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Video Bolojan, despre pierderea banilor din PNRR și legea salarizării: „Guvernul actual nu are o responsabilitate. Nu s-a dorit”

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ilie bolojan la guvern
Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
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Premierul Ilie Bolojan a făcut un bilanț al reformelor ratate din PNRR, inclusiv legea salarizării, precizând că actualul Guvern nu are nicio responsabilitate pentru pierderea banilor la acest capitol, pentru că a făcut tot posibilul pentru a găsi consens astfel încât marile proiecte să fie adoptate. „Nu s-a dorit”, a conchis premierul interimar. 

Ilie Bolojan a vorbit, luni, despre banii pierduți din PNRR, fiind ziua în care programul european de finanțare se încheie. 

„Aşa cum ştiţi, am avut două componente, o componentă de grant de aproximativ 13,5 miliarde de euro şi una de împrumut, care a fost diminuată treptat, ajungând la o valoare de aproximativ 7 miliarde de euro. Am finalizat, practic, acest program. Apreciez că în urma lui, în România, vor rămâne investiţii importante. În câteva minute se deschide autostrada Moldovei pe un tronson de aproape 50 de kilometri până spre Bacău. De asemenea, până la sfârşitul anului se va deschide şi celălalt tronson şi în primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Paşcani”, a spus premierul, la prefectura Mureș.

Șeful Executivului a tecut în revistă și ultimele proiecte care nu au fost adoptate și care au dus la pierderea banilor europeni. În privința legii salarizării, acesta a declarat că „nu s-a dorit” ca proiectul să fie adoptat:

„Putem să spunem că, pe ultima sută de metri, am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 milioane de euro, care reprezintă contravaloanea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, aşa cum ştiţi, deşi am făcut tot posibilul în această perioadă, să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reuşit trecerea legii salarizării şi guvernul pe care îl reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru”.

O altă sumă importantă de bani pe care România a pierdut-o este la capitolul decarbonizare - 100 de milioane de euro. 

„Deşi am avut sume importante din bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune pe care România s-a angajat să le închidă ca efect al poluării şi al unei funcţionări energofage, pentru că n-am finalizat centrala de la Craiova şi pentru că nu puteam să lăsăm un oraş fără încăzire pe perioada de iarnă, de asemenea pentru că în Valea Jiului n-am înlocuit niciun grup energetic cu grupuri pe gaz sau cu alte formule de fotovoltaic sau de stocare”, a completat Ilie Bolojan. 

El a mai spus că au fost întârzieri pentru că nu s-a făcut de la început ce trebuia făcut:

„În acest an calendaristic, una din priorităţile Guvernului a fost să facem tot ce ţine de noi pentru a recupera aceste întârzieri, pentru a renegocia jaloane şi acolo unde nu le puteam îndeplini, am reuşit să corectăm numărul de jaloane, să le reducem amplitudinea, în aşa fel încât, la finalul acestui exerciţiu, România să beneficizeze de acest grant care se ridică la 12-13 miliarde de euro şi de asemenea de suma cea mai mare din împrumut. Consider că a fost un salt important în domeniul investiţiilor”.

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Editor : A.G.

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