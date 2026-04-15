Ce este o „moașă de moarte”, calificare pe care Nicole Kidman se pregătește să o obțină: „Poate că sună puţin ciudat”

Nicole Kidman
Această calificare există și în România

Actriţa australiană Nicole Kidman a dezvăluit, în cadrul unui discurs ţinut la Universitatea din San Francisco, că urmează în prezent o pregătire pentru a deveni doula (moaşă) de moarte - profesionişti care oferă sprijin emoţional, fizic şi psihologic persoanelor aflate pe patul de moarte.

O doula este, de obicei, o profesionistă care asistă mamele în timpul sarcinii şi al naşterii, fără a avea calităţi medicale. Doula de moarte a devenit mai frecventă în ultimii ani - o astfel de persoană a fost recent prezentată într-un episod din serialul „The Pitt” - iar unii preferă termenul „doula pentru sfârşitul vieţii”.

Kidman a spus publicului că ideea de a deveni doula de moarte i-a venit după ce mama ei, Janelle Ann, a murit la vârsta de 84 de ani, în 2024.

„Poate că sună puţin ciudat”, a recunoscut ea.

„Pe când mama mea era pe patul de moarte, se simţea singură, iar familia nu putea face mai mult de atât”, a declarat Kidman, potrivit ziarului San Francisco Chronicle. „Împreună cu sora mea, avem atât de mulţi copii, carierele şi munca noastră, şi dorind să avem grijă de ea, pentru că tatăl meu nu mai era în viaţă, mi-am spus: «Aş vrea să existe oameni în lume care să fie acolo pentru a oferi alinare şi îngrijire»”. 

„Aşa că asta face parte din evoluţia mea şi este unul dintre lucrurile pe care le voi învăţa”, a spus ea.

În septembrie 2024, Kidman a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă pentru rolul său din "Babygirl" la Festivalul de Film de la Veneţia, dar a lipsit de la ceremonie pentru a fi alături de familie când a murit mama ei. Tatăl ei, Antony, a murit în 2014.

Kidman nu este singura din Hollywood: regizoarea premiată cu Oscar Chloé Zhao a urmat, de asemenea, o formare ca „doula pentru moarte”, din cauza fricii sale de moarte.

„Mi-a fost teamă de moarte toată viaţa. Încă mi-e teamă”, a declarat Zhao pentru The New York Times în ianuarie. „Şi pentru că mi-a fost atât de teamă, nu am reuşit să trăiesc pe deplin... Şi pentru că mi-e atât de teamă de ea, nu am de ales decât să încep să dezvolt o relaţie mai sănătoasă cu ea, altfel a doua jumătate a vieţii ar fi prea grea. Nu ar trebui să fie atât de înspăimântător încât să nu pot nici măcar să trăiesc”.

Această calificare există și în România

Calificarea de „doula de moarte/death doula” există și în România. Publicația Nesfârșit.ro a descoperit-o pe Anca, prima astfel de persoană acreditată în țara noastră.

„Doula de moarte se ocupă, aș zice eu, cu trei aspecte generale care țin de linia temporală a fenomenului. O doula de moarte poate să lucreze cu ceea ce se numește doliu anticipativ. De exemplu, să ajute un aparținător al cărui prieten sau membru de familie se confruntă cu o boală terminală, înainte de a părăsi lumea asta, pentru tot ce înseamnă perioada de dinainte. Fie că vorbim de sprijin moral sau de partea de planificare, inclusiv cea medicală (noi nu oferim sprijin medical în sensul clasic, dar există o parte adiacentă care ajută inclusiv în ceea ce se numește managementul durerii)”, explică Anca.

„Apoi intervine și partea care apare ca fiind centrală în cele mai multe definiții a ceea ce înseamnă doula de moarte – și anume a însoți o persoană efectiv în momentul în care părăsește această lume, în momentul în care moare. Asta înseamnă a sta alături de persoana respectivă un interval mai lung de timp, pentru că nu avem, de cele mai multe ori, un moment anume pe care putem să-l știm dinainte. Asta înseamnă că însoțim persoana respectivă destul de mult în ultimele săptămâni și, aș zice eu, în cel mai “fericit” caz, chiar și în momentul în care intervine moartea”.

„Și a treia categorie de servicii, deși e puțin impropriu să le numesc așa, se referă la consiliere de doliu și tot ce se întâmplă după moartea unei persoane pentru aparținători”.

 

 

