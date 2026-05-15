Președintele Ungariei, sub asediu. Majoritatea maghiarilor cred că ar trebui să demisioneze

Presiunea asupra președintelui maghiar Tamás Sulyok crește după ce un nou sondaj a arătat că o majoritate clară a maghiarilor consideră că acesta ar trebui să demisioneze.

Prim-ministrul Péter Magyar s-a alăturat apelurilor la demisia lui Sulyok, acuzându-l că este prea strâns legat de fostul prim-ministru Viktor Orbán și de partidul său, Fidesz, scrir TVP World.

Magyar, care a preluat funcția după ce a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orbán, s-a angajat să reformeze instituțiile pe care le consideră modelate de guvernul anterior și să restabilească sistemul de control și echilibru.

Demersul său l-a plasat pe Sulyok în centrul unei confruntări politice mai ample privind moștenirea lui Orbán, criticii susținând că funcțiile-cheie ale statului rămân influențate de persoane numite aliniate partidului Fidesz.

Campania de presiune are loc în contextul în care noul guvern al Ungariei încearcă să semnaleze o ruptură clară cu trecutul, în timp ce rolul lui Orbán după părăsirea funcției rămâne sub o atenție deosebită.

Pe de altă parte, o petiție a fost lansată pentru a solicita ca președintele Tamás Sulyok să rămână în funcție, iar grupul parlamentar Fidesz a lansat un apel public prin care îndeamnă cetățenii să o semneze. Inițiativa vine în urma unui apel lansat de Péter Magyar, președintele Partidului Tisza, prin care se cere demisia șefului statului, pe măsură ce se apropie termenul limită pentru convocarea noii Adunări Naționale. Pe baza acestui apel, petiția își propune să arate sprijinul politic acordat șefului statului și să încurajeze rezistența împotriva cererilor formulate împotriva sa.

A fost lansată o petiție prin care se solicită ca președintele Tamás Sulyok să rămână în funcție. „Să-l susținem pe președintele Tamás Sulyok! Să-i arătăm că nu este singur, că trebuie să reziste presiunilor și amenințărilor Partidului Tisza și să rămână în funcție pentru a apăra valorile noastre comune!”, a scris fracțiunea Fidesz pe pagina sa de socializare.

