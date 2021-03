CNCAV: Se realizează un update important al platformei de programare la vaccinare, pentru a adăuga listele de așteptare

Platforma națională de vaccinare e blocată duminică seara. De luni, 15 martie, ar trebui să înceapă înscrierea pentru etapa a III-a a campaniei de vaccinare. Reprezentanţii Comitetului naţional pentru vaccinarea anti-COVID-19 (CNCAV) anunţă că se realizează un update la aplicaţia de programare, astfel încât să fie implementate listele de aşteptare. CNCAV atrage atenţia că este posibil să apară întârzieri în funcţionarea acesteia.

"În acest moment, se realizează un update important al aplicaţiei de programare la vaccinare pentru implementarea listelor de aşteptare, în conformitate cu cerinţele CNCAV. Este posibil să apară întârzieri în funcţionarea aplicaţiei", precizează Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).

De luni, 15 martie, începe etapa a III-a de vaccinare

De luni începe etapa a III-a de vaccinare împotriva COVID, pentru populația generală. Peste 1,5 milioane de beneficiari s-au înscris până acum pe platforma electronică, dintre care aproximativ 500.000 sunt din rândul populaţiei generale.

"Etapa a III-a de vaccinare începe mâine. Este foarte simplu. Dacă doriţi să vă vaccinaţi, înscrierea se face prin intermediul listelor de aşteptare. Peste 1,5 milioane de beneficiari sunt înscrişi pe platforma electronică, din care aproximativ 500.000 sunt din rândul populaţiei generale. Programarea se face online sau prin call center! Apoi veţi primi notificarea locului disponibil în centrul pentru care aţi optat", a scris premierul Florin Cîțu, duminică, pe Facebook, precizînd că "vaccinarea nu este obligatorie, dar este singura soluţie pentru a reveni la normalitate cât mai curând".

Din 15 martie începe etapa a treia a campaniei de vaccinare și devin disponibile listele de așteptare pentru programarea la vaccinare împotriva COVID-19. Comitetul național pentru vaccinare (CNCAV) a explicat cum se pot face programările prin platforma informatică sau prin telefon.

Cum se realizează programările la vaccinare în etapa a treia

Programările la vaccinare se pot realiza atât prin intermediul platformei electronice, cât și prin apelarea numărului de call center, iar modalitățile de finalizare a procesului de programare pentru persoanele înscrise pe listele de așteptare sunt următoarele:

➢ Pentru cei care aleg programarea individuală în platforma electronică: la momentul în care locurile devin disponibile la centrul unde persoana s-a înscris, beneficiarul primește o notificare în acest sens, iar ulterior va intra în aplicație, pentru alegerea zilei și a intervalului orar. Persoana care nu confirmă prin programare locul disponibil în termen de 24 de ore de la primirea notificării, va mai primi încă două notificări ulterioare. În lipsa unei confirmări în acest interval de timp, beneficiarul rămâne pe lista de așteptare, însă va pierde poziția ocupată inițial.

➢ Pentru persoanele care optează pentru programarea prin call center, la numărul 021.414.44.25: atunci când va apărea un loc liber la centrul de vaccinare unde s-a înscris, va fi programat la vaccinare in ziua și in intervalul orar disponibil pentru administrarea vaccinului. Aceste persoane vor fi notificate si nu este necesar sa confirme programarea. Persoana înscrisă în lista de așteptare are posibilitatea de a se realoca pe lista de așteptare a unui alt centru de vaccinare.

