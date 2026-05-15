O unitate militară rusă a înregistrat imagini cu propriul atac cu drone asupra unui vehicul al Națiunilor Unite în orașul Herson, situat pe linia frontului, ceea ce constituie o crimă de război în conformitate cu dreptul internațional.

Pe 14 mai, Oficiul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) din Ucraina, a raportat că un vehicul al ONU „clar marcat” a fost lovit de o dronă cu vedere la prima persoană (FPV), dar a precizat că nu știe cine l-a atacat. Nu au fost raportate victime.

„Civilii și personalul umanitar nu ar trebui să fie ținta”, a declarat Andrea De Domenico, șeful biroului OCHA din Ucraina, adăugând că, la momentul respectiv, se oferea asistență umanitară civililor.

Pe 15 mai, bloggerul militar rus Osvedomitell Alex a postat pe Telegram un videoclip care arată atacul FPV. Videoclipul începe cu sigla Grupului de Forțe Dnepr al Rusiei, care operează în regiunea Herson din Ucraina.

La momentul publicării, postarea de pe Telegram fusese ștearsă, dar circula pe alte canale pro-ruse și a fost preluată de un blogger și voluntar ucrainean, Serhii Sternenko.

„Rușii nu ascund acest lucru, sunt criminali de război, iar oricine dorește să încheie o înțelegere cu ei este complice la aceste crime”, a scris Sternenko pe X pe 15 mai.

Atacarea unui vehicul al ONU marcat clar, care desfășoară misiuni umanitare, constituie o crimă de război în conformitate cu dreptul internațional.

Milbloggerul Osvedomitell Alex a susținut că misiunea umanitară nu a furnizat aprobări oficiale, notificări sau coridoare de securitate și a numit Herson o zonă roșie, spunând că „orice vehicul neidentificat, în special unul care se apropie de linia frontului fără aranjamente prealabile, este considerat o țintă cu dublă utilizare”.

De Domenico a declarat că organizația a notificat atât armata ucraineană, cât și cea rusă.

Victoria Andrievska, ofițer de informare publică al OCHA, a raportat pe 14 mai că acesta este al doilea incident într-o săptămână, întrucât pe 12 martie, în regiunea Dnipro, un camion al ONU a fost lovit în timpul unei livrări de ajutoare, iar un șofer a suferit răni.

" „Sunt îngrijorată de cazurile repetate de violență împotriva lucrătorilor umanitari, care ridică semne de întrebare cu privire la respectarea dreptului internațional umanitar. Trei lucrători umanitari au fost uciși și 10 răniți în 56 de incidente între ianuarie și aprilie 2026”, a spus Andrievska.

Situat direct pe linia frontului de-a lungul râului Dnipro, Herson s-a confruntat cu atacuri susținute cu drone și artilerie de când forțele ucrainene au eliberat orașul la sfârșitul anului 2022.

Este cunoscut faptul că aceasta este o zonă în care trupele ruse desfășoară un „safari uman”, vânând civili în încercarea de a face orașul de nelocuit. Locuitorii se află în raza de acțiune chiar și a celor mai scurte drone FPV, pe care Rusia le trimite constant în centrul orașului.

Editor : Sebastian Eduard