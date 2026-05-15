Tot mai mulţi primari turci din partidul de opoziție CHP, arestați preventiv. Un fost edil a fost condamnat la 46 de ani de închisoare

Politicianul turc Niyazi Nefi Kara, fost primar al districtului Manavgat din sudul Turciei, a fost condamnat la 46 de ani de închisoare pentru corupţie, spălare de bani şi conducerea unei organizaţii infracţionale, transmite vineri agenţia Anadolu, preluată de dpa.

Kara, ales din partea Partidului Republican al Poporului (CHP), a demisionat din această formaţiune - cea mai importantă din opoziţie - la câteva luni după ce a fost demis din funcţia de primar, conform Agerpres.

Fostul lui adjunct a fost de asemenea condamnat la 40 de ani de închisoare şi amendat, în cadrul aceluiaşi proces cu peste 40 de inculpaţi.

Tot mai mulţi primari din CHP sunt arestaţi preventiv, observă dpa. Cel mai cunoscut dintre ei este fostul edil al metropolei Istanbul, Ekrem Imamoglu.

Arestarea şi demiterea lui Imamoglu anul trecut a declanşat proteste la scară naţională în Turcia. Procesul lui a început în martie, principalul opozant al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan fiind pasibil de peste 2000 de ani de închisoare, conform Anadolu.

Erdogan a respins de mai multe ori acuzaţiile de imixtiuni politice în justiţie.

