are o responsabilitate. Nu s-a dorit”
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
FT, despre miza uriașă a reformelor PNRR blocate: Criza politică prelungită costă România fondurile de redresare post-pandemie ale UE
Recomandările redacţiei
summit g20 sua
Apariție surpriză a ministrului rus de finanţe la summitul G-20 din...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor neagă că va susține orice premier desemnat: PNL, USR și...
Plenary session of the European Parliament
Avertismentul Ursulei von der Leyen: Europa trebuie să fie pregătită...
Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Lucian Pahonțu, prima reacție după acuzațiile privind Revoluția și...
Ultimele știri
După ce islandezii au spus „nu” negocierilor cu UE, guvernul mizează pe noi parteneriate pentru siguranța țării
„Lacul Americii” vs. Lacul Ontario: cine are dreptul să schimbe numele unui loc geografic. Cum funcționează decretul lui Trump
Fiul reginei Norvegiei a primit permisiunea de a părăsi arestul la domiciliu pentru a participa la funeraliile regelui Harald
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a început marea iubire dintre Anca Pandrea și Iurie Darie. O întâmplare banală i-a făcut de nedespărțit...
Cancan
Boala GRAVĂ de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani
Fanatik.ro
 De ce i s-a pus pata lui Gigi Becali pe Boutoutaou? „I-a mâncat 2.000.000 de euro” / „Încearcă să repare cu...
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
E gata! Anzor Mekvabishvili a plecat la Chicago. Universitatea Craiova a găsit deja înlocuitor. Anunțul...
Adevărul
Unde sunt cele mai mari pensii din România. Diferența dintre primul și ultimul loc trece de 1.900 de lei
Playtech
Câţi bani face un român pe zi din sticlele SGR reciclate: „Nu știu de ce te mai duci la job la banii ăştia”
Digi FM
Oana Roman, atacată și amenințată cu moartea. Persoane necunoscute i-ar fi filmat casa: „Am avut o vară...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Dani Alves a primit vestea, la un an și cinci luni de când a fost achitat!
Pro FM
Harry Styles nu s-a putut abține! Ce a spus despre nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce, chiar la Madison...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Critici dure pentru Anne Hathaway înainte de „Days of Thunder 2”. Randy Quaid rupe tăcerea: „Trebuie să fie...
Adevarul
Cartea Electronică de Identitate nu va fi obligatorie de la 1 septembrie în sistemul medical. Anunțul CNAS
Newsweek
Pensionarii vor plăti 1.000.000.000€ CASS din pensie în 2026. Parlamentarii au pensie specială de 12.000 lei
Digi FM
Au 14 copii, dar nu s-ar opri aici. Surprinzător, banii nu sunt principala problemă a acestei familii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O adevărată cursă contra cronometru. Ce arată noile date despre procesul de formare al planetelor
Digi Animal World
Cât de des trebuie să-ți plimbi câinele în fiecare zi? De câtă mișcare are nevoie, în funcție de vârstă și...
Film Now
Detaliul care nu le-a scăpat fanilor. Eva Mendes și-a arătat singurul tatuaj din viața ei, dedicat lui Ryan...
UTV
Iustin Petrescu și Hara s-ar fi despărțit după doar două luni de căsnicie. Detaliile observate de fani