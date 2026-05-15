Live TV

Președintele Ungariei, sub asediu. Majoritatea maghiarilor cred că ar trebui să demisioneze

Data publicării:
Tamás Sulyok
Președintele maghiar Tamás Sulyok. Foto: Profimedia

Presiunea asupra președintelui maghiar Tamás Sulyok crește după ce un nou sondaj a arătat că o majoritate clară a maghiarilor consideră că acesta ar trebui să demisioneze.

Prim-ministrul Péter Magyar s-a alăturat apelurilor la demisia lui Sulyok, acuzându-l că este prea strâns legat de fostul prim-ministru Viktor Orbán și de partidul său, Fidesz, scrir TVP World.

Magyar, care a preluat funcția după ce a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orbán, s-a angajat să reformeze instituțiile pe care le consideră modelate de guvernul anterior și să restabilească sistemul de control și echilibru.

Demersul său l-a plasat pe Sulyok în centrul unei confruntări politice mai ample privind moștenirea lui Orbán, criticii susținând că funcțiile-cheie ale statului rămân influențate de persoane numite aliniate partidului Fidesz.

Campania de presiune are loc în contextul în care noul guvern al Ungariei încearcă să semnaleze o ruptură clară cu trecutul, în timp ce rolul lui Orbán după părăsirea funcției rămâne sub o atenție deosebită.

Pe de altă parte, o petiție a fost lansată pentru a solicita ca președintele Tamás Sulyok să rămână în funcție, iar grupul parlamentar Fidesz a lansat un apel public prin care îndeamnă cetățenii să o semneze. Inițiativa vine în urma unui apel lansat de Péter Magyar, președintele Partidului Tisza, prin care se cere demisia șefului statului, pe măsură ce se apropie termenul limită pentru convocarea noii Adunări Naționale. Pe baza acestui apel, petiția își propune să arate sprijinul politic acordat șefului statului și să încurajeze rezistența împotriva cererilor formulate împotriva sa.

A fost lansată o petiție prin care se solicită ca președintele Tamás Sulyok să rămână în funcție. „Să-l susținem pe președintele Tamás Sulyok! Să-i arătăm că nu este singur, că trebuie să reziste presiunilor și amenințărilor Partidului Tisza și să rămână în funcție pentru a apăra valorile noastre comune!”, a scris fracțiunea Fidesz pe pagina sa de socializare.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
xi jinping
2
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
buletin de vot urna inquam octav ganea
3
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
Screenshot 2026-05-13 230514
4
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
sorin grindeanu si ilie bolojan
5
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide, potrivit lui Vasile...
FOTO Adevărul din spatele imaginilor care au lăsat ”mască” întreaga planetă
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginilor care au lăsat ”mască” întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban gesticulează cu mâna stângă
„Ne întoarcem la normalitate.” Noul guvern ungar anunţă încheierea stării de urgenţă impusă de Viktor Orban
peter magyar sustine un discurs
Ungaria ia măsuri după atacurile Rusiei asupra Transcarpatiei. Zelenski îi mulțumește lui Peter Magyar
Summit skupiny B9
„Abținere constructivă”. De ce nu a semnat Ungaria Declarația Comună de la Summitul B9
Trump Hosts Israeli and Lebanese Envoys in the Oval Office
Trump dezvăluie care este, în opinia sa, „echipa de vis” la viitoarele alegeri pentru Casa Albă
Nuclear plant chimneys displaying flag of Hungary with according text. Energy pollution accidents in the country concept. Power production and generation from atomic energy.
Noul guvern de la Budapesta îi pregătește lui Putin o lovitură de 15 miliarde de dolari. Anunțul Ungariei
Recomandările redacţiei
theodor stolojan in studioul digi24
Stolojan, după declarația lui Băsescu despre „liberalul 100%” care ar...
Trump Xi
Ce a câștigat și ce a pierdut Trump din summitul cu Xi. Cristian...
seful romarm - george simion
Șeful Romarm a vorbit cu George Simion la BSDA despre programul SAFE...
ONU
Momentul în care rușii au luat la țintă un vehicul al ONU, apoi au...
Ultimele știri
Tot mai mulţi primari turci din partidul de opoziție CHP, arestați preventiv. Un fost edil a fost condamnat la 46 de ani de închisoare
„Europa trebuie să se pregătească”: un comandant ucrainean avertizează asupra unui război cu Rusia. „Consolidați-vă frontierele”
SpaceX se pregăteşte de cea mai mare listare la bursă din istorie. Compania lui Elon Musk vizează debutul pe Nasdaq în iunie (Reuters)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu vreau să îndulcesc realitatea". Monica Lewinsky își spune adevărul, la 30 de ani de la scandalul amoros...
Cancan
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici...
Fanatik.ro
Dezastru total pentru Dan Șucu la Rapid! A plătit salarii de peste 10 milioane de euro pentru încă un sezon...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă fotbalistă face furori cu ipostazele în care se pozează. Cum îi înnebunește pe bărbați
Adevărul
Eurovision și matematica scandalului: ce dezvăluie o analiza statistică despre votul „aranjat” din 2022
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Fiul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la un eveniment. Antim, fascinat de avioane și deloc intimidat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Kylian Mbappe, gata să primească lovitura de la antrenorul lui Real Madrid, în ultimele două meciuri ale...
Pro FM
"Mă declar fan". Profesor de canto celebru în SUA, impresionat de Alexandra Căpitănescu: "Atâta tehnică...
Film Now
Sharon Stone, în rochie mini la tv, picior peste picior pe canapea. „Arăți grozav, fantastic”, i-a spus Jimmy...
Adevarul
Filiera Horia Constantinescu din dosarul procurorilor corupți. Cum ar fi fost „grăbită” o anchetă, la cererea...
Newsweek
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Câți bani ia în plus?
Digi FM
Dan Negru, reacție acidă după semifinala Eurovision 2026 în care a fost și Alexandra Căpitănescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
În loc de geantă de lux, soțul i-a cumpărat o cămilă de peste 700 de kilograme: „Sunt animale incredibil de...
Film Now
Daniel Craig, greu de înlocuit. Încă se caută noul James Bond. Cele mai proaspete informații oferite de...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...